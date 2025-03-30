Secretlab x Naruto Shippuden : La collection gaming événement débarque enfin en Europe

​Secretlab, le leader en sièges gaming ergonomiques, a récemment annoncé la disponibilité de sa très attendue collection NARUTO SHIPPUDEN en Europe et au Royaume-Uni. Après un succès retentissant aux États-Unis, les fans européens peuvent désormais intégrer ces pièces uniques à leur setup.

Chaise TITAN Evo Akatsuki : une immersion digne des shinobis renégats

Secretlab SKINS Naruto Shippuden : personnalisez votre chaise selon votre shinobi préféré

Bureaux MAGNUS Akatsuki : fonctionnalité et élégance à l'image des shinobis

Disponibilité et tarifs de la collection Secretlab Naruto Shippuden









Pièce centrale de la collection, la chaise gamingplonge directement les joueurs dans l'ambiance énigmatique de la célèbre organisation de shinobis renégats.Le design soigné arbore les emblématiques nuages rouges de l'Akatsuki brodés avec précision, évoquant subtilement l'esthétique des manteaux iconiques portés par Itachi, Pain et leurs complices. Ergonomie parfaite et finitions haut de gamme s'allient pour une expérience immersive incomparable.Pour compléter parfaitement votre chaise TITAN Evo, Secretlab propose desaux couleurs des héros emblématiques de la série. Ainsi, Naruto voit son uniforme mythique orange et noir accompagné du célèbre Sceau des Huit Trigrammes, tandis que Sasuke bénéficie d'un élégant dégradé violet-noir, marqué du puissant Mangekyô Sharingan.L'Akatsuki possède également sa propre SKIN, fidèle aux couleurs distinctives rouges et noires de l'organisation, avec un nuage rouge symbolisant l'identité complexe du groupe.Secretlab va plus loin en intégrant l'univers Naruto jusque dans votre espace de jeu grâce auxSpécialement conçus pour une gestion optimale des câbles, ils combinent parfaitement fonctionnalité et esthétique shinobi, enrichis d'accessoires magnétiques inspirés par l'aura mystérieuse de l'organisation.Laest disponible dès à présent sur le site officiel européen deCôté tarifs, prévoyez :Avec cette nouvelle collection,, conciliant passion et confort pour des sessions gaming mémorables.