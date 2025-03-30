Secretlab x Naruto Shippuden : La collection gaming événement débarque enfin en Europe

Secretlab, le leader en sièges gaming ergonomiques, a récemment annoncé la disponibilité de sa très attendue collection NARUTO SHIPPUDEN en Europe et au Royaume-Uni. Après un succès retentissant aux États-Unis, les fans européens peuvent désormais intégrer ces pièces uniques à leur setup.
Chaise TITAN Evo Akatsuki : une immersion digne des shinobis renégats
Pièce centrale de la collection, la chaise gaming TITAN Evo édition Akatsuki
plonge directement les joueurs dans l'ambiance énigmatique de la célèbre organisation de shinobis renégats.
Le design soigné arbore les emblématiques nuages rouges de l'Akatsuki brodés avec précision, évoquant subtilement l'esthétique des manteaux iconiques portés par Itachi, Pain et leurs complices. Ergonomie parfaite et finitions haut de gamme s'allient pour une expérience immersive incomparable.
Secretlab SKINS Naruto Shippuden : personnalisez votre chaise selon votre shinobi préféré
Pour compléter parfaitement votre chaise TITAN Evo, Secretlab propose des SKINS exclusives Naruto Shippuden
aux couleurs des héros emblématiques de la série. Ainsi, Naruto voit son uniforme mythique orange et noir accompagné du célèbre Sceau des Huit Trigrammes, tandis que Sasuke bénéficie d'un élégant dégradé violet-noir, marqué du puissant Mangekyô Sharingan.
L'Akatsuki possède également sa propre SKIN, fidèle aux couleurs distinctives rouges et noires de l'organisation, avec un nuage rouge symbolisant l'identité complexe du groupe.
Bureaux MAGNUS Akatsuki : fonctionnalité et élégance à l'image des shinobis
Secretlab va plus loin en intégrant l'univers Naruto jusque dans votre espace de jeu grâce aux bureaux MAGNUS et MAGNUS Pro édition Akatsuki
.
Spécialement conçus pour une gestion optimale des câbles, ils combinent parfaitement fonctionnalité et esthétique shinobi, enrichis d'accessoires magnétiques inspirés par l'aura mystérieuse de l'organisation.
Disponibilité et tarifs de la collection Secretlab Naruto Shippuden
La collection complète Secretlab Naruto Shippuden
est disponible dès à présent sur le site officiel européen de Secretlab
.
Côté tarifs, prévoyez :
Avec cette nouvelle collection, Secretlab propose aux fans européens une immersion inédite dans l'univers légendaire de Naruto
, conciliant passion et confort pour des sessions gaming mémorables.
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