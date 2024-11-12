Secretlab : Les meilleures offres pour le Black Friday 2024, jusqu'à 200 € de réduction

Parmi les leaders des chaises et bureaux gaming, Secretlab propose de jolies réductions pour le Black Friday et le Cyber Monday. Idéal pour acheter à moindre coût un équipement de qualité pour parfaire votre setup.
Depuis plusieurs années, Secretlab propose sur le marché des chaises gaming aux couleurs des jeux vidéo les plus populaires au monde. Fortnite, LoL, VALORANT, Diablo ou encore Final Fantasy XIV plus récemment pour ne citer que ces exemples ont eu le droit à une belle mise en avant, sur des sièges de qualité, permettant de prolonger les sessions de jeu tout en restant confortablement installé.
À l'occasion du Black Friday 2024
, plusieurs offres sont proposées allant jusqu'à 200 euros de réduction pour certains modèles. Voici une sélection des meilleures offres à ne pas louper. Pour les plus impatients, découvrez toutes les offres Black Friday 2024 de Secretlab
.
Les offres Secretlab du Black Friday 2024
Choisir un siège sur lequel passer de longues heures n'est jamais simple, surtout sans pouvoir l'essayer. C'est pourquoi, pour les plus curieux, nous vous invitons à consulter nos tests de fauteuils, notamment celui de la TITAN Evo Série
, le modèle phare de la marque. C'est d'ailleurs au cœur de cette collection que se trouvent toutes les variantes de coloris, en collaborations avec certains jeux vidéo, dont voici, ci-dessous, une petite sélection.
Chaise Final Fantasy XIV
Dernière arrivée dans le rayon des collaborations XXL, reste assez sobre avec le nom du jeu à l'avent, ainsi que le logo de la marque, et une belle référence à l'arrière. Petite cerise sur le gâteau, à l'achat de cette version, les joueurs recevront également trois patchs de rôle, mettant en avant l'un des rôles du jeu, qui pourront être attachés sur le siège par le biais d'un aimant.Le siège Edition Spéciale Final Fantasy XIV est disponible sur le site Secretlab avec la livraison gratuite
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Chaise Jinx
Simple déclinaison de la version Evo Serie 2022, déjà testée sur GAMEWAVE, la chaise Jinx apporte un trait de couleur pour les adorateurs du personnage éponyme. Nous constatons une évolution notable quant à la qualité des coutures ainsi que des finitions sur les tissus et revêtements servant au design en comparaison des versions 2020. Le siège est très spacieux, bien que légèrement plus baquet sur l'assise comme le dossier. Haut en couleur pour un produit robuste et confortable, nous regrettons presque l'absence de fioritures ou coloris supplémentaires afin d'affirmer l'appartenance au personnage emblématique qu'est Jinx.
Si la réduction de 30 €vous parait faible, n'oubliez pas que les promotions sur les chaises TITAN Evo varient de 30 € à 100 € suivant les modèles et les tailles. Le siège Edition Spéciale Jinx est disponible sur le site Secretlab avec la livraison gratuite
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Chaise VALORANT
Rappelons que les chaises « éditions » reprennent un format classique en l'associant à une licence emblématique. Pour l'édition VALORANT
, nous retrouvons trois versions. La classique aux couleurs du jeu, la version Reyna qui est du même violet que l'Agent, mais aussi une version Jett, bleu clair. Notez que pour les deux derniers modèles, nous retrouvons le nom de l'Agent sur le dos, et le logo de sa capacité ultime sur le devant. Si l'ensemble est visuellement convaincant, les textures
Si la réduction de 30 €vous parait faible, n'oubliez pas que les promotions sur les chaises TITAN Evo varient de 30 € à 100 € suivant les modèles et les tailles. Le siège Edition Spéciale VALORANT est disponible sur le site Secretlab avec la livraison gratuite
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Chaise Fortnite
Titre emblématique, dont vous pouvez trouver l'actualité directement sur la page GAMEWAVE dédiée à Fortnite
, il était difficile pour SecretLab de passer à côté d'une si belle collaboration. En prime de proposer un siège mettant en scène le fameux bus du jeu, SecretLab apporte un peu de nouveauté dans ses collaborations et au vu des licences choisies, nous savons que Secretlab
, lorsque cela est possible, ajoute un plus au packaging.
Comme pour le fauteuil The Witcher
, qui propose des cartes de Gwent
en supplément, celui de Fortnite
met à disposition une caisse de ravitaillement en guise de carton pour les accessoires, mais également un code de revêtement à insérer sur Epic Games pour en profiter directement sur le battle royale. Un petit clin d'œil qui ne poussera pas à l'achat, mais saura apporter un bonheur sucré aux adorateurs de la licence, sans surcout.
Si la réduction de 30 €vous parait faible, n'oubliez pas que les promotions sur les chaises TITAN Evo varient de 30 € à 100 € suivant les modèles et les tailles. Le siège Edition Spéciale Fortnite Battle Bus est disponible sur le site Secretlab avec la livraison gratuite
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La chaise The Witcher
Grand classique du jeu vidéo, la licence The Witcher n'en a pas fini avec nous. Après une excellente trilogie et une série de renom (ainsi que quelques spin-off) sur Netflix, nous aurons l'occasion de voir l'univers signer son retour dans quelques mois avec de nouveaux jeux : une trilogie et un remake, au moins. De quoi s'équiper pour les amoureux de Geralt de Riv et préparer au mieux la sortie des futurs jeux. Les clins d'œil sont d'ailleurs très soignés, entre le logo de l'école du loup, avec les deux épées au dos.
Le siège Edition Spéciale The Witcher est disponible sur le site Secretlab avec la livraison gratuite et une réduction de 30 %
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Une chaise à prix « Flash »
L'une des plus grosse réduction de la période, la chaise The Flash bénéficie de 100 € de rabais
. Fort heureusement, l'offre n'est pas limitée en nombre, évitant le fameux « premier arrivé, premier servi ». Toutefois, il s'agit d'une promotion flash et seulement pour les offres du Black Friday, n'attendez donc pas trop
Si vous souhaitez découvrir tous les modèles, rendez-vous sur la page dédié aux chaises TITAN Evo Série 2022
.
Grosses réductions sur les chaises classiques
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Les chaises dites classiques, de la collection TITAN 2020, jouissent aussi d'une réduction pouvant aller jusqu'à 100 euros
. Enfin, pour finir avec les chaises gaming, la meilleure offre concerne la version classique de la TITAN 2020
, qui passe de 899 € à 699 € grâce au Black Friday
.
Les bureaux
Avoir un bureau adapté à vos habitudes n'est pas toujours chose aisée. Si Secretlab s'était initialement bridé à ne proposer qu'un seul type, depuis peu, une version complémentaire vient agrandir le choix possible. En prime, de nombreux accessoires compatibles sont disponibles en vente sur le site afin d'obtenir la configuration qui vous convient.
Bureau Secretlab MAGNUS
Le bureau dans sa plus grande simplicité, tout en restant robuste, avec de nombreux éléments magnétiques disponibles, dont un très grand tapis de souris. Optez pour le Bureau Secretlab MAGNUS
qui profite d'une réduction assez importante, passant de 558 € au lieu de 618 €
. Découvrez notre test de la table Secretlab
.
Bureau Secretlab MAGNUS PRO
Si la simplicité du MAGNUS
ou simplement sa taille n'entre pas dans vos exigences, Secretlab
pense à vous avec sa solution supérieure. Bien sûr, le prix est légèrement moins attractif, toutefois il permet de palier à de nombreuses situations qu'il s'agisse d'un mix entre travail/jeu toute la journée ou d'un configuration conséquente (voire même les deux.
De fait, vous pouvez opter pour la version assis-debout MAGNUS Pro
, qui passe de 928 € à 849 dans sa version Standard, ou 999 € au lieu de 1 088 dans sa version XL. Si le prix ne suffit pas à vous décider ou que vous êtes simplement curieux nous vous proposons aussi un test du bureau MAGNUS PRO XL
.
Enfin, pour conclure, sachez que ces offres sont normalement valables jusqu'au 7 décembre 2023 tandis que la livraison est gratuite en France.
Toujours plus
Si les offres présentées ci-dessus n'ont pas suffit à vous satisfaire, notez que Secretlab propose une remise de 80 € supplémentaire
pour l'achat combiné d'un bureau et d'une chaise. Enfin, les nombreux accessoires de la marque profitent de réductions allant jusqu'à 20 %
, de quoi s'offrir un set complet à un prix maîtrisé.
Le récap
|Produits
|Prix
|Chaise Final Fantasy XIV
|594 €
|Chaise Jinx
|594 €
|Chaise VALORANT
|594 €
|Chaise Fortnite
|594 €
|Chaise The Witcher
|594 €
|Chaise Flash
|524 €
|Chaise TITAN EVO 2020
|699 €
|Bureau assis debout MAGNUS
|558 €
|Bureau assis debout MAGNUS PRO
|849 €
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