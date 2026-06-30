Red Bull lance un GeoGuessr gratuit dédié à l'histoire du jeu vidéo

Le concept phare de Red Bull franchit une nouvelle étape. Depuis ce week-end, le défi d'observation ultime est officiellement disponible sous la forme d'un jeu par navigateur totalement gratuit pour tester sa culture vidéoludique au pixel près.

Le principe redoutable de Red Bull GeoGamers

Inspiré des mécaniques qui ont fait le succès des jeux de géolocalisation dans le monde réel, ce nouveau titre propose une expérience taillée pour la compétition. Seul ou jusqu'à 4 participants en simultané sur leur propre écran, les joueurs sont projetés face à des panoramas tirés de divers univers virtuels. L'objectif est simple en apparence mais se révèle redoutablement complexe en pratique puisqu'il faut identifier le jeu et pointer avec la plus grande précision possible l'endroit exact sur la carte.

Chaque détail visuel, chaque texture et chaque élément d'architecture devient ainsi un indice crucial pour espérer l'emporter. Trouver la licence est un bon début, mais spotter la position exacte permet de gratter les points décisifs pour écraser la concurrence et dominer le classement général.

Une base de données qui traverse les époques

Pour garantir un défi à la hauteur des attentes, les développeurs ont intégré un catalogue impressionnant d'environnements. Les participants voyageront à travers des décors issus des plus grands classiques du rétrogaming jusqu'aux mastodontes contemporains de l'industrie. Il sera ainsi possible de se retrouver dans les contrées hostiles d'Elden Ring, sur les champs de bataille de VALORANT ou de League of Legends, ou encore d'explorer les reconstitutions historiques de la saga Assassin's Creed .

Les niveaux de difficulté supérieurs viendront corser l'expérience en piochant dans des productions plus confidentielles ou indépendantes. Des titres comme The Stanley Parable, Myst ou Don't Starve exigeront une culture pointue et une mémoire visuelle infaillible pour ne pas se laisser distancer par ses adversaires.







En route vers la grande finale de Montpellier

Au-delà du simple divertissement en ligne, le lancement de cette plateforme marque le début d'un circuit compétitif national inédit. Le principe repose sur le « daily panorama », un panorama quotidien unique dévoilé sur le site officiel. Les participants devront accumuler un maximum de points pour espérer grimper au sommet du classement général.

Les deux meilleurs experts de cette phase de qualification décrocheront leur ticket pour un événement physique qui s'annonce palpitant. Les vainqueurs amateurs auront le privilège d'affronter sur scène des figures incontournables de la scène Twitch française. Des créateurs de contenu renommés tels que Mister MV, Horty, Benzaïe, TheGreatReview ou encore JeanBaptisteShow seront de la partie pour défendre leur réputation face aux prodiges anonymes de la communauté.

Prix et disponibilité

Le jeu Red Bull GeoGamers est accessible gratuitement depuis le samedi 27 juin 2026 pour l'ensemble du public sur la plateforme en ligne officielle de l'éditeur. Les phases de qualifications ouvertes se dérouleront sur tout le mois de juillet, du 1er au 31. La grande finale physique se tiendra quant à elle le jeudi 10 septembre 2026 au Corum de Montpellier. Les personnes souhaitant assister à cet affrontement en direct peuvent d'ores et déjà réserver leurs places sur la billetterie officielle de l'événement.