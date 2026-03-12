Project Helix promet un bond technologique inédit pour la future Xbox, les premiers kits envoyés l'année prochaine



le 12 mars 2026 à 10h43 Publié par Corentin Rimbert le 12 mars 2026 à 10h43

Microsoft en dit (un peu) plus sur Project Helix, sa console de nouvelle génération. Avec des kits de développement expédiés en 2027 et une interface Xbox qui débarque sur Windows 11, la firme prépare doucement l'avenir. Une véritable révolution technologique se profile pour les joueurs.