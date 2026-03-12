Project Helix promet un bond technologique inédit pour la future Xbox, les premiers kits envoyés l'année prochaine

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 mars 2026 à 10h43
Microsoft en dit (un peu) plus sur Project Helix, sa console de nouvelle génération. Avec des kits de développement expédiés en 2027 et une interface Xbox qui débarque sur Windows 11, la firme prépare doucement l'avenir. Une véritable révolution technologique se profile pour les joueurs.
Project Helix promet un bond technologique inédit pour la future Xbox, les premiers kits envoyés l'année prochaine
L'avenir de la marque Xbox commence à se dessiner plus clairement. Lors de la GDC 2026 (et retranscris via Xbox Wire), Jason Ronald, le vice-président de Xbox, a partagé de nouvelles informations cruciales concernant Project Helix, le nom de code officiel de la prochaine génération de console de Microsoft. Bien que la patience soit de mise, les ambitions techniques dévoilées laissent présager un tournant majeur pour l'industrie vidéoludique.

Des kits de développement prévus pour 2027

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Les studios de création devront encore patienter avant de mettre les mains sur cette nouvelle machine. Les premières versions alpha des kits de développement ne seront expédiées qu'au cours de l'année 2027. Ce calendrier indique clairement que la sortie commerciale de la console n'est pas imminente, pointant très probablement vers une commercialisation en 2028.

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Cette longue attente s'explique par la volonté de Microsoft de proposer une véritable rupture technologique. La firme de Redmond mise tout sur un partenariat renforcé avec AMD pour concevoir une architecture inédite, capable de rivaliser avec les ordinateurs haut de gamme actuels tout en conservant l'accessibilité propre à l'écosystème console.

Une puissance graphique décuplée par l'intelligence artificielle

Le cœur du Project Helix reposera sur une puce sur mesure développée avec AMD. L'objectif principal est de repousser les limites du rendu visuel, notamment grâce à une intégration native des dernières avancées en matière de ray tracing et de path tracing.
Project Helix est propulsé par un système sur puce AMD personnalisé et co-conçu pour la prochaine génération de DirectX et de FSR afin de débloquer ce qui nous attend. Il offre un bond d'un ordre de grandeur en matière de performances et de capacités de ray tracing.
Pour soutenir ces ambitions très gourmandes en ressources, la console s'appuiera sur le FSR Diamond, la toute nouvelle génération de mise à l'échelle d'AMD. Cette technologie utilisera l'apprentissage automatique pour générer des images supplémentaires et améliorer la résolution sans sacrifier la fluidité. Le but affiché est de proposer des mondes plus réalistes, immersifs et dynamiques, réduisant ainsi la frontière historique entre le monde du PC et celui des consoles de salon.

L'écosystème Xbox s'invite sur Windows 11

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En marge de ces annonces matérielles lointaines, Microsoft n'oublie pas le présent et continue de consolider son écosystème global. Dès le mois d'avril de cette année, une nouveauté majeure fera son apparition sur Windows 11. Initialement pensée pour la machine portable ROG Ally X, une interface dédiée à Xbox va être intégrée directement au système d'exploitation de Microsoft.

Ce mode spécifique permettra de transformer n'importe quel ordinateur compatible en une véritable console de jeu, avec une navigation entièrement pensée pour la manette. Cette initiative vise à simplifier la transition entre les moments de productivité et les sessions de divertissement.

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Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les joueurs déjà investis dans l'écosystème de la marque, confirmant la stratégie d'ouverture de Microsoft. Si la division matérielle a connu des turbulences récentes, avec entre autres le départ de Phil Spencer, ces annonces combinées montrent que le géant américain prépare activement sa résurrection, avec la ferme intention de revenir plus fort que jamais sur le devant de la scène.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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