PlayStation Plus : La nouvelle formule intégrera des trophées pour les jeux Classiques

Incoming From Bend Studio:



Agency intel reports that Syphon Filter will include Trophies when it arrives on the all-new PlayStation Plus. pic.twitter.com/YVdMixZxBR — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que PlayStation est sur le point de déployer une nouvelle formule pour le PlayStation Plus. Celle-ci fusionnera le PS Plus actuel ainsi que le PS Now. Ce qui permettra aux joueurs et aux joueuses, en fonction de l'abonnement qu'ils sélectionneront, d'accéder à un catalogue de jeux issus de la PS4, PS5 mais aussi de la PS3, PSP ou encore de la PlayStation Originale.Dernièrement,, accessibles via l'abonnement Deluxe/Premium,. C'est le cas notamment de Syphon Filter par exemple, comme l'indique le récent tweet de Bend Studio.Nous ne savons pas encore si d'autres jeux Classiques de la PlayStation Originale ou bien de la PSP proposeront, eux aussi, une liste de trophées. Mais il y a fort à parier que cela sera bien le cas. Pour en avoir le cœur net, il est tout de même préférable d'attendre une communication officielle de la part de PlayStation ou bien des studios, à ce sujet-là.Pour rappel, la nouvelle formule du PS Plus doit arriver à la fin du mois de juin . De plus, PlayStation a dévoilé une première liste de jeux , disponibles au lancement dudit service.