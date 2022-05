PlayStation Plus : Les premiers jeux du nouveau PS Plus révélés

Nouveau PlayStation Plus, les jeux intégrés au service

Catalogue des jeux PS4 et PS5

Alienation

Ashen

Assassin's Creed Valhalla

Batman: Arkham Knight

Bloodborne

Celeste

Cities: Skylines

Concrete Genie

Control: Ultimate Edition

Days Gone

Dead Cells

Dead Nation Apocalypse Edition

Death Stranding

Death Stranding Director's Cut

Demon's Souls

Destruction AllStars

Everybody's Golf

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Final Fantasy XV Royal Edition

For Honor

Ghost of Tsushima Director's Cut

God of War

Gravity Rush 2

Gravity Rush Remastered

Hollow Knight

Horizon Zero Dawn

Infamous First Light

Infamous Second Son

Knack

LittleBig Planet 3

LocoRoco Remasted

LocoRoco 2 Remastered

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Matterfall

MediEvil

Mortal Kombat 11

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

NBA 2K22

Outer Wilds

Patapon Remastered

Patapon 2 Remastered

Red Dead Redemption 2

Resident Evil

Resogun

Returnal

Shadow of the Colossus

SoulCalibur VI

South Park: The Fractured but Whole

Tearaway Unfilded

The Artful Escape

The Crew 2

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

The Last of Us: Left Behind

Tom Clancy's The Division

Until Dawn

Uncharted The Nathan Drake Collection

Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted: The Lost Legacy

WipEout Omega Collection

Catalogue des classiques

PlayStation originelle et PSP

Ape Escape

Everybody's Golf

Kurushi

Jumping Flash!

Mr. Driller

Syphon Filter

Super Stardust Portable

Tekken 2

Worms World Party

Worms Armageddon

Remasters

Ape Escape 2

Arc: Le Clan des Deimos

BioShock Remastered

Borderlands The Handsome Collection

Bulletstorm: Full Clip Edition

Dark Cloud

Dark Chronicle

FantaVision

Eveybody's Tennis

Jak II

Jak 3

Jak X: Combat Racing

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Kingdoms of Amateur: Re-Reckoning

LEGO Harry Potter Collection

Rogue Galaxy

Forbidden Siren

Wild Arms 3

PlayStation 3 (en streaming)

Asura's Wrath

Castlevania: Lords of Shadow 2

Crash Commando

Demon's Souls

Devil May Cry HD Collection

echochrome

Enslaved: Odyssey to the West

Eveybody's Golf: World Tour

Everybody's Golf 6

F.E.A.R.

Ico

Infamous

Infamous 2

Infamous: Festival of Blood

LocoRoco Cocoreccho!

Lost Planet 2

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Ninja Gaiden Sigma 2

Puppeteer

rain

Ratchet & Clank: Quest For Booty

Ratchet & Clank: A Crack in Time

Ratchet & Clank : Nexus

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

Jeux en versions d'essai

Cyberpunk 2077

Farming Simulator 22

Horizon Forbidden West

Tiny Tina's Wonderland

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

WWE 2K22

Au mois de mars de cette année 2022, PlayStation avait officialisé l'arrivée de sa. Le nouveau PlayStation Plus doit arriver en juin, mais nous ne savons pas encore la date précise.Ce lundi 16 mai, la firme a partagé, via le PlayStation Blog. Rappelons que ce catalogue de jeux sera disponible pour toutes les joueuses et tous les joueurs ayant un abonnement actif à la formule Extra ou bien Deluxe (précédemment nommée « Premium ») du nouveau PlayStation Plus. Mais, sans plus tarder, voici la liste que la firme a partagée :Le catalogue dit « des classiques » sera disponible pour celles et tous ceux souscrivant à un abonnement Deluxe/Premium du PlayStation Plus.Finalement, les abonnés PlayStation Plus Deluxe pourront avoir accès à certains jeux, via des versions d'essai à durée déterminée (soit 2 heures, pour la plupart des titres). Voici un aperçu des jeux qui seront disponibles selon ces conditions :