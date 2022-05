PlayStation Plus : La date de déploiement du nouveau PS Plus est connue

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En mars, PlayStation avait officiellement annoncé l'arrivée prochaine d' une nouvelle formule pour le PlayStation Plus . En effet, cette dernière fusionnera le PlayStation Plus actuel avec le service PlayStation Now. Il y a quelque temps, nous vous parlions des premiers jeux qui arriveront dans le catalogue du nouveau PS Plus, via un article dédié à la question . D'ailleurs, l'Ubisoft+ intégrera ledit service.Jusqu'à présent, PlayStation n'avait donné qu'une fenêtre de sortie et n'avait pas communiqué la date précise de déploiement du nouveau PS Plus. C'est, désormais, chose faite : sur PlayStation Blog , la firme a mis à jour son dernier post sur le sujet. Ils indiquent alors que, dans nos contrées vertes,Avant nous, c'est l'Asie et le Japon qui pourront bénéficier du nouveau PS Plus, car il doit se rendre disponible dès le 24 mai et le 2 juin, dans les pays précédemment cités. La date de sortie en Amérique est quant à elle fixée au 13 juin.Pour rappel, la nouvelle formule du PS Plus proposera trois abonnements distincts, dits « Essential », « Extra » et « Deluxe/Premium ». Ce premier est similaire à celui actuellement disponible (au moment où nous écrivons ces lignes). En revanche, les deux autres permettent aux joueurs et aux joueuses d'avoir accès à des jeux PS4, PS5 et même PSP, PS3 ou Playstation originelle, entre autres. Les tarifs mensuels ne sont évidemment pas les mêmes : comptez 8,99 € pour l'Essential, 13,99 € pour l'Extra et 16,99 € pour l'abonnement Deluxe/Premium.