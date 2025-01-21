Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux solo pour débuter ?

L'arrivée de la nouvelle Nintendo Switch, bien qu'accueillie avec des avis partagés, pourrait vous donner envie de replonger dans le monde des consoles de salon Nintendo. Que vous soyez un néophyte ou un amateur prêt pour cette évolution, nous avons sélectionné des recommandations rien que pour vous.
|The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
| 59,99 €
|Fire Emblem Engage
| 59,99 €
|Animal Crossing: New Horizons
| 44,99 €
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Les incontournables de la console Nintendo, les titres « The Legend of Zelda
», accompagnent la marque depuis ses débuts et ne cessent de gagner en popularité. Bien entendu, les fans passionnés de la licence seront à même de partager des avis plus détaillés et variés sur l'ensemble des opus et leurs classements. Cependant, pour nous, Breath of the Wild
est le titre idéal pour découvrir tout ce que la série a à offrir, tant en termes de gameplay que de graphismes.
Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du dernier épisode en date, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
. Bien que ce dernier soit parfaitement jouable sans avoir joué à Breath of the Wild
, nous pensons qu'il est intéressant de commencer par BOTW
pour une immersion optimale dans l'univers.
Pour les plus curieux, vous pouvez en apprendre davantage sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
dans notre article dédié : Test The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : encore mieux que BOTW ?
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Fire Emblem Engage
Série emblématique des consoles Nintendo, Fire Emblem
a su s'imposer comme une référence incontournable du genre tactique RPG. Avec Fire Emblem Engage
, la licence renoue avec ses racines tout en introduisant des mécaniques modernes qui enrichissent l'expérience.
Bien que chaque épisode puisse être apprécié individuellement, Engage
se distingue par son hommage aux anciens héros emblématiques de la série et son gameplay à la fois stratégique et accessible. Si vous êtes novice dans l'univers Fire Emblem
, ce titre est un excellent point d'entrée, vous permettant de découvrir les batailles tactiques, les relations entre personnages et les enjeux narratifs qui ont fait la renommée de la saga.
Les vétérans, quant à eux, apprécieront les clins d'œil aux opus précédents, tout en profitant de nouvelles fonctionnalités et d'un style artistique rafraîchi. Pour aller plus loin, découvrez notre article dédié : Test - Fire Emblem Engage : un mélange audacieux de tradition et d'innovation
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Animal Crossing: New Horizons
Si vous cherchez une expérience apaisante et pleine de créativité, Animal Crossing: New Horizons
est le titre parfait pour vous plonger dans l'univers unique de Nintendo. Sorti sur Nintendo Switch, ce jeu de simulation de vie vous invite à personnaliser une île paradisiaque, interagir avec des villageois attachants et explorer un monde riche en activités.
Bien qu'il ne s'agisse pas du premier opus de la série, New Horizons
propose des améliorations significatives, notamment un système de décoration extérieur, une plus grande personnalisation et des événements saisonniers qui maintiennent l'expérience fraîche et engageante. Ce jeu est idéal pour les nouveaux venus, mais aussi pour les fans de longue date qui retrouveront avec plaisir l'ambiance chaleureuse et relaxante propre à la licence.
Pour découvrir toutes les possibilités offertes par ce titre, rendez-vous sur notre article : Animal Crossing: New Horizons : Un voyage au paradis ?
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Pour en savoir plus sur les meilleurs jeux à choisir pour bien débuter sur la Nintendo Switch, qu'il s'agisse d'un achat récent, d'une simple curiosité ou de la préparation à l'arrivée de la nouvelle génération, nous vous invitons à consulter notre article : Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?
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