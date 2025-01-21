Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux solo pour débuter ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 janvier 2025 à 09h00
L'arrivée de la nouvelle Nintendo Switch, bien qu'accueillie avec des avis partagés, pourrait vous donner envie de replonger dans le monde des consoles de salon Nintendo. Que vous soyez un néophyte ou un amateur prêt pour cette évolution, nous avons sélectionné des recommandations rien que pour vous.
Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux solo pour débuter ?
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom  59,99 €
Fire Emblem Engage  59,99 €
Animal Crossing: New Horizons  44,99 €


The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Les incontournables de la console Nintendo, les titres « The Legend of Zelda », accompagnent la marque depuis ses débuts et ne cessent de gagner en popularité. Bien entendu, les fans passionnés de la licence seront à même de partager des avis plus détaillés et variés sur l'ensemble des opus et leurs classements. Cependant, pour nous, Breath of the Wild est le titre idéal pour découvrir tout ce que la série a à offrir, tant en termes de gameplay que de graphismes.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du dernier épisode en date, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Bien que ce dernier soit parfaitement jouable sans avoir joué à Breath of the Wild, nous pensons qu'il est intéressant de commencer par BOTW pour une immersion optimale dans l'univers.

Pour les plus curieux, vous pouvez en apprendre davantage sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dans notre article dédié : Test The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : encore mieux que BOTW ?.

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Fire Emblem Engage

Série emblématique des consoles Nintendo, Fire Emblem a su s'imposer comme une référence incontournable du genre tactique RPG. Avec Fire Emblem Engage, la licence renoue avec ses racines tout en introduisant des mécaniques modernes qui enrichissent l'expérience.

Bien que chaque épisode puisse être apprécié individuellement, Engage se distingue par son hommage aux anciens héros emblématiques de la série et son gameplay à la fois stratégique et accessible. Si vous êtes novice dans l'univers Fire Emblem, ce titre est un excellent point d'entrée, vous permettant de découvrir les batailles tactiques, les relations entre personnages et les enjeux narratifs qui ont fait la renommée de la saga.

Les vétérans, quant à eux, apprécieront les clins d'œil aux opus précédents, tout en profitant de nouvelles fonctionnalités et d'un style artistique rafraîchi. Pour aller plus loin, découvrez notre article dédié : Test - Fire Emblem Engage : un mélange audacieux de tradition et d'innovation.

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Animal Crossing: New Horizons

Si vous cherchez une expérience apaisante et pleine de créativité, Animal Crossing: New Horizons est le titre parfait pour vous plonger dans l'univers unique de Nintendo. Sorti sur Nintendo Switch, ce jeu de simulation de vie vous invite à personnaliser une île paradisiaque, interagir avec des villageois attachants et explorer un monde riche en activités.

Bien qu'il ne s'agisse pas du premier opus de la série, New Horizons propose des améliorations significatives, notamment un système de décoration extérieur, une plus grande personnalisation et des événements saisonniers qui maintiennent l'expérience fraîche et engageante. Ce jeu est idéal pour les nouveaux venus, mais aussi pour les fans de longue date qui retrouveront avec plaisir l'ambiance chaleureuse et relaxante propre à la licence.

Pour découvrir toutes les possibilités offertes par ce titre, rendez-vous sur notre article : Animal Crossing: New Horizons : Un voyage au paradis ?.

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Pour en savoir plus sur les meilleurs jeux à choisir pour bien débuter sur la Nintendo Switch, qu'il s'agisse d'un achat récent, d'une simple curiosité ou de la préparation à l'arrivée de la nouvelle génération, nous vous invitons à consulter notre article : Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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