Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 janvier 2025 à 09h00
Avec l'annonce récente de la nouvelle Nintendo Switch, et bien que cette dernière ne fasse pas l'unanimité, il est possible que l'idée d'une console de salon Nintendo refasse surface dans vos pensées. Que vous souhaitiez accueillir cette nouvelle génération ou simplement vous lancer dans l'univers Nintendo, voici nos recommandations adaptées à vos envies.
Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?
Avant tout, n'oubliez pas que les titres mentionnés dans cet article sont présentés à titre informatif et reflètent les connaissances, préférences et avis de nos rédacteurs. Ils sont là pour vous guider au mieux dans votre choix, que ce soit pour acheter un produit Nintendo pour vous-même, l'offrir ou simplement enrichir vos connaissances.

Nous restons ouverts à vos opinions, alors n'hésitez pas à partager votre avis dans la section des commentaires en fins d'articles.


Jeux en solo 

3 titres intro
La Nintendo Switch propose d'excellentes aventures solo pour tous les goûts. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prolonge l'épopée de Link dans un monde ouvert riche en exploration et en défis. Fire Emblem Engage offre des batailles tactiques captivantes tout en rendant hommage aux héros emblématiques de la saga. Enfin, Animal Crossing: New Horizons est parfait pour ceux en quête de détente, avec une expérience de simulation de vie immersive et apaisante.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom  59,99 €
Fire Emblem Engage  59,99 €
Animal Crossing: New Horizons  44,99 €

Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux solo pour débuter ?


Jeux en coopération locale

3 titres intro coop locale2
Pour des soirées conviviales, Super Mario Party propose des mini-jeux variés et accessibles à tous. Les amateurs de défis culinaires adoreront Overcooked! All You Can Eat, qui demande coordination et rapidité pour gérer des cuisines chaotiques. Enfin, Super Smash Bros. Ultimate garantit des combats explosifs où chacun peut choisir son personnage favori parmi une immense sélection.

 Super Mario Party  59,99 €
 Overcooked! All You Can Eat  34,99 €
 Super Smash Bros. Ultimate  51,50 €

Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux en coopération locale pour débuter ?


Jeux pour enfants

3 titres intro enfant
Les plus jeunes trouveront leur bonheur avec Pokémon Écarlate et Violet, une aventure colorée qui mêle exploration et collection. The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom propose une approche accessible de l'univers Zelda, adaptée aux novices. Et pour une dose de fun et de créativité, Princess Peach: Showtime! met en avant l'héroïne dans des aventures légères et charmantes.

Pokémon Écarlate et Violet  45 €
The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom  39,99 €
Princess Peach: Showtime!  44 €

Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux choisir pour les enfants ?


Jeux multijoueur en ligne

3 titres intro multi en ligne
La Switch brille également en ligne avec Splatoon 3, où les joueurs s'affrontent dans des batailles de peinture stratégiques. Mario Kart 8 Deluxe est une référence incontournable pour défier ses amis ou des adversaires du monde entier dans des courses palpitantes. Et même Animal Crossing: New Horizons permet de visiter les îles d'autres joueurs, favorisant les échanges et les moments partagés.

Splatoon 3 43 €
Mario Kart 8 Deluxe  44 €
Animal Crossing: New Horizons  44,99 €

Retrouvez plus d'informations au coeur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux multijoueurs en ligne pour débuter ?


Jeux pour les fans de rétro ou de classiques

3 titres intro fan rétro
Pour les amateurs de nostalgie, la Switch propose une vaste collection de jeux rétro grâce aux abonnements Nintendo Switch Online. Des titres NES, SNES, et Game Boy sont disponibles, avec des options supplémentaires pour la Nintendo 64 et la SEGA Genesis. Metroid Prime Remastered et Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp modernisent des classiques intemporels avec des graphismes améliorés et des mécaniques actualisées.

Rétro Nintendo  Abonnement mensuel/annuel
Metroid Prime Remastered  50 €
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp  50 €

Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux choisir pour les fans de rétro ou de classiques ?


Jeux à petit prix ou gratuits

3 titres intro gratuit ou peu cher
Pour les budgets serrés, Fortnite est un excellent choix avec son mode battle royale gratuit et addictif. Les amateurs de jeux indépendants peuvent se tourner vers la Ori Collection ou Hollow Knight, des chefs-d'œuvre à prix abordables qui offrent une expérience visuelle et narrative exceptionnelle.

Fortnite Gratuit 
Ori collection (2jeux) 46 €
Hollow Knight 26 €

Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux à petit prix ou gratuits pour débuter ?
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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