Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?

Avec l'annonce récente de la nouvelle Nintendo Switch, et bien que cette dernière ne fasse pas l'unanimité, il est possible que l'idée d'une console de salon Nintendo refasse surface dans vos pensées. Que vous souhaitiez accueillir cette nouvelle génération ou simplement vous lancer dans l'univers Nintendo, voici nos recommandations adaptées à vos envies.



Jeux en solo

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom 59,99 € Fire Emblem Engage 59,99 € Animal Crossing: New Horizons 44,99 €



Jeux en coopération locale



Jeux pour enfants

Pokémon Écarlate et Violet 45 € The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom 39,99 € Princess Peach: Showtime! 44 €



Jeux multijoueur en ligne



Jeux pour les fans de rétro ou de classiques

Rétro Nintendo Abonnement mensuel/annuel Metroid Prime Remastered 50 € Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp 50 €



Jeux à petit prix ou gratuits

Fortnite Gratuit Ori collection (2jeux) 46 € Hollow Knight 26 €

Avant tout, n'oubliez pas que les titres mentionnés dans cet article sont présentés à titre informatif et reflètent les connaissances, préférences et avis de nos rédacteurs. Ils sont là pour vous guider au mieux dans votre choix, que ce soit pour acheter un produitpour vous-même, l'offrir ou simplement enrichir vos connaissances.Nous restons ouverts à vos opinions, alors n'hésitez pas à partager votre avis dans la section des commentaires en fins d'articles.Lapropose d'excellentes aventures solo pour tous les goûts.prolonge l'épopée dedans un monde ouvert riche en exploration et en défis.offre des batailles tactiques captivantes tout en rendant hommage aux héros emblématiques de la saga. Enfin,est parfait pour ceux en quête de détente, avec une expérience de simulation de vie immersive et apaisante.Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article :Pour des soirées conviviales,propose des mini-jeux variés et accessibles à tous. Les amateurs de défis culinaires adoreront, qui demande coordination et rapidité pour gérer des cuisines chaotiques. Enfin,garantit des combats explosifs où chacun peut choisir son personnage favori parmi une immense sélection.Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article :Les plus jeunes trouveront leur bonheur avec, une aventure colorée qui mêle exploration et collection.propose une approche accessible de l'univers, adaptée aux novices. Et pour une dose de fun et de créativité,met en avant l'héroïne dans des aventures légères et charmantes.Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article :Labrille également en ligne avec, où les joueurs s'affrontent dans des batailles de peinture stratégiques.est une référence incontournable pour défier ses amis ou des adversaires du monde entier dans des courses palpitantes. Et mêmepermet de visiter les îles d'autres joueurs, favorisant les échanges et les moments partagés.Retrouvez plus d'informations au coeur de notre article :Pour les amateurs de nostalgie, lapropose une vaste collection de jeux rétro grâce aux abonnements. Des titres, etsont disponibles, avec des options supplémentaires pour laet laetmodernisent des classiques intemporels avec des graphismes améliorés et des mécaniques actualisées.Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article :Pour les budgets serrés,est un excellent choix avec son mode battle royale gratuit et addictif. Les amateurs de jeux indépendants peuvent se tourner vers laou, des chefs-d'œuvre à prix abordables qui offrent une expérience visuelle et narrative exceptionnelle.Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article :