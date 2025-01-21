Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?

Avec l'annonce récente de la nouvelle Nintendo Switch, et bien que cette dernière ne fasse pas l'unanimité, il est possible que l'idée d'une console de salon Nintendo refasse surface dans vos pensées. Que vous souhaitiez accueillir cette nouvelle génération ou simplement vous lancer dans l'univers Nintendo, voici nos recommandations adaptées à vos envies.
Avant tout, n'oubliez pas que les titres mentionnés dans cet article sont présentés à titre informatif et reflètent les connaissances, préférences et avis de nos rédacteurs. Ils sont là pour vous guider au mieux dans votre choix, que ce soit pour acheter un produit Nintendo
pour vous-même, l'offrir ou simplement enrichir vos connaissances.
Nous restons ouverts à vos opinions, alors n'hésitez pas à partager votre avis dans la section des commentaires en fins d'articles.
Jeux en solo
La Nintendo Switch
propose d'excellentes aventures solo pour tous les goûts. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
prolonge l'épopée de Link
dans un monde ouvert riche en exploration et en défis. Fire Emblem Engage
offre des batailles tactiques captivantes tout en rendant hommage aux héros emblématiques de la saga. Enfin, Animal Crossing: New Horizons
est parfait pour ceux en quête de détente, avec une expérience de simulation de vie immersive et apaisante.
|The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
| 59,99 €
|Fire Emblem Engage
| 59,99 €
|Animal Crossing: New Horizons
| 44,99 €
Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux solo pour débuter ?
Jeux en coopération locale
Pour des soirées conviviales, Super Mario Party
propose des mini-jeux variés et accessibles à tous. Les amateurs de défis culinaires adoreront Overcooked! All You Can Eat
, qui demande coordination et rapidité pour gérer des cuisines chaotiques. Enfin, Super Smash Bros. Ultimate
garantit des combats explosifs où chacun peut choisir son personnage favori parmi une immense sélection.
Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux en coopération locale pour débuter ?
Jeux pour enfants
Les plus jeunes trouveront leur bonheur avec Pokémon Écarlate et Violet
, une aventure colorée qui mêle exploration et collection. The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom
propose une approche accessible de l'univers Zelda
, adaptée aux novices. Et pour une dose de fun et de créativité, Princess Peach: Showtime!
met en avant l'héroïne dans des aventures légères et charmantes.
|Pokémon Écarlate et Violet
| 45 €
|The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom
| 39,99 €
|Princess Peach: Showtime!
| 44 €
Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux choisir pour les enfants ?
Jeux multijoueur en ligne
La Switch
brille également en ligne avec Splatoon 3
, où les joueurs s'affrontent dans des batailles de peinture stratégiques. Mario Kart 8 Deluxe
est une référence incontournable pour défier ses amis ou des adversaires du monde entier dans des courses palpitantes. Et même Animal Crossing: New Horizons
permet de visiter les îles d'autres joueurs, favorisant les échanges et les moments partagés.
|Splatoon 3
|43 €
|Mario Kart 8 Deluxe
| 44 €
|Animal Crossing: New Horizons
| 44,99 €
Retrouvez plus d'informations au coeur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux multijoueurs en ligne pour débuter ?
Jeux pour les fans de rétro ou de classiques
Pour les amateurs de nostalgie, la Switch
propose une vaste collection de jeux rétro grâce aux abonnements Nintendo Switch Online
. Des titres NES, SNES
, et Game Boy
sont disponibles, avec des options supplémentaires pour la Nintendo 64
et la SEGA Genesis
. Metroid Prime Remastered
et Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
modernisent des classiques intemporels avec des graphismes améliorés et des mécaniques actualisées.
|Rétro Nintendo
| Abonnement mensuel/annuel
|Metroid Prime Remastered
| 50 €
|Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
| 50 €
Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux choisir pour les fans de rétro ou de classiques ?
Jeux à petit prix ou gratuits
Pour les budgets serrés, Fortnite
est un excellent choix avec son mode battle royale gratuit et addictif. Les amateurs de jeux indépendants peuvent se tourner vers la Ori Collection
ou Hollow Knight
, des chefs-d'œuvre à prix abordables qui offrent une expérience visuelle et narrative exceptionnelle.
|Fortnite
|Gratuit
|Ori collection (2jeux)
|46 €
|Hollow Knight
|26 €
Retrouvez plus d'informations au cœur de notre article : Nintendo Switch : Quels jeux à petit prix ou gratuits pour débuter ?
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