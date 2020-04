Cette période de confinement ne serait-elle pas propice pour jouer à des petits jeux mignons, et surtout très chronophages ? La sortie de Animal Crossing: New Horizons tombe donc à pic et nous promet de nous faire voyager loin de tous nos problèmes. Une belle aventure en perspective !

Un sentiment d'évasion constant

Le crafting se joint à la fête

Des objectifs beaucoup plus nombreux et variés

Un monde de personnalisation

Une durée de vie colossale

Annoncé officiellement en fin d'année 2018,. C'est donc avec un poil de retard que nous vous proposons notre test, mais Animal Crossing: New Horizons mérite-t-il les nombreuses heures que vous pourriez lui accorder ? Ou sa formule est-elle trop répétitive et frustrante ?À la différence des quelques opus précédents, sachez que votre aventure ne prendra pas place dans une petite bourgade en bord de mer, mais plutôt. Vous y serez d'ailleurs l'un des premiers habitants et serez rapidement désigné comme délégué insulaire avec pour objectif de rendre cette parcelle de terre et de sable la plus accueillante et attractive possible en vue de la venue de nombreux nouveaux voyageurs. Sachez également que votre arrivée dans le jeu sera suivie d'une. Pourquoi choisir un hémisphère ? Et bien tout simplement, car cela aura un impact sur l'évolution du temps et des saisons dans votre aventure étant donnée, qu'à ce niveau-là, Animal Crossing: New Horizons se calque sur la réalité.Après avoir installé votre modeste tente et récupéré la carte des lieux, vous prendrez part aux traditionnels tutoriaux vous permettant d'aborder le jeu dans les meilleures conditions : ramassages des ressources, présentations des premiers objectifs, etc... En effet, l'une des nouveautés de cet opus estvous empêchant de vous ennuyer et apportant une touche de diversité, mais nous y reviendrons plus tard. Plus bas, nous aborderons pareillement. Quoi qu'il en soit, vous pourrez profiter de ce titre pour vous évader et profitez des bienfaits de la nature, ainsi que du remboursement de nombreux prêts sans délai et sans intérêt : que demande le peuple ?En ces temps compliqués,dont certaines têtes seront connues, tandis que d'autres feront leurs apparitions. Ces derniers bénéficieront d'ailleurs d'une plus grande diversité dans leurs dialogues, ce qui renforcera légèrement votre immersion dans ce monde coloré, et de plus grandes possibilités d'interaction. Avec eux, vous pourrez notamment prendre. En bref, le dépaysement et l'évasion sont total !Vous en conviendrez surement : qui dit île déserte, dit également que la nature y est luxuriante et abondante et qu'elle pourra vous permettre de glaner de nombreuses ressources. Ainsi, dès les premières minutes de jeu, il vous sera tout à fait possible de! Parmi les petites nouveautés de cet opus, vous aurez également la possibilité de. Bien sûr, l’entièreté de ses ressources ne sera pas illimitée, mais elles feront, pour la plupart, leur retour sur votre île chaque jour.Pour les plus impatients, le jeu vous donnera le droit, moyennant finance, deafin d'y récolter les éléments dans vous aurez besoin. Ces bouts de terres pourront également vous permettre d'accéder à des. Bien que ces voyages puissent être utilisés un nombre illimité de fois via un seul et même ticket, les îles que vous foulerez seront générées aléatoirement et il ne vous sera pas possible d'y retourner après les avoir quittés.Mais alors, à quoi peuvent bien servir toutes ses ressources ? Vous pourrez choisir deet ainsi récolter quelques clochettes, ou utiliser quelques-unes d'entre elles directement sur votre personnage en consommant, par exemple, un certain nombre de fruits en une journée, vous donnant ainsi. Mais Animal Crossing: New Horizons vous offrira également une troisième possibilité :En effet, ce bon vieux Tom Nook vous laissera gentiment utiliser son établi afin d'y. De ce côté là, la navigation dans les menus et la compréhension des ressources à trouver seront faciles et claires, et il vous sera même possible de confectionner votre propre établi et de le placer où vous le souhaitez sur votre île.Nous y reviendrons plus bas, mais le fait de remplir divers objectifs vous ouvrira peu à peu le champ des possibles. En effet, au fur et à mesure de votre aventure, vous pourrez vous, comme le lance-pierres, la pelle ou la perche pour traverser les cours d'eau par exemple, à la recherche de nouvelles ressources et de nouveaux terrains vagues à occuper.Là où les précédents opus de la franchise pouvaient paraître assez vides sur certains points en ne donnant pas d'objectifs clairs et précis pour votre personnage et sa progression,. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'avancée de ces dernières en consultant l'une des applications de votre plus fidèle allié :. En effet, ce nouveau gadget aura de nombreuses utilités et vous permettra notamment de. Bref, un outil indispensable !Sachez en outre que les missions évoquées ci-dessous pourront être de différents types et seront réalisables sur des durées variables. Ainsi,et vous demanderont généralement de répéter une même action un grand nombre de fois, voire quotidiennement : ramasser deux milles bûches d'arbres, péchez toutes les espèces de poissons présentes sur votre île, saluez chacun de vos congénères, etc. Vous aurez pareillement accès aux: vendre pour cinq-cents clochettes d'objets, capturer trois insectes, planter un arbre, etc. Vous l'aurez compris, cet épisode intègreChaque fois que vous parviendrez à remplir un de ces fameux objectifs,. Mais à quoi peuvent servir ces Miles Nook ? Ces derniers peuvent être échangés contre des, despour votre maison ou encore descomme l'extension de votre inventaire par exemple : un atout indispensable pour tout bon fouineur qui se respecte !Malgré la multitude de missions proposées,. Vous pourrez ainsi utiliser la boutique de l'île pour acheter ou vendre divers objets tout en spéculant sur le cours du navet. De plus, bien que, vous aurez la possibilité de modifier l'heure et la date de votre Nintendo Switch afin d'accéder plus rapidement à un plus grand nombre de ressources.Pour ce nouvel opus, les développeurs de Animal Crossing: New Horizons ont également décidé de mettre l'accent sur la personnalisation de toute votre aventure. Outre laà votre souhait, vous pourrez aussi vous atteler àen y apposant, par exemple, des motifs que vous aurez vous-même conçus. Certains meubles seront d'ailleurs plus interactifs que d'autres puisqu'il vous suffira de posséder un miroir pour modifier votre héros et une armoire pour lui changer ses vêtements à volonté. Enfin, l'arrivée du menu "Décoration" facilitera grandement l'agencement et la modifications de votre maison.Comme l'évoque le titre de cette rubrique, cet opus rendra également possibles le modelage et la personnalisation du monde qui vous entoure. En effet, après de (très) nombreuses heures de jeu,: création de chemins et autres surfaces avec divers revêtements, surélévation du terrain, suppression ou extension des points d'eau, etc.Comme expliqué tout au long de ce test,sur Animal Crossing: New Horizons, ce qui allongera naturellement sa durée de vie. Mais ce n'est pas tout puisque outre la chasse aux Miles Nook et aux clochettes qui devrait constamment vous occuper l'esprit, vous bénéficierez d'une grande variété d'objectifs et d'activités qui feront de ce titre. Ajoutez-y ensuite des mécaniques de crafting et de personnalisation du monde dont les possibilités semblent inépuisables, ainsi que la possibilité de modifier en profondeur l'aspect de votre île, et vous vous retrouvez avecAu fur et à mesure que vous progresserez dans votre périple,. Dans les semaines et mois à venir, d'autres types de ressources devraient petit à petit faire leur apparition sur le jeu en fonction des saisons et des événements annuels, comme par exemple "les Fêtes de Pâques" disponible dès le 1er avril 2020. Vous y ferez la connaissance d'un nouveau personnage, Zipper, et aurez pour mission deà ce thème de Pâques.Ce nouvel opus offre également aux joueurs la possibilité de pouvoir jouer envia un Dodo Code. Vous pourrez y collecter n'importe quelle ressource, à l'instar des fruits, ou bien décider de troquer certains de vos biens contre d'autres.Dans le cas où vous seriez bloqué ou chercheriez diverses informations, sachez que de nombreux guides sont disponibles sur le site . Vous pourrez notamment en apprendre plus surprésentes dans le jeu, surque vous pourrez créer et même surque vous pourrez faire pousser.Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons est. Sachez d'ailleurs que