Nintendo Switch 2 : La console sera bien rétrocompatible

Alors que la présentation officielle de la Switch 2 se fait désirer, Nintendo a confirmé une fonctionnalité très attendue par les joueurs : la rétrocompatibilité.
La Nintendo Switch 2 est une console encore très secrète. Si aucune de ses caractéristiques techniques n'est encore connue, Shuntaro Furukawa (président de la firme) a confirmé que l'événement de présentation aurait bien lieu dans les 6 mois à venir.
Néanmoins, lors d'un Corporate Management Policy Briefing, il a annoncé une nouvelle qui devrait ravir les joueurs possédant la Switch première du nom, mais surtout ses jeux. En effet, la Switch 2 sera rétrocompatible avec les cartes de jeu de sa grande sœur.
Jouez à vos titres Switch préférés sur la Nintendo Switch 2
L'information a été confirmée via une publication sur le compte officiel X/Twitter de Nintendo. Il est précisé qu'en plus des cartes de jeu, le service Nintendo Switch Online sera accessible
. Les titres obtenus de manière dématérialisée pourront donc fonctionner sur la Nintendo Switch 2. Cependant, davantage d'informations sur ces deux sujets seront communiquées « à une date ultérieure
». Néanmoins, cette nouvelle ravit déjà la communauté et marque une vraie distinction avec les précédentes consoles de la firme.
Si cette fonctionnalité était récurrente sur les consoles portables de Nintendo comme la Game Boy, la Game Boy Advance ou la Nintendo DS, seules la Wii et la Wii U avaient bénéficié de la rétrocompatibilité avec les titres sortis sur la console précédente sans nécessiter d'accessoires supplémentaires. Les personnes possédant une Switch à l'heure actuelle pourront donc continuer de profiter de leur bibliothèque de jeux sans avoir à les revendre
. Cette annonce devrait d'ailleurs contribuer à augmenter les ventes de jeux, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Et si vous n'en avez toujours pas, il est possible d'en obtenir une sur Amazon
.
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