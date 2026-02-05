Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de février 2026

Nintendo a organisé un Nintendo Direct le 6 février 2026 afin de présenter certains jeux arrivant prochainement sur Switch 1 et Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant l'événement dans ce récapitulatif.
Ce jeudi 5 février 2026 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage au sujet des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir, grâce à un nouveau Nintendo Direct, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 15h - heure française).
Toutefois, il se peut que vous ayez raté cet événement, qui fut chargé en annonces, en nouvelles bande-annonces ainsi qu'en dates de sortie. Découvrez ainsi, dans ce qui suit, toutes les informations dévoilées lors du Nintendo Direct du 5 février 2026.
Résumé du Nintendo Direct du 5 février 2026
Le Nintendo Direct du 5 février 2026 a été riche en nouvelles informations à propos des prochains jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir. Sans plus tarder, voici un récapitulatif de ce nouvel événement de Nintendo :
Orbitals : Sortie cet été en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Paranormasight : Disponible le 19 février 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2).
Captain Tsubasa 2: World Fighters : Arrive cette année 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2).
Tokyo Scramble : Prévu pour le 11 février 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
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