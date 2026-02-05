Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de février 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 février 2026 à 15h01
Nintendo a organisé un Nintendo Direct le 6 février 2026 afin de présenter certains jeux arrivant prochainement sur Switch 1 et Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant l'événement dans ce récapitulatif.
Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de février 2026
Ce jeudi 5 février 2026 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage au sujet des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir, grâce à un nouveau Nintendo Direct, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 15h - heure française).

Toutefois, il se peut que vous ayez raté cet événement, qui fut chargé en annonces, en nouvelles bande-annonces ainsi qu'en dates de sortie. Découvrez ainsi, dans ce qui suit, toutes les informations dévoilées lors du Nintendo Direct du 5 février 2026.

Résumé du Nintendo Direct du 5 février 2026

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Le Nintendo Direct du 5 février 2026 a été riche en nouvelles informations à propos des prochains jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir. Sans plus tarder, voici un récapitulatif de ce nouvel événement de Nintendo :
  • Orbitals : Sortie cet été en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
  • Paranormasight : Disponible le 19 février 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2).
  • Captain Tsubasa 2: World Fighters : Arrive cette année 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2).
  • Tokyo Scramble : Prévu pour le 11 février 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
  • Valheim : Sortie pour cette année 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • eFootball Kick-Off! : Arrive sur Nintendo Switch 2 au cours de cet été 2026.
  • Hollow Knight : La version Nintendo Switch 2 Edition du jeu de Team Cherry sera disponible aujourd'hui, le 5 février 2026. 
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : Arrive le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Super Bomberman Collection : Sort aujourd'hui, le 5 février 2026, sur Nintendo Switch et Switch 2.
  • Final Fantasy VII Rebirth : Lancement prévu pour le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes débutent aujourd'hui sur le Nintendo eShop.
  • Pragmata : Sort le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2. Une version démo arrive aujourd'hui sur le Nintendo eShop.
  • Turok: Origins : Lancement programmé pour cet automne sur Nintendo Switch 2.
  • Kyoto Xanadu : Arrive cet été sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Digimon Story Time Stranger : Disponible le 10 juillet prochain sur Nintendo Switch et Switch 2. Les précommandes ouvrent aujourd'hui.
  • Grandblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok : Débarque le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection : Sortie prévue pour le 13 mars prochain sur Switch 2. Une version démo arrive aujourd'hui sur le Nintendo eShop.
  • Scott Pilgrim EX : Arrive le 3 mars prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Another Eden Begins : Sortie annoncée pour cet été.
  • REANIMAL : Lancement le 13 février 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • WWE 2K26 : Disponible le 13 mars 2026 sur Switch 2.
  • Star Trek: Voyager - Across the Unknown : Sort le 18 février prochain sur Nintendo Switch 2.
  • Disney Dreamlight Valley : La version Nintendo Switch 2 Edition arrive le 25 mars 2026.
  • PGA Tour 2K25 : Lancement programmé pour le 6 février prochain sur Nintendo Switch 2.
  • Culdcept BEGINS : Sort le 16 juillet 2026.
  • Goat Simulator 3 : Arrive le 1er avril 2026 sur Nintendo Switch. Les précommandes seront disponibles aujourd'hui, dans la journée.
  • Shadow Tactics: Blades of the Shogun : Sort le 18 mars 2026 sur Switch 2.
  • Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition : Lancement programmé au 22 mai prochain sur Nintendo Switch 2.
  • Resident Evil Requiem : Sortie prévue le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Resident Evil 7 (Gold Edition) et Resident Evil Village (Gold Edition) : Portages disponibles le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Fallout 4 Anniversary Edition : Sort le 24 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes ouvriront aujourd'hui.
  • Indiana Jones et le Cercle Ancien : Lancement programmé pour 12 mai 2026 sur Nintendo Switch 2. Précommandes aujourd'hui sur le Nintendo eShop.
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : Arrive cette année 2026 sur Nintendo Switch 2.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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