Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de février 2026

Nintendo a organisé un Nintendo Direct le 6 février 2026 afin de présenter certains jeux arrivant prochainement sur Switch 1 et Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant l'événement dans ce récapitulatif.

Résumé du Nintendo Direct du 5 février 2026

Orbitals : Sortie cet été en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

: Sortie cet été en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Paranormasight : Disponible le 19 février 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2).

: Disponible le 19 février 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2). Captain Tsubasa 2: World Fighters : Arrive cette année 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2).

: Arrive cette année 2026 sur Nintendo Switch (également compatible sur Switch 2). Tokyo Scramble : Prévu pour le 11 février 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

: Prévu pour le 11 février 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Valheim : Sortie pour cette année 2026 sur Nintendo Switch 2.

: Sortie pour cette année 2026 sur Nintendo Switch 2. eFootball Kick-Off! : Arrive sur Nintendo Switch 2 au cours de cet été 2026.

: Arrive sur Nintendo Switch 2 au cours de cet été 2026. Hollow Knight : La version Nintendo Switch 2 Edition du jeu de Team Cherry sera disponible aujourd'hui, le 5 février 2026.

: La version Nintendo Switch 2 Edition du jeu de Team Cherry sera disponible aujourd'hui, le 5 février 2026. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : Arrive le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch 2.

: Arrive le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch 2. Super Bomberman Collection : Sort aujourd'hui, le 5 février 2026, sur Nintendo Switch et Switch 2.

: Sort aujourd'hui, le 5 février 2026, sur Nintendo Switch et Switch 2. Final Fantasy VII Rebirth : Lancement prévu pour le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes débutent aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

: Lancement prévu pour le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes débutent aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Pragmata : Sort le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2. Une version démo arrive aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

: Sort le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2. Une version démo arrive aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Turok: Origins : Lancement programmé pour cet automne sur Nintendo Switch 2.

: Lancement programmé pour cet automne sur Nintendo Switch 2. Kyoto Xanadu : Arrive cet été sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

: Arrive cet été sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Digimon Story Time Stranger : Disponible le 10 juillet prochain sur Nintendo Switch et Switch 2. Les précommandes ouvrent aujourd'hui.

: Disponible le 10 juillet prochain sur Nintendo Switch et Switch 2. Les précommandes ouvrent aujourd'hui. Grandblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok : Débarque le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2.

: Débarque le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection : Sortie prévue pour le 13 mars prochain sur Switch 2. Une version démo arrive aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

: Sortie prévue pour le 13 mars prochain sur Switch 2. Une version démo arrive aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Scott Pilgrim EX : Arrive le 3 mars prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

: Arrive le 3 mars prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Another Eden Begins : Sortie annoncée pour cet été.

: Sortie annoncée pour cet été. REANIMAL : Lancement le 13 février 2026 sur Nintendo Switch 2.

: Lancement le 13 février 2026 sur Nintendo Switch 2. WWE 2K26 : Disponible le 13 mars 2026 sur Switch 2.

: Disponible le 13 mars 2026 sur Switch 2. Star Trek: Voyager - Across the Unknown : Sort le 18 février prochain sur Nintendo Switch 2.

: Sort le 18 février prochain sur Nintendo Switch 2. Disney Dreamlight Valley : La version Nintendo Switch 2 Edition arrive le 25 mars 2026.

: La version Nintendo Switch 2 Edition arrive le 25 mars 2026. PGA Tour 2K25 : Lancement programmé pour le 6 février prochain sur Nintendo Switch 2.

: Lancement programmé pour le 6 février prochain sur Nintendo Switch 2. Culdcept BEGINS : Sort le 16 juillet 2026.

: Sort le 16 juillet 2026. Goat Simulator 3 : Arrive le 1er avril 2026 sur Nintendo Switch. Les précommandes seront disponibles aujourd'hui, dans la journée.

: Arrive le 1er avril 2026 sur Nintendo Switch. Les précommandes seront disponibles aujourd'hui, dans la journée. Shadow Tactics: Blades of the Shogun : Sort le 18 mars 2026 sur Switch 2.

: Sort le 18 mars 2026 sur Switch 2. Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition : Lancement programmé au 22 mai prochain sur Nintendo Switch 2.

: Lancement programmé au 22 mai prochain sur Nintendo Switch 2. Resident Evil Requiem : Sortie prévue le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.

: Sortie prévue le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Resident Evil 7 (Gold Edition) et Resident Evil Village (Gold Edition) : Portages disponibles le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.

: Portages disponibles le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Fallout 4 Anniversary Edition : Sort le 24 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes ouvriront aujourd'hui.

: Sort le 24 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes ouvriront aujourd'hui. Indiana Jones et le Cercle Ancien : Lancement programmé pour 12 mai 2026 sur Nintendo Switch 2. Précommandes aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

: Lancement programmé pour 12 mai 2026 sur Nintendo Switch 2. Précommandes aujourd'hui sur le Nintendo eShop. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : Arrive cette année 2026 sur Nintendo Switch 2.

Ce jeudi 5 février 2026 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage au sujet des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir, grâce à un nouveau, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 15h - heure française).Toutefois, il se peut que vous ayez raté cet événement, qui fut chargé en annonces, en nouvelles bande-annonces ainsi qu'en dates de sortie.Le Nintendo Direct du 5 février 2026 a été riche en nouvelles informations à propos des prochains jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir. Sans plus tarder,