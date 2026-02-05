Disney Dreamlight Valley : Une date de sortie pour la version Nintendo Switch 2 dévoilée

Gameloft a, récemment, partagé la date de sortie de la version Nintendo Switch 2 de Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley arrive bientôt sur Switch 2

Une mise à jour prévue avant l'arrivée de Disney Dreamlight Valley sur Switch 2

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Par le passé, le studio de développement Gameloft avait indiqué queallait prochainement profiter d'une version Nintendo Switch 2. Toutefois, à ce moment-là, les développeurs n'avaient pas partagé d'informations précises à propos du lancement de celle-ci. Or, cela vient de changer :En effet, au cours du Nintendo Direct du 5 février dernier, qui a eu lieu dans l'après-midi, Gameloft a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière-née de Nintendo :D'après les informations dévoilées par Gameloft,: « Vous profiterez d'une meilleure fréquence d'images, d'une plus grande résolution, de temps de chargement plus courts, et d'une limite d'items rehaussée à 6 000 ». Le studio précise également que celles et ceux possédant déjà le titre sur la Nintendo Switch première du nom pourront bénéficier d'une mise à niveau gratuite.Avant la sortie de, les joueurs et les joueuses vont prochainement pouvoir profiter de nouveaux contenus sur le jeu de simulation de Gameloft. Comme vous le savez probablement déjà, dans quelques jours,accueillera la mise à jour « Puppy Love », qui apportera, entre autres, deux nouveaux personnages et un nouveau royaume. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.Rendez-vous donc le 25 mars 2026 pour découvrir. Pour rappel, le titre est déjà disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.