Disney Dreamlight Valley : Une date de sortie pour la version Nintendo Switch 2 dévoilée

Gameloft a, récemment, partagé la date de sortie de la version Nintendo Switch 2 de Disney Dreamlight Valley.
Par le passé, le studio de développement Gameloft avait indiqué que Disney Dreamlight Valley
allait prochainement profiter d'une version Nintendo Switch 2. Toutefois, à ce moment-là, les développeurs n'avaient pas partagé d'informations précises à propos du lancement de celle-ci. Or, cela vient de changer : la date de sortie de la version Nintendo Switch 2 de Disney Dreamlight Valley est désormais connue
.
Disney Dreamlight Valley arrive bientôt sur Switch 2
En effet, au cours du Nintendo Direct du 5 février dernier, qui a eu lieu dans l'après-midi, Gameloft a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière-née de Nintendo : la version Nintendo Switch 2 Edition de Disney Dreamlight Valley se rendra disponible le 25 mars 2026
.
D'après les informations dévoilées par Gameloft, la version Switch 2 de Disney Dreamlight Valley proposera de nettes améliorations
: « Vous profiterez d'une meilleure fréquence d'images, d'une plus grande résolution, de temps de chargement plus courts, et d'une limite d'items rehaussée à 6 000
». Le studio précise également que celles et ceux possédant déjà le titre sur la Nintendo Switch première du nom pourront bénéficier d'une mise à niveau gratuite.
Une mise à jour prévue avant l'arrivée de Disney Dreamlight Valley sur Switch 2
Avant la sortie de la version Nintendo Switch 2 Edition de Disney Dreamlight Valley
, les joueurs et les joueuses vont prochainement pouvoir profiter de nouveaux contenus sur le jeu de simulation de Gameloft. Comme vous le savez probablement déjà, dans quelques jours, Disney Dreamlight Valley
accueillera la mise à jour « Puppy Love », qui apportera, entre autres, deux nouveaux personnages et un nouveau royaume. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.
Rendez-vous donc le 25 mars 2026 pour découvrir la version Nintendo Switch 2 Edition de Disney Dreamlight Valley
. Pour rappel, le titre est déjà disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
commentaire (0)