C'est officiel : Final Fantasy 7 Rebirth débarque dès cet été sur Nintendo Switch 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 février 2026 à 16h25
Square Enix a profité du Nintendo Direct: Partner Showcase pour officialiser l'arrivée de Final Fantasy 7 Rebirth sur la Switch 2. La suite des aventures de Cloud Strife sera disponible dès le 3 juin 2026, quelques mois seulement après le portage du premier volet.
C'est officiel : Final Fantasy 7 Rebirth débarque dès cet été sur Nintendo Switch 2
C'est une annonce qui confirme les rumeurs insistantes de ces dernières semaines : la seconde partie du projet de remaniement de Final Fantasy VII arrive très bientôt sur la nouvelle console de Nintendo. Square Enix ne perd pas de temps et semble vouloir capitaliser rapidement sur le succès de la machine.

Une sortie estivale pour la suite tant attendue

Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase diffusé aujourd'hui, l'éditeur japonais a levé le voile sur la version portable de son RPG en monde ouvert. Final Fantasy 7 Rebirth sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 3 juin 2026. Ce calendrier est particulièrement agressif, puisque cette sortie intervient moins de six mois après l'arrivée de Final Fantasy 7 Remake sur la même plateforme, ainsi que sur Xbox Series le 22 janvier.

Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes dès aujourd'hui, marquant la volonté de Square Enix d'unifier son audience le plus rapidement possible autour de la trilogie.

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L'ambition d'un portage sans concession technique

La grande interrogation concernait évidemment la capacité de la console hybride à faire tourner ce titre massif et gourmand. Sur ce point, le réalisateur Naoki Hamaguchi s'est voulu rassurant, réitérant ses promesses de parité entre les versions. Il affirme que ce portage ne souffrira d'aucun compromis technique majeur qui pourrait altérer l'expérience utilisateur.
J'ai pour politique personnelle de ne pas vouloir rendre les versions de mes jeux différentes ou d'offrir une expérience de jeu différente. Cela pourrait prêter à confusion pour les joueurs, et ils pourraient se demander quelle version du jeu ils devraient acheter. C'est quelque chose que je voudrais vraiment éviter.
Ces propos, tenus le mois dernier, suggèrent que l'optimisation a été au cœur du développement pour la Switch 2. Reste à voir comment la machine gérera l'immensité des zones ouvertes comparée aux couloirs plus linéaires du premier épisode.

Miniature vidéo

En revanche, aucune mention d'une version Xbox Series n'a été faite, mais Microsoft pourrait confirmer ce portage très vite. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous pour découvrir Final Fantasy 7 sur Nintendo Switch 2 le 3 juin prochain.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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