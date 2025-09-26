ROG Xbox Ally : La console victime de son succès malgré des prix assez élevés

Si vous souhaitiez précommander la console portable ROG Xbox Ally, préparez-vous à une mauvaise surprise. En quelques heures à peine, toutes les précommandes ont été écoulées sur le site officiel de Xbox.

Carton plein pour les précommandes des deux versions de la ROG Xbox Ally

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Deux nouvelles consoles disponibles dans quelques jours seulement

Le 26 septembre 2025 était une date particulièrement attendue par les passionnés de nouvelles technologies. En effet, c'est aujourd'hui que: la ROG Xbox Ally. Présentées pendant le Xbox Games Showcase de juin, les deux versions de cette console ont fait l'objet de nombreuses rumeurs, notamment liées à leurs prix.Mais le lancement des précommandes a permis de découvrir que la console portable d'Xbox coûte au moins aussi cher que sa grande sœur de salon.En effet, il faut compter, plus puissante. À titre de comparaison, la Xbox Series X équipée d'un disque dur d'un To est proposée à 599,99 euros. Bien entendu, les deux consoles ne sont pas forcément destinées au même public car la ROG Ally est davantage pensée pour le jeu nomade. Néanmoins, ces prix plutôt conséquents par rapport à la moyenne du marché n'ont pas dissuadé les acheteurs.Il n'aura fallu que quelques heures à peine pour queÀ l'heure actuelle,Dans l'hexagone, les sites d'ASUS et de Fnac Darty sont actuellement les seuls à proposer les deux produits.Il est donc toujours possible de précommander la ROG Ally via ces distributeurs tiers et aux prix affichés sur le site de Microsoft. D'ailleurs, l'attente sera de courte durée pour celles et ceux qui ont déjà validé leur panier. La ROG Xbox Ally et sa variante X seront. Mais est-ce que cette nouvelle console portable vous tente ou allez-vous passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !