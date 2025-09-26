ROG Xbox Ally : La console victime de son succès malgré des prix assez élevés

Si vous souhaitiez précommander la console portable ROG Xbox Ally, préparez-vous à une mauvaise surprise. En quelques heures à peine, toutes les précommandes ont été écoulées sur le site officiel de Xbox.
Le 26 septembre 2025 était une date particulièrement attendue par les passionnés de nouvelles technologies. En effet, c'est aujourd'hui que Xbox lançait officiellement les précommandes de sa console portable développée en partenariat avec ASUS
: la ROG Xbox Ally. Présentées pendant le Xbox Games Showcase de juin, les deux versions de cette console ont fait l'objet de nombreuses rumeurs, notamment liées à leurs prix.
Mais le lancement des précommandes a permis de découvrir que la console portable d'Xbox coûte au moins aussi cher que sa grande sœur de salon.
Carton plein pour les précommandes des deux versions de la ROG Xbox Ally
En effet, il faut compter 599,99 € pour le modèle classique et 899,99 € pour la Xbox ROG Ally X
, plus puissante. À titre de comparaison, la Xbox Series X équipée d'un disque dur d'un To est proposée à 599,99 euros. Bien entendu, les deux consoles ne sont pas forcément destinées au même public car la ROG Ally est davantage pensée pour le jeu nomade. Néanmoins, ces prix plutôt conséquents par rapport à la moyenne du marché n'ont pas dissuadé les acheteurs.
Il n'aura fallu que quelques heures à peine pour que la plupart des précommandes mondiales soient épuisées.
À l'heure actuelle, pour précommander la ROG Ally ou la ROG Ally X en France, il faut obligatoirement passer par un site distributeur.
Dans l'hexagone, les sites d'ASUS et de Fnac Darty sont actuellement les seuls à proposer les deux produits.
Deux nouvelles consoles disponibles dans quelques jours seulement
Il est donc toujours possible de précommander la ROG Ally via ces distributeurs tiers et aux prix affichés sur le site de Microsoft. D'ailleurs, l'attente sera de courte durée pour celles et ceux qui ont déjà validé leur panier. La ROG Xbox Ally et sa variante X seront officiellement lancées le 16 octobre 2025
. Mais est-ce que cette nouvelle console portable vous tente ou allez-vous passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !
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