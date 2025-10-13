PS6 et nouvelle Xbox : les deux consoles viseraient une sortie plus vite que prévu

Deux insiders réputés affirment que Sony et Microsoft prévoient de lancer leurs prochaines consoles respectives, la PlayStation 6 et la nouvelle Xbox, dès 2027.
Selon plusieurs rapports concordants, la PlayStation 6 et la prochaine Xbox pourraient arriver plus tôt qu'attendu. Alors que les générations actuelles entameront leur septième année de vie en 2027, les constructeurs prépareraient déjà activement la relève pour une sortie d'ici deux ans, toujours en partenariat avec AMD. Une information qu'il faut tout de même prendre avec des pincettes.
La PS6 viserait un lancement en 2027
L'information provient de KeplerL2, un insider reconnu pour la fiabilité de ses fuites liées au matériel AMD. Dans un fil de discussion sur NeoGAF
consacré aux technologies évoquées par Mark Cerny, architecte principal de la PS5, il précise que 2027 serait bien l'année visée par Sony.
Alors qu'un utilisateur suggérait que les propos de Cerny, parlant d'une technologie destinée à « une future console dans quelques années
», pouvaient pointer vers 2028, KeplerL2 a rectifié en précisant que « ce n'est pas seulement une possibilité, c'est le plan, sauf imprévu ou retard majeur ».
Une déclaration qui alimente l'idée que Sony prépare une transition plus rapide que prévu
, sans prolonger artificiellement le cycle de vie de la PS5, qui est pourtant encore plus que correcte pour les joueurs.
Microsoft préparerait aussi son retour pour 2027
Le même jour, un autre insider connu, Moore's Law Is Dead (MLID)
, a publié une vidéo détaillant le projet « Magnus », nom de code du futur APU AMD destiné à équiper la prochaine Xbox. D'après lui, cette puce serait au cœur d'un lancement prévu pour 2027, une date déjà évoquée à plusieurs reprises dans ses précédents contenus.
« C'est une sortie ciblée pour 2027
», explique-t-il, ajoutant que plusieurs sources internes confirment que Microsoft communique déjà ouvertement sur cet objectif auprès de ses partenaires.
MLID décrit un système hybride entre console et PC, plus cher à produire mais aussi plus polyvalent. Ce choix stratégique viserait à positionner Xbox comme une plateforme à mi-chemin entre le jeu de salon et le PC gaming, rompant avec la rivalité directe face à PlayStation.
Une Xbox plus puissante mais aussi plus coûteuse ?
Selon les informations de MLID, le processeur graphique (APU) Magnus combinerait CPU et GPU dans une architecture unifiée de grande taille, intégrant possiblement davantage de mémoire vive que la PS6. Cependant, cette puissance supplémentaire aurait un coût, rendant la console plus onéreuse. L'objectif serait de créer un appareil capable de faire tourner des applications PC
, renforçant ainsi la synergie entre l'écosystème Windows et Xbox. Cette stratégie pourrait transformer la console en machine hybride pensée pour le jeu, le multimédia et la productivité.
Une génération qui s'annonce charnière
Les deux géants n'ont pour l'heure rien confirmé officiellement. Néanmoins, il est établi que Sony et Microsoft collaborent toujours avec AMD pour leurs futures architectures. Si ces fuites se vérifient, 2027 marquerait le début d'une nouvelle génération de consoles
, potentiellement plus ouverte et connectée au monde du PC.
L'année 2027 pourrait donc être un tournant majeur pour le hardware de jeu vidéo, annonçant des consoles plus modulaires, puissantes et hybrides que jamais. Mais ces informations ne sont pas officielles, et compte tenu du succès de la PlayStation 5 notamment, Sony pourrait décider de ne pas se précipiter, surtout si le bond technologique n'est pas massif.
commentaire (1)
Jure il a le crâne a Zlatan