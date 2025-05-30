Microsoft mettrait en pause le développement d'un projet très attendu

Un récent rapport de Microsoft suggère que la firme stopperait temporairement le développement de l'une de ses futures consoles pour se consacrer à l'amélioration des performances de certains jeux.
Tout comme Sony avec la PS6 et le projet de console portable, Microsoft prépare actuellement l'avenir en développant celle qui remplacera les consoles Xbox Series
. Cependant, la marque à la croix verte tenterait elle aussi de s'installer sur le marché des consoles portables. En effet, Phil Spencer avait déclaré en 2024 que certaines des équipes travaillaient à la création d'une Xbox portable.
Cependant, cette nouvelle venue pensée pour concurrencer la Nintendo Switch 2
, le Steam Deck et la future console portable de Sony
pourrait bien prendre du retard. Une fuite révélant le contenu d'un rapport interne indique que le développement de la Xbox portable serait mis en pause pour une durée indéterminée.
La Xbox portable mise en pause, empêchant sa potentielle sortie en 2027
Jez Corden, insider spécialisé dans les rumeurs sur Microsoft, a partagé l'information. D'après ses sources, la firme « continue d'investir fortement dans le développement »
de cette nouvelle console portable. De fait, celle-ci n'est pas abandonnée
et elle verra bien le jour dans les années à venir. Toutefois, Microsoft semble revoir sa copie et souhaite se concentrer davantage sur les appareils portables OEM
(Original Equipment Manufacturer) tiers.
Parmi ces OEM, le plus connu à l'heure actuelle est le Project Kennan, développé de pair avec ASUS
. Si le développement de la console en lui-même serait terminé, le logiciel qu'elle renferme serait toujours en cours d'ajustement. Mettre en stand-by la Xbox portable permettrait aux équipes de focaliser leur attention sur l'amélioration des performances de jeu de Windows 11 pour cette console
, d'autant qu'elle doit sortir dans le courant de l'année 2025.
De grandes ambitions pour la Xbox portable
Ce rapport permet également de bien montrer que les deux projets sont distincts et n'ont pas les mêmes caractéristiques. En effet, Microsoft souhaite créer avec la Xbox portable une console capable d'exécuter les jeux Xbox complets
et non un appareil pouvant lancer les jeux PC Windows 11 n'importe où, n'importe quand.
Mais il faut garder en tête que ce rapport ne devait pas être rendu public et qu'il s'agit d'une fuite. Toutes les informations mentionnées sont donc à prendre avec des pincettes jusqu'à une future révélation officielle de Microsoft ou de Phil Spencer.
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