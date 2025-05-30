Microsoft mettrait en pause le développement d'un projet très attendu



le 30 mai 2025 à 12h20 Publié par Justine Manchuelle le 30 mai 2025 à 12h20

Un récent rapport de Microsoft suggère que la firme stopperait temporairement le développement de l'une de ses futures consoles pour se consacrer à l'amélioration des performances de certains jeux.