Xbox : Le nom de la prochaine console et sa date de sortie déjà connus ?

Une rumeur suggère que Microsoft aurait déjà déterminé la fenêtre de sortie ainsi que le nom de la petite sœur des Xbox Series.
Si la PlayStation 5 et les consoles Xbox Series X/S n'ont pas encore atteint la moitié de leur période d'exploitation, les constructeurs envisagent déjà l'avenir. En effet, la guerre des consoles sévit également au niveau des annonces des appareils à venir.
Hideaki Nishino (président-directeur général de Sony Interactive Entertainment) a été le premier à parler officiellement du futur de la firme en dévoilant quelques informations sur la PS6
.
Mais la réponse de Microsoft pourrait être plus rapide à arriver sur le marché
. TheGhostOfHope, insider connu pour la fiabilité de ses informations, a récemment partagé sur X/Twitter une rumeur liée à la prochaine console Xbox. D'après ses sources, celle-ci aurait déjà un nom. Cependant, il ignore si celui-ci est définitif ou s'il s'agit du nom de code du projet.
La Xbox Prime, future rivale de la PlayStation 6 ?
Dans cette publication X/Twitter, TheGhostOfHope explique que la prochaine console de Microsft s'appellerait Xbox Prime et qu'elle serait disponible bien avant la PlayStation 6.
De plus, il indique que le prochain Call of Duty pourrait être l'un des jeux de lancement de cette nouvelle machine. Sachant que l'Insider est très fiable sur les informations liées à la franchise d'Activision, cette rumeur pourrait s'avérer vraie. Mais celle-ci donne une autre information primordiale : sa date de sortie approximative.
Toujours selon ces informations, TheGhostOfHope indique que la Xbox Prime arriverait en rayons d'ici 2026, sans date précise pour le moment
. Même s'il s'agirait d'un secret de Polichinelle au sein de l'industrie, l'Insider reste prudent et indique à la communauté que ces informations restent de l'ordre de la rumeur. Il faut donc attendre une annonce officielle de Microsoft pour confirmer ou non l'existence de la Xbox Prime.
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