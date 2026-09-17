Plus de la moitié des studios de jeux vidéo perdent de l'argent à cause de la triche

La triche dans les jeux vidéo n'est plus un simple désagrément pour les joueurs. C'est devenu un véritable fléau industriel. Une récente étude révèle que plus de la moitié des studios subissent des pertes financières et une fuite de leur communauté à cause de cette pratique qui se professionnalise.

Un fléau qui vide les serveurs et les caisses

Peu importe votre profil de joueur, vous avez très certainement déjà été confronté aux conséquences de la triche dans l'espace vidéoludique moderne. Ce phénomène a largement dépassé le stade du simple problème pour se muer en une véritable épidémie. Aujourd'hui, il semble impossible de trouver un titre axé sur le multijoueur qui ne souffre pas de la présence de tricheurs.

L'évolution de cette problématique réside dans le fait que les tricheurs, et les outils qu'ils utilisent, deviennent de plus en plus sophistiqués. Ils parviennent systématiquement à contourner les avancées réalisées par les solutions de sécurité. Une récente étude vient d'ailleurs de mettre en lumière l'ampleur des dégâts pour l'industrie. Plus de la moitié d'un groupe de studios de développement interrogés déclarent avoir perdu des joueurs ou des revenus directement à cause de la triche.

Une industrie parallèle extrêmement lucrative

Lors de la dernière gamescom, plusieurs conférences étaient dédiées au concept de la triche dans les jeux vidéo. Ces échanges ont permis de récolter de précieuses informations auprès des développeurs qui se consacrent à la lutte contre ce fléau. Les témoignages d'experts en sécurité de grandes entreprises comme Embark (ARC RAiders, THE FINALS) et Electronic Arts sont particulièrement éloquents.

À lire également Les créateurs de THE FINALS et ARC Raiders expliquent toute la difficulté de combattre les cheaters

Le constat dressé est loin d'être reluisant. La situation se dégrade progressivement et le commerce de la triche est désormais un monstre générant plusieurs milliards de dollars, devenu presque impossible à abattre. L'essor des logiciels propulsés par l'intelligence artificielle, le matériel bon marché et la prolifération d'entreprises malveillantes rendent la triche beaucoup plus facile et accessible qu'elle ne l'a jamais été.

Dans le cadre d'une étude récente menée par Anybrain, une solution de sécurité basée sur l'intelligence artificielle, 250 studios basés au Royaume-Uni et aux États-Unis ont été sondés. Le chiffre le plus choquant de cette enquête est sans doute la révélation des revenus colossaux générés par ces pratiques déloyales.

Un seul développeur de logiciels de triche a gagné 77 millions de dollars en 2021 en commercialisant des piratages pour un unique jeu.

Des outils de protection souvent dépassés

Il s'agit d'un problème universel. Le phénomène est si répandu que 51 % des studios interrogés ont signalé une baisse de la rétention des joueurs ou une perte de revenus en raison des tricheurs qui perturbent leurs jeux. Parmi les studios sondés, 69 % considèrent la triche comme un problème majeur affectant spécifiquement leurs productions.

Comme souligné par les experts, les solutions de sécurité auxquelles les développeurs ont accès aujourd'hui, ou qu'ils ont développées en interne, ont une efficacité de plus en plus limitée. L'enquête a révélé que 45 % des studios affirment que les tricheurs parviennent à contourner leurs éléments de sécurité, ce qui rend ces systèmes de protection quelque peu inutiles face à l'ingéniosité des pirates. Le combat pour un environnement de jeu sain est donc loin d'être gagné et nécessitera des investissements importants de la part des développeurs dans les années à venir.