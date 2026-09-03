GTA 6 : Sony dévoile deux superbes manettes PS5 en édition limitée

Sony a profité de son State of Play pour dévoiler deux manettes DualSense en édition limitée aux couleurs de Grand Theft Auto 6. Inspirés des ambiances diurnes et nocturnes de Vice City, ces accessoires très attendus risquent de s'arracher rapidement.

L'attente autour du prochain titre de Rockstar Games atteint des sommets vertigineux, et Sony l'a parfaitement compris. Le constructeur japonais a effectivement profité de son State of Play pour frapper un grand coup. Plutôt que de diffuser une nouvelle bande-annonce qui aurait fait trembler internet, la firme a révélé une collaboration matérielle prestigieuse. Les possesseurs de PS5 pourront bientôt s'équiper de l'une des deux manettes DualSense en édition très limitée, pensées et conçues autour de l'identité visuelle de Grand Theft Auto VI.

L'essence de Vice City au creux des mains

Ces nouveaux périphériques se déclinent en deux versions esthétiques distinctes, capturant chacune une facette emblématique de la célèbre ville virtuelle. Le modèle blanc s'inspire des lueurs douces de l'aube sur les plages de l'État de Leonida, tandis que la déclinaison noire reflète l'énergie vibrante et les néons violets caractéristiques des nuits chaudes de Vice City.





Sur le plan technique, ces éditions limitées n'amputent aucune des fonctionnalités phares de la manette d'origine. Les futurs braqueurs profiteront toujours du retour haptique immersif, des gâchettes adaptatives dynamiques, du pavé tactile et du microphone intégré. De plus, ces manettes restent pleinement compatibles avec les environnements PC, Mac, iOS et Android pour les joueurs multiplateformes, bien que GTA 6 ne sorte que sur PS5 et Xbox Series.

Prix et dates de précommande

Si la sortie officielle de ces accessoires est programmée pour le 19 novembre 2026, date de lancement mondial du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series, la course à l'achat débutera bien en amont. Sony a confirmé que les précommandes ouvriront le 10 septembre 2026 à 10h00 précises, heure française. Côté tarif, il faudra débourser la somme de 84,99 euros pour ajouter l'une de ces pièces à sa collection. Le prix d'une manette PS5 basique.

Des conditions de distribution très spécifiques

La stratégie de vente mise en place par Sony exigera une grande vigilance de la part des consommateurs. La version blanche bénéficiera d'une distribution classique, disponible à la fois sur la boutique officielle PlayStation Direct et chez une sélection de revendeurs partenaires. La situation sera beaucoup plus complexe pour le modèle noir. En France, en Belgique et dans les territoires couverts par le service de vente direct de Sony, cette édition nocturne sera une exclusivité stricte de la plateforme PlayStation Direct.

Il ne fait aucun doute que ces accessoires subiront la loi de l'offre et de la demande. L'aura de la franchise de Rockstar Games est telle que ces manettes risquent de s'évaporer en quelques minutes seulement. Les joueurs désireux de plonger dans le chaos de Vice City avec un équipement assorti savent désormais ce qu'il leur reste à faire.

Rendez-vous le 19 novembre, pour la sortie de GTA 6.