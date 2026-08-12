Marvel's Wolverine va avoir droit à sa PS5 collector, mais elle inclut un détail controversé

Le 11 août 2026, PlayStation a présenté en avant-première sur son blog une collection exclusive de consoles collector et d'accessoires inspirées par Marvel's Wolverine. Mais il y a un hic.

Dans un mois à peine, Marvel's Wolverine sera disponible. Si beaucoup profiteront de ce lancement pour découvrir une nouvelle aventure imaginée par Insomniac Games, celles et ceux qui ne possèdent pas encore de PS5 et prévoient d'en acheter une pourraient avoir une bonne raison de craquer.

En effet, Sony et PlayStation ont prévu de célébrer en grande pompe les débuts de Marvel's Wolverine en offrant au personnage une console et une manette à son effigie, disponibles en édition limitée.

Serez-vous plutôt team jaune ou team blanche ?

La console sera décorée du visage de Wolverine et de traces de griffes donnant une allure unique à la console de Sony. Pour coller au mieux à l'identité du personnage, deux versions seront proposées. La première est la version Battle Yellow, arborant la teinte jaune emblématique du costume de Wolverine. Tandis que la seconde version sera blanche et rehaussée de détails métalliques. Celle-ci est sobrement baptisée Adamantium, en hommage au matériau indestructible des griffes de notre héros.

Précisons que le pack collector incluant la console et le jeu ne sera proposé qu'en version Battle Yellow et uniquement avec la PS5 digitale. Toutefois, PlayStation a pensé à celles et ceux qui veulent personnaliser leur console en proposant des façades pour consoles. La PS5 Pro aura droit aux deux déclinaisons tandis que la PS5 classique n'aura droit qu'à la façade jaune.

Pour la manette, celle-ci sera noire sur la partie haute, jaune ou blanche sur le bas et traversée de griffures.

Marvel's Wolverine intégré au pack console, mais via un code de jeu

Les prix ont déjà été communiqués et si vous souhaitez craquer pour cette édition limitée, vous devrez débourser :

74,99 euros pour la façade de votre choix (que ce soit la version PS5 classique ou PS5 Pro)

de votre choix (que ce soit la version PS5 classique ou PS5 Pro) 84,99 euros pour la manette sans fil DualSense (en version Battle Yellow ou Adamantium)

DualSense (en version Battle Yellow ou Adamantium) 649,99 euros pour le Pack Console édition numérique PlayStation 5 édition limitée Marvel's Wolverine

Toutefois, il faut noter que le pack console contiendra uniquement un code pour installer Marvel's Wolverine sur la console. Si la pratique est courante, elle rappelle que Sony va prochainement arrêter la production de jeux physiques et incite les joueurs à passer au contenu dématérialisé. Cette collection exclusive sera disponible sur direct.playstation.com ainsi que chez certains revendeurs à partir du 15 septembre 2026, coïncidant ainsi avec la date de lancement du titre.