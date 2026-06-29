Les ventes de consoles s'effondrent brutalement en mai

Le mois de mai 2026 marque un tournant historique et sombre pour l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis. Frappées par des hausses de prix massives, les consoles Xbox et PlayStation enregistrent leurs pires chiffres de ventes depuis plus de deux décennies, laissant le champ libre à Nintendo.

Le marché des consoles de salon traverse une période très compliquée. Selon les dernières données de ventes américaines du mois de mai 2026, partagées par l'analyste Matt Piscatella, les constructeurs historiques font face à une chute vertigineuse de leurs écoulements de machines. Cette situation inédite redessine totalement le paysage vidéoludique actuel, avec des conséquences qui pourraient s'inscrire dans la durée et modifier les habitudes de consommation des joueurs.

Un effondrement historique pour Xbox et PlayStation

Les chiffres rapportés par les experts du secteur sont tout simplement sans appel. Pour Xbox, il s'agit du pire mois de mai jamais enregistré pour les ventes de matériel depuis le début des suivis statistiques en 1995. La firme américaine se retrouve en dernière position du marché, subissant de plein fouet une conjoncture économique extrêmement défavorable.

Du côté de chez Sony, le constat n'est guère plus reluisant. La PlayStation 5, pourtant habituée à dominer les débats depuis son lancement, a vu ses dépenses chuter de 43 % et ses ventes en volume s'effondrer de 58 %. Il faut remonter au mois de mai 2000 pour trouver des résultats aussi bas pour la marque japonaise. Une véritable claque pour le géant nippon qui voit sa dynamique brisée net par une réalité économique implacable.

La flambée des prix comme principal coupable

Cette désertion soudaine des consommateurs s'explique par un facteur majeur et incontournable : l'explosion des tarifs. Les pénuries de composants et la hausse des coûts de stockage et de mémoire ont poussé les constructeurs à revoir leur politique tarifaire à la hausse de manière drastique. En mai 2026, le prix moyen d'une machine a atteint la somme astronomique de 502 dollars, soit une augmentation globale de 14 % par rapport à l'année précédente.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Dans le détail, le tarif moyen d'une PlayStation 5 a grimpé de 33 % pour s'établir à 672 dollars sur le sol américain. Les Xbox Series ne sont pas en reste avec une hausse de 22 %, atteignant 524 dollars. Et la situation ne semble pas près de s'arranger dans les mois à venir, compte tenu de l'économie mondiale.

Nintendo grand gagnant avec la Switch 2

Dans ce marasme économique qui frappe l'industrie, un acteur tire brillamment son épingle du jeu. La Switch 2 s'impose comme la console la plus vendue en mai 2026, tant en volume qu'en revenus générés. La nouvelle machine de Nintendo maintient également sa position de leader incontesté sur l'ensemble de l'année en cours, profitant des déboires de ses rivaux.

Pendant que ses concurrents directs s'embourbent dans une spirale inflationniste difficile à justifier auprès du public, la firme de Kyoto démontre une nouvelle fois sa capacité à séduire massivement. Reste à savoir si Sony et Microsoft parviendront à redresser la barre rapidement, ou si les tarifs prohibitifs de leurs machines continueront de creuser un fossé irréversible avec leur communauté de joueurs. Et si Nintendo ne sera pas aussi victime, à un moment, de l'inflation.