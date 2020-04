La PS5 pourrait se dévoiler en mai

Sony semble préparer un événement qui aurait lieu d'ici quelques semaines, dans le but de présenter plus largement sa prochaine console.

PlayStation 5 : Vers une présentation en mai ?

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.



Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.



The first proper next gen console/games showcase is much earlier too. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020

Même si le constructeur japonais ne devait pas tenir de conférence à l'occasion de l'E3, il était fort probable que Sony nous en dise un peu plus à propos de sa prochaine console, la, lors d'un événement à part ayant lieu plus ou moins à la même date. Malheureusement, suite à l'annulation du plus grand salon vidéoludique du monde pour cette année, à cause du Coronavirus,Si la Xbox One X a déjà joui d'une petite présentation en décembre dernier, lors des Game Awards, lareste très mystérieuse, puisque seule sa manette ( la DualSense ) a été présentée, ainsi que ses caractéristiques . Nombreux sont les joueurs à attendre un peu plus de la part de Sony, en dévoilant, par exemple, le design de sa console next-gen.Si l'on en croit nos confrères VGC , ainsi que l'analyste Daniel Ahmad,, qui aurait pour but de présenter plus amplement la. Néanmoins, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, Daniel Ahmad se veut prudent en précisant qu'à cause du COVID-19 les plans peuvent « changer à la dernière minute ».En attendant des informations plus officielles, en plus d'une présentation de laSony pourrait partager de nouvelles images pour ces deux dernières exclusivités, The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima , mais aussi lever le voile sur certains titres présents lors du lancement de cette console,