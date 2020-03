PS5 : Les caractéristiques partagées par Sony

Sony a présenté les caractéristiques techniques de sa prochaine console ce 18 mars, indiquant que sa machine sera relativement puissante, comme il fallait s'y attendre.

Caractéristiques techniques de la PS5

CPU - 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (fréquence variable)

- 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (fréquence variable) GPU - 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (fréquence variable)

- 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (fréquence variable) GPU Architecture - Custom RDNA 2

- Custom RDNA 2 Mémoire vive - 16GB GDDR6/256-bit

- 16GB GDDR6/256-bit Bande passante de la mémoire - 448GB/s

- 448GB/s Stockage interne - 825GB SSD

- 825GB SSD Opérations d'entrée et de sortie par seconde - 5.5GB/s (Direct), Typical 8-9GB/s (compressé)

- 5.5GB/s (Direct), Typical 8-9GB/s (compressé) Stockage supplémentaire - NVMe SSD Slot

- NVMe SSD Slot Stockage externe - USB HDD Support

- USB HDD Support Lecteur optique - 4K UHD Blu-ray Drive

Même si laa été annoncée il y a de nombreux mois, cette dernière restait, pour le moment, encore très énigmatique étant donné qu'aucune information sur ses caractéristiques n'avait été donnée. C'est ce 18 mars que Mark Cerny, principal architecte du système de la, a levé le voile sur les composants de la console next-gen.Ainsi, comme nous nous en doutions, lasera dotée d'un SSD permettant de lancer la console plus rapidement, mais surtout de supprimer les temps de chargement. Le GPU est naturellement plus puissant, alors que la mémoire vive passe de 8 Go à 16 Go. Finalement, notez que si le stockage interne n'est que de 825 Go, il sera possible de l'augmenter par le biais d'un disque dur externe, comme pour le PS4.Qui plus est, pour celles et ceux qui ne sauraient que faire de ces chiffres, un comparatif avec les composants de la PlayStation 4 est disponible ci-dessous, laissant remarquer la puissance de la nouvelle console de Sony.Malheureusement, aucune image n'a été partagée, il faudra faire preuve de patience pour cela, à l'instar de la date de sortie, qui reste encore mystérieuse, même si nous savons que las'invitera dans nos salons dès la fin d'année 2020.