PlayStation 5 : La nouvelle manette DualSense se montre en images

Place à la nouveauté avec la nouvelle DualSense de Sony et ses fonctionnalités innovantes. Les joueurs la retrouveront avec la PlayStation 5 prévue pour la fin de l'année 2020.

La DualSense, la nouvelle manette sans fil de la PlayStation 5

Disparition du bouton Share

Nouvelle fonctionnalité pour les joueurs ne disposant pas de micro

Et son design ?

Notre objectif avec DualSense est de donner aux joueurs le sentiment d'être transportés dans le monde du jeu dès qu'ils ouvrent la boîte. Nous voulons que les joueurs sentent la manette comme une extension d'eux-mêmes lorsqu'ils jouent - à tel point qu'ils oublient qu'elle est entre leurs mains !

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

sur un élément important de sa prochaine console nouvelle génération, à savoir la nouvelle manette DualSense.Le message de Sony est clair, les fonctionnalités de la nouvelle DualSense, ainsi que lede la PS5, offriront une sensation d'immersion totale aux joueurs.Après plusieurs années de réflexions, les concepteurs se sont interrogés sur ce qui avait le plus plu aux joueurs sur l'ancienne manette, la DualShock 4... Et comme nous pouvons l'apercevoir, la société a décidé de garder en grande partie ce qui constituait cette dernière, mais en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en affinant également son design. Ainsi, ils se sont concentrés sur les nouveautés et ont décidé d'innover en permettant aux studios de jeux vidéo d'dans leurs titres. Nous apprenons alors que les manettes disposeront duqui ajoutera une variété de sensations puissantes, mais également des déclencheurs adaptatifs sur L2 et R2, dans le but d'intensifier les tensions dans les actions que vous vivrez.Autres informations, et pas des moindres, l'angle des gâchettes a subi un changement, tout comme les poignées, et les batteries possèdent désormais une autonomie plus importante que les précédentes, ce qui n'est pas à négliger.Pour cette, exit le bouton "Share" pour partager du contenu avec vos amis ou sur les réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas, Sony a su comprendre que les joueurs adoraient cette fonctionnalité, et si le bouton n'est plus sur la manette, c'est parce qu'un nouveau le remplace, nommé Create. La firme nippone n'a pas tenu à dévoiler les détails maintenant, nous en saurons davantage dans les prochains jours.Si vous avez des amis qui ne disposent pas d'un casque et d'un micro, une nouvelle fonctionnalité vous permettra de communiquer avec eux grâce à un microphone intégré directement dans la DualSense.En ce qui concerne le design et les couleurs de cette nouvelle manette, les concepteurs ont décidé d'innover, proposant ainsi deux tons sur cette dernière. Quant à la position de la barre lumineuse du PAD, elle a également changé de place, se trouvant désormais sur les côtés, ce qui donne une perspective plus grande de ce dernier.Sony est passé par plusieurs designs et plusieurs modèles avant de trouver celui conservé.Elle a été testée par plusieurs joueurs, tous avec des mains différentes, des grandes, des petites, les doigts fins ou non, afin qu'ils soient sûrs qu'elle corresponde à la plupart des joueurs.Après ces images, nous n'avons plus qu'une idée en tête, découvrir plus amplement la...