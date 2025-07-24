La Nintendo Switch 2 pulvérise un record détenu par la PS4

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2025 à 15h22
La Nintendo Switch a battu la PS4 à plate couture, en termes de ventes, dans ce pays spécifique.
La Nintendo Switch 2 pulvérise un record détenu par la PS4
Disponible depuis le mois de juin 2025 dans le monde entier, la Nintendo Switch 2 a rencontré un franc succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, c'est désormais officiel : la Nintendo Switch 2 vient de battre un record historique de ventes de consoles détenu jusque-là par la PlayStation 4.

Un lancement record pour la Switch 2 aux États-Unis

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Rappelons qu'en novembre 2013, la PS4 avait marqué l'histoire du marché américain avec 1,1 million de consoles écoulées en un seul mois. Pourtant, selon Mat Piscatella de l'institut Circana, ce chiffre impressionnant a été largement dépassé par la Nintendo Switch 2 en juin 2025, avec 1,6 million d'unités vendues. Ce résultat fait désormais de la Switch 2 le détenteur du meilleur lancement mensuel d'une console de jeu vidéo aux États-Unis, que ce soit en termes de volume et de chiffre d'affaires.

Hardware - Nintendo Switch 2 sold 1.6M units in June, the highest launch month unit sales for video game hardware in US history. The previous high was the 1.1M units of PlayStation 4 sold during November 2013.

— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 23 juillet 2025 à 15:00
Un succès que l'on peut attribuer en grande partie à la puissance d'attraction de Mario Kart World, mais aussi au récent Donkey Kong Bananza. Deux titres phares qui ont visiblement suffi à convaincre les joueurs et les joueuses, et ce, malgré une offre relativement réduite du côté des jeux exclusifs à sa sortie.

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Un attachement fort au phénomène Mario Kart

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Le succès de Mario Kart World est tel que 82 % des acheteurs de la Switch 2 en juin ont également acquis ce jeu, soit séparément soit via les packs proposés en magasin, toujours selon les informations partagées par Mat Piscatella. Encore une fois, ce chiffre ne prend pas en compte les ventes digitales, qui pourraient le faire grimper encore plus haut.

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Ce lancement exceptionnel positionne clairement la Nintendo Switch 2 comme l'une des consoles incontournables des prochaines années, et marque un tournant significatif pour Nintendo sur le marché des consoles de salon. Reste à voir si ce rythme pourra être maintenu à long terme, mais cette entrée en fanfare confirme l'intérêt persistant de la communauté pour les franchises phares du constructeur nippon et les expériences AAA portables.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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