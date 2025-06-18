Test Mario Kart World : la Switch 2 prend un virage gagnant

Licence phare de Nintendo, célèbre autant pour ses nombreuses déclinaisons que pour sa capacité à réunir toutes les franchises iconiques de la marque, Mario Kart World affiche clairement l'ambition de propulser la Nintendo Switch 2. Ce nouveau volet est d'ailleurs le seul jeu à accompagner officiellement la console sur la ligne de départ. Nous avons pu le tester en profondeur, voici notre avis.

Conditions de test

Manette utilisée : Switch Pro 2

Switch Pro 2 Console utilisée : Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Temps de jeu : 10 heures (Tous les circuits fini hors course miroir)

Préambule



A vos marques, driftez













No Link to the Past ?



Le calme avant le calme









Toujours plus









Direction artistique et musicale

Depuis sa première apparition sur, la série Mario Kart s'est imposée comme une référence absolue du jeu vidéo multijoueur, marquant plusieurs générations de joueurs grâce à son gameplay intuitif, ses courses déjantées et son ambiance conviviale. Au fil des épisodes, Nintendo n'a cessé d'étoffer et de réinventer sa formule,, des mécaniques de jeu affinées, ainsi qu'un mode en ligne devenu incontournable.Chez nous,, nous avons néanmoins pris le temps de redécouvriravant de nous lancer dans, afin de disposer d'un repère pertinent pour mesurer les évolutions promises par ce nouvel épisode.Précisons enfin que cet article s'adresse davantage aux néophytes qu'aux joueurs compétitifs habitués de la licence. Notre objectif était en effet d'évaluer si Mario Kart World reste accessible,, qui a toujours su séduire un public très large.Lorsque l'on lance une partie de, les attentes des joueurs sont généralement assez simples. L'objectif principal reste de passer un agréable moment entre amis ou en famille en incarnant les personnages iconiques issus de l'univers Nintendo. L'expérience se trouve enrichie par les célèbres objets incontournables comme les carapaces rouges et vertes, la fleur permettant de lancer des boules de feu ou encore l'étoile d'invincibilité., participant ainsi à créer une expérience ludique à la fois conviviale et compétitive.En proposant désormais des courses regroupant jusqu'à 24 participants, Nintendo ne se limite pas à augmenter le nombre de concurrents. L'éditeur apporte surtout davantage d'imprévisibilité, de chaos et d'humour à l'ensemble, permettant à Mario Kart World de préserver pleinement l'esprit traditionnel de la série. Cependant,, notamment lorsque vous subissez un enchaînement d'attaques capable de vous reléguer rapidement de la première à la dernière place.S'ajoute à cela un dynamisme renouvelé grâce à l'introduction duen ligne droite faisant en sorte que le personnage s'abaisse et charge un boost similaire à celui obtenu lors d'un dérapage en virage, déclenchant ainsi un saut suivi d'une accélération. Ce mécanisme est particulièrement novateur et mérite d'être souligné, car même s'il reste tout à fait possible de finir les courses en restant simplement au sol, ce nouveau système ouvre la voie à des raccourcis secrets, souvent difficiles d'accès pour les débutants, offrant une profondeur supplémentaire au gameplay. De ce fait,: rouler sur les murs, glisser sur les rambardes, tout semble désormais possible.Malgré tout, le premier reproche que l'on peut adresser à ce nouveau volet concerne, qu'ils soient issus d'autres licences Nintendo ou dotés d'une forte identité rétro. De plus, si les karts conservent leurs attributs habituels, comme la vitesse ou le poids, on regrette la disparition du système d'optimisation proposé par Mario Kart 8, qui permettait de personnaliser indépendamment jusqu'à trois éléments du véhicule.En contrepartie, Mario Kart World opte pour une approche originale en proposant des courses reliant un point A à un point B, au lieu des traditionnels circuits en boucle. Ainsi, à l'exception du premier tracé de chaque coupe, tous les parcours suivants sont entièrement linéaires, avec des départs lancés situés précisément là où s'est terminée la course précédente. Ce concept, aussi étonnant que rafraîchissant,, même si les joueurs réguliers finiront par mémoriser rapidement chaque parcours.En complément de ce concept innovant, Mario Kart World propose un mode balade dans lequel les joueurs peuvent librement explorer un monde ouvert. Celui-ci permet de mieux comprendre comment s'articulent les différents circuits entre eux et d'explorer la carte pour y découvrir des pièces, des éléments cosmétiques,Malheureusement, l'enthousiasme initial laisse rapidement place à. Par exemple, il n'est pas possible de déclencher directement une course en s'arrêtant devant sa ligne de départ, ni même de profiter de cette exploration libre à plusieurs joueurs simultanément.Le passage à 24 joueurs, marquant clairement l'évolution technique de la console, constitue un ajout particulièrement appréciable qui vient enrichir les modes classiques comme les batailles VS, les courses contre la montre ou encore les courses traditionnelles. La grande nouveauté introduite dansest toutefois le mode survie, dans lequel 24 joueurs s'affrontent simultanément sur un circuit continu sans tours prédéfinis.Ici, un objectif de placement élimine automatiquement les joueurs franchissant la ligne d'arrivée en dessous d'une certaine position cible,, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux participants se disputant la première place.Il faut reconnaître que ce mode se révèle aussi chronophage qu'intense, puisqu'. Toutefois, c'est précisément cette exigence qui stimule véritablement la compétitivité. Aller simplement le plus vite possible ne suffira pas toujours, il faudra aussi réfléchir stratégiquement pour espérer remporter la victoire. Une découverte rafraîchissante et particulièrement plaisante à jouer.Enfin, quoi qu'on en dise, Mario Kart World apporte un véritable gain graphique par rapport aux précédents épisodes et. Le jeu propose un univers coloré, accompagné de nombreux effets visuels réussis qui, associés à la rapidité de certaines courses, rendent l'expérience dynamique et particulièrement agréable à suivre.À cette dimension visuelle s'ajoute une ambiance sonore parfaitement fidèle à l'esprit de la série, avec des musiques toujours adaptées aux circuits et aux différentes situations rencontrées. Soulignons enfin que nous n'avons relevé aucun ralentissement, lag ou bug significatif durant nos sessions de jeu.