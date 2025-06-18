Test Mario Kart World : la Switch 2 prend un virage gagnant

Licence phare de Nintendo, célèbre autant pour ses nombreuses déclinaisons que pour sa capacité à réunir toutes les franchises iconiques de la marque, Mario Kart World affiche clairement l'ambition de propulser la Nintendo Switch 2. Ce nouveau volet est d'ailleurs le seul jeu à accompagner officiellement la console sur la ligne de départ. Nous avons pu le tester en profondeur, voici notre avis.
Conditions de test
- Manette utilisée : Switch Pro 2
- Console utilisée : Nintendo Switch 2
- Temps de jeu : 10 heures (Tous les circuits fini hors course miroir)
Préambule
Depuis sa première apparition sur Super Nintendo en 1992
, la série Mario Kart s'est imposée comme une référence absolue du jeu vidéo multijoueur, marquant plusieurs générations de joueurs grâce à son gameplay intuitif, ses courses déjantées et son ambiance conviviale. Au fil des épisodes, Nintendo n'a cessé d'étoffer et de réinventer sa formule, en passant par des circuits toujours plus originaux
, des mécaniques de jeu affinées, ainsi qu'un mode en ligne devenu incontournable.
Chez nous, sans être des fanatiques absolus de la franchise
, nous avons néanmoins pris le temps de redécouvrir Mario Kart 8 Deluxe
avant de nous lancer dans Mario Kart World
, afin de disposer d'un repère pertinent pour mesurer les évolutions promises par ce nouvel épisode.
Précisons enfin que cet article s'adresse davantage aux néophytes qu'aux joueurs compétitifs habitués de la licence. Notre objectif était en effet d'évaluer si Mario Kart World reste accessible, mais surtout s'il demeure assez fun pour respecter l'esprit original de la série
, qui a toujours su séduire un public très large.
A vos marques, driftez
Lorsque l'on lance une partie de Mario Kart
, les attentes des joueurs sont généralement assez simples. L'objectif principal reste de passer un agréable moment entre amis ou en famille en incarnant les personnages iconiques issus de l'univers Nintendo. L'expérience se trouve enrichie par les célèbres objets incontournables comme les carapaces rouges et vertes, la fleur permettant de lancer des boules de feu ou encore l'étoile d'invincibilité. Ces bonus restent adaptés à votre position en course afin de vous remettre rapidement en selle après un coup dur
, participant ainsi à créer une expérience ludique à la fois conviviale et compétitive.
En proposant désormais des courses regroupant jusqu'à 24 participants, Nintendo ne se limite pas à augmenter le nombre de concurrents. L'éditeur apporte surtout davantage d'imprévisibilité, de chaos et d'humour à l'ensemble, permettant à Mario Kart World de préserver pleinement l'esprit traditionnel de la série. Cependant, il faut reconnaître que cette intensité accrue peut parfois provoquer une certaine frustration
, notamment lorsque vous subissez un enchaînement d'attaques capable de vous reléguer rapidement de la première à la dernière place.
S'ajoute à cela un dynamisme renouvelé grâce à l'introduction du « drift boost »
en ligne droite faisant en sorte que le personnage s'abaisse et charge un boost similaire à celui obtenu lors d'un dérapage en virage, déclenchant ainsi un saut suivi d'une accélération. Ce mécanisme est particulièrement novateur et mérite d'être souligné, car même s'il reste tout à fait possible de finir les courses en restant simplement au sol, ce nouveau système ouvre la voie à des raccourcis secrets, souvent difficiles d'accès pour les débutants, offrant une profondeur supplémentaire au gameplay. De ce fait, la marge de progression est importante et le jeu pousse à expérimenter
: rouler sur les murs, glisser sur les rambardes, tout semble désormais possible.
No Link to the Past ?
Malgré tout, le premier reproche que l'on peut adresser à ce nouveau volet concerne l'absence notable de certains personnages populaires ainsi que de plusieurs circuits emblématiques
, qu'ils soient issus d'autres licences Nintendo ou dotés d'une forte identité rétro. De plus, si les karts conservent leurs attributs habituels, comme la vitesse ou le poids, on regrette la disparition du système d'optimisation proposé par Mario Kart 8, qui permettait de personnaliser indépendamment jusqu'à trois éléments du véhicule.
En contrepartie, Mario Kart World opte pour une approche originale en proposant des courses reliant un point A à un point B, au lieu des traditionnels circuits en boucle. Ainsi, à l'exception du premier tracé de chaque coupe, tous les parcours suivants sont entièrement linéaires, avec des départs lancés situés précisément là où s'est terminée la course précédente. Ce concept, aussi étonnant que rafraîchissant, renouvelle agréablement les sensations de jeu
, même si les joueurs réguliers finiront par mémoriser rapidement chaque parcours.
Le calme avant le calme
En complément de ce concept innovant, Mario Kart World propose un mode balade dans lequel les joueurs peuvent librement explorer un monde ouvert. Celui-ci permet de mieux comprendre comment s'articulent les différents circuits entre eux et d'explorer la carte pour y découvrir des pièces, des éléments cosmétiques, des passages secrets ou encore des quêtes annexes activées via des interrupteurs spéciaux
.
Malheureusement, l'enthousiasme initial laisse rapidement place à une certaine frustration due au manque d'interactivité globale du mode
. Par exemple, il n'est pas possible de déclencher directement une course en s'arrêtant devant sa ligne de départ, ni même de profiter de cette exploration libre à plusieurs joueurs simultanément.
Toujours plus
Le passage à 24 joueurs, marquant clairement l'évolution technique de la console, constitue un ajout particulièrement appréciable qui vient enrichir les modes classiques comme les batailles VS, les courses contre la montre ou encore les courses traditionnelles. La grande nouveauté introduite dans Mario Kart World
est toutefois le mode survie, dans lequel 24 joueurs s'affrontent simultanément sur un circuit continu sans tours prédéfinis.
Ici, un objectif de placement élimine automatiquement les joueurs franchissant la ligne d'arrivée en dessous d'une certaine position cible, celle-ci devenant de plus en plus exigeante à chaque tour
, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux participants se disputant la première place.
Il faut reconnaître que ce mode se révèle aussi chronophage qu'intense, puisqu'il oblige à rester constamment vigilant sur la route comme sur les adversaires durant une période assez longue
. Toutefois, c'est précisément cette exigence qui stimule véritablement la compétitivité. Aller simplement le plus vite possible ne suffira pas toujours, il faudra aussi réfléchir stratégiquement pour espérer remporter la victoire. Une découverte rafraîchissante et particulièrement plaisante à jouer.
Direction artistique et musicale
Enfin, quoi qu'on en dise, Mario Kart World apporte un véritable gain graphique par rapport aux précédents épisodes et exploite pleinement la puissance accrue de la Nintendo Switch 2
. Le jeu propose un univers coloré, accompagné de nombreux effets visuels réussis qui, associés à la rapidité de certaines courses, rendent l'expérience dynamique et particulièrement agréable à suivre.
À cette dimension visuelle s'ajoute une ambiance sonore parfaitement fidèle à l'esprit de la série, avec des musiques toujours adaptées aux circuits et aux différentes situations rencontrées. Soulignons enfin que nous n'avons relevé aucun ralentissement, lag ou bug significatif durant nos sessions de jeu.
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