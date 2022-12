Liste des jeux offerts pour Noël 2022 sur l'Epic Games Store

15 décembre 2022 → Bloons TD 6 Jeu de tower defense coopératif dans lequel vous allez devoir parfaire votre défense, dans le but d'éclater tous les ballons qui arrivent sur vous. Vous pouvez le récupérer gratuitement à cette adresse jusqu'au 16 décembre 16h59.

16 décembre 2022 → À déterminer

17 décembre 2022 → À déterminer

18 décembre 2022 → À déterminer

19 décembre 2022 → À déterminer

20 décembre 2022 → À déterminer

21 décembre 2022 → À déterminer

22 décembre 2022 → À déterminer

23 décembre 2022 → À déterminer

24 décembre 2022 → À déterminer

25 décembre 2022 → À déterminer

26 décembre 2022 → À déterminer

27 décembre 2022 → À déterminer

28 décembre 2022 → À déterminer

29 décembre 2022 → À déterminer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le lancement de l'Epic Games Store, en fin d'année 2018,. Le but était de fidéliser la communauté, qui a été particulièrement réceptive, ce qui a poussé la société à continuer son offre les années qui ont suivi. Dès lors, chaque semaine (ou toutes les deux semaines à l'époque), un jeu est offert, permettant à tous les utilisateurs de se construire une belle bibliothèque sans dépenser le moindre euro.Pour la troisième fois de suite,. Tous les jours, à partir de 17h et pendant 24 heures il sera possible d'ajouter un nouveau jeu à son inventaire sur l'Epic Games Store, ce qui est donc plus court que les jeux offerts chaque semaine. Il ne faudra pas perdre de temps si vous souhaitez ajouter le jeu dans votre bibliothèque.Notez qu'il est fort possible qu'un ou plusieurs des jeux participants à l'offre ait déjà été proposé gratuitement ces quatre dernières années. Si vous l'aviez manqué, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à revenir chaque jour pour être tenu au courant du jeu quotidien offert.En parallèle de cette offre très intéressante, d'innombrables promotions ont lieu dans la boutique, permettant d'acheter des jeux à prix réduit et agrémenter sa bibliothèque de quelques pépites.L'article sera continuellement mis à jour.