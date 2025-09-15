Ce jeu parfait pour Halloween pourrait bien quitter le Xbox Game Pass avant la fête

Pour profiter au mieux de l'ambiance terrifiante d'Halloween, lancer un jeu d'horreur en octobre est une activité prisée. Mais cette année, la fête pourrait bien être gâchée pour les joueurs Xbox car un jeu effrayant s'apprêterait à quitter le catalogue.
Préparer Halloween en jouant à des jeux d'horreur
est une activité très appréciée par les joueurs au mois d'octobre. En cette année 2025, les joueurs et joueuses en quête de frissons sont gâtés avec les sorties prochaines de Silent Hill f
, de Dying Light: The Beast et ses centaines de zombies différents
ou encore de Little Nightmares III
.
Pour se faire peur à petit prix, le catalogue du Xbox Game Pass reste une alternative avantageuse. Mais alors que le mois d'octobre arrive à grands pas, un titre mêlant horreur psychologique, sombres secrets et deckbuilder pourrait quitter définitivement l'offre Game Pass
.
Inscryption absent du Game Pass pour Halloween ?
Sorti en 2021 sur PC et ajouté à l'offre de Microsoft en avril 2023
, Inscryption est un jeu imaginé par le créateur de Pony Island et The Hex. Dans ce titre, vous devez utiliser des cartes, construire un deck et évouler sur un plateau en bois. Votre objectif sera simple : battre l'entité démoniaque qui vous retient prisonnier dans une cabane dont vous ne pouvez pas vous échapper.
Rendant hommage à des films comme The Killing Room ou Le Projet Blair Witch, Inscryption vous glisse dans la peau d'un jeune caméraman qui filme une ouverture de booster d'un jeu de son enfance. Mais il découvre des coordonnées géographiques sur l'une des cartes. Celles-ci mènent à la cabane en question où il découvre une adaptation en jeu vidéo du jeu de cartes avec la mention « Continuer la partie ». Ce qui ressemblait à un simple jeu pourrait bien se transformer en une énigme qui pourrait bien mettre à mal votre esprit.
Une rumeur qui n'a pas encore été confirmée
S'il possède de très bonnes évaluations sur Steam, Inscryption quitterait le Xbox Game Pass dans quelques semaines d'après plusieurs rumeurs. Une suppression à la mi-octobre est évoquée, mais elle n'a pas encore été officialisée.
Il faudra donc attendre l'annonce des jeux quittant le Game Pass au mois d'octobre pour vérifier si cette fuite est vraie ou non.
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