Ce jeu parfait pour Halloween pourrait bien quitter le Xbox Game Pass avant la fête



le 15 septembre 2025 à 18h39 Publié par Justine Manchuelle le 15 septembre 2025 à 18h39

Pour profiter au mieux de l'ambiance terrifiante d'Halloween, lancer un jeu d'horreur en octobre est une activité prisée. Mais cette année, la fête pourrait bien être gâchée pour les joueurs Xbox car un jeu effrayant s'apprêterait à quitter le catalogue.