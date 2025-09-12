Dying Light: The Beast : Vous ne devinerez jamais le nombre de zombies différents que vous pourrez croiser

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 septembre 2025 à 18h13
Dans Dying Light: The Beast, les rencontres avec les zombies seront inévitables. Mais Techland vient de dévoiler le nombre de zombies différents que vous pourrez combattre ou fuir pendant votre épopée. Une chose est sûre : vous n'êtes pas prêts !
Dying Light: The Beast : Vous ne devinerez jamais le nombre de zombies différents que vous pourrez croiser
Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de retrouver Kyle Crane dans Dying Light: The Beast. Le titre de Techland a déjà dévoilé quelques-unes des nouveautés de cet opus, que ce soit au niveau de l'arsenal proposé, des possibilités d'exploration ou encore de la durée de vie du titre. Comme dans les précédents jeux, les zombies seront les vedettes ou plutôt les menaces à garder à bonne distance pour éviter les ennuis.

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Trois grandes familles de zombies et plus de 170 variations effrayantes qui croiseront votre route

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Dans un nouveau teaser publié sur la chaîne YouTube du jeu, les développeurs partagent quelques exclusivités sur les créatures que vous pourrez rencontrer. Or, ils ont décidé de repousser les limites en matière de zombies en imaginant plus de 170 espèces différentes divisées en 3 catégories

Les premiers sont les Biters (ou Mordeurs en français). Désireux de dévorer le crâne de leurs victimes, ces zombies mettent aux oubliettes le design momifié des classiques de l'horreur pour une apparence plus purulente et en décomposition. Cette famille aux dents longues ne compte pas moins de 110 variations différentes, ce qui représente la menace la plus fréquente dans le monde de Dying Light: The Beast. 

La seconde famille de zombies est celle des Virals (les Infectés en français). Ne comptant qu'une soixantaine d'espèces, cette famille de zombies vous mettra mal à l'aise avec leur visage à la frontière de l'Uncany Valley et rappelleront d'autres monstres vus dans les précédents jeux comme le Hurleur, l'Idiot et le Cracheur.

Attention aux zombies Chimères de Dying Light: The Beast

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Enfin, la troisième et dernière catégorie de zombies de Dying Light: The Beast est peut-être la plus redoutable : celles de Chimères. Réunissant des espèces de zombies ayant mutés, elles intimideront avec des designs inspirés de revues médicales et des déplacements plus vifs. Capables de faire du Parkour, elles n'hésiteront pas à vous traquer sur les hauteurs pour vous dévorer.

Miniature vidéo

Avec un tel bestiaire, Dying Light: The Beast promet une profusion de zombies à chaque instant. Vous pourrez tous les découvrir dès le 19 septembre 2025, date à laquelle le titre sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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