Boostez votre expérience gaming avec les SSD KIOXIA

À l'approche du Black Friday, c'est le moment idéal pour améliorer les performances de votre setup gaming. Les SSD (Solid-State Drives) sont devenus essentiels pour des temps de chargement rapides, que ce soit pour vos jeux ou pour vos données personnelles.

EXCERIA PRO : le haut de gamme pour les gamers passionnés

Informations techniques

Capacité : 1To 2To

Vitesse de lecture/d'écriture séquentielle maximale : 7 300/6 400 Mo/s

Vitesse de lecture/d'écriture aléatoire maximale : 1 000 000/1 100 000 IOPS (1To) 800 000/1 300 000 IOPS (2To)

Garantie commerciale 5 ans constructeur



Pourquoi le choisir ?

EXCERIA PLUS G3 : le parfait équilibre entre prix et performance

Informations techniques

Capacité : 1To 2To

Vitesse de lecture/d'écriture séquentielle maximale : 5 000/3 900 Mo/s

Vitesse de lecture/d'écriture aléatoire maximale : 770 000/950 000 IOPS (1To) 680 000/950 000 IOPS (2To)

Garantie commerciale 5 ans constructeur



Pourquoi le choisir ?

EXCERIA PLUS Portable : le SSD de poche pour vos données où que vous soyez





Informations techniques

Capacité : 500Go 1To 2To

Vitesse de lecture/d'écriture séquentielle maximale : 1 050/1 000 Mo/s

Garantie commerciale 3 ans constructeur



Pourquoi le choisir ?

Nos conseils avant le Black Friday

, anciennement Toshiba Memory, est un acteur majeur de la mémoire flash. Ils ont développé la technologie NAND BiCS, une mémoire de pointe offrant des vitesses de transfert élevées et une grande fiabilité.Cette technologie est le cœur de leurs trois SSD phares :pour les gamers exigeants,pour un bon compromis entre performance et budget, etPortable, une option nomade pour ceux qui ont besoin de transférer des fichiers entre différents appareils. Découvrons ensemble leurs avantages pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre setup.Avec ses vitesses de lecture allant jusqu'à 7 300 Mo/s,de KIOXIA est idéal pour les gamers et les créateurs de contenu. Ce SSD est conçu pour les tâches les plus exigeantes et réduit les temps de chargement même sur des jeux gourmands en ressources.Finalement, grâce à sa technologie PCIe Gen4 x4, ilafin de vous soutenir au mieux sur les nouveaux titres AAA du moment ou à venir.offre de très bonnes performances pour les utilisateurs qui cherchent à obtenir le meilleur de leur système. Si vous êtes un joueur passionné ou que vous faites de l'édition vidéo ou de la modélisation 3D, ce SSD est un investissement à réfléchir.Le SSDest un excellent choix pour ceux qui cherchent un bon compromis entre performance et prix. Avec des vitesses de lecture de 4 000 Mo/s, il reste extrêmement rapide pour la majorité des tâches, y compris les jeux, mais avec un coût plus abordable que le modèle haut de gamme.Ce modèle, définie plus haut dans l'article, garantissant durabilité et vitesse pour une expérience fluide.Si vous cherchez un SSD rapide sans exploser votre budget,est un excellent choix. Il est parfait pour les joueurs réguliers, ou même pour les créatifs qui n'ont pas besoin des performances extrêmes de l'EXCERIA PRO.Le modèle portableest compact, léger et extrêmement robuste. Avec une vitesse de lecture, il vous permet de transférer rapidement des fichiers volumineux, que ce soit pour sauvegarder vos sessions de jeu, partager des vidéos ou transporter des documents professionnels.Compatible avec PC, Mac, et consoles, il vous suit partout etL'EXCERIA PLUS Portable est parfait pour ceux qui ont besoin d'un stockage rapide et transportable. Si vous êtes un créateur de contenu ou un joueur qui souhaite transporter ses données entre plusieurs appareils, c'est le choix idéal. En outre, pour les utilisateurs de consoles aux capacités limitées telles que la Xbox Séries|S ou la Playstation, ces dernières proposant tout de même des titres toujours plus gourmands, c'est un excellent moyen de stockage.Leest l'occasion parfaite pour profiter de ces SSD à des prix réduits. Rendez-vous sur, pour découvrir l'étendu de la gamme KIOXIA ainsi que les prix proposés.Finalement,propose des options adaptées à tous les budgets et tous les usages. Que vous recherchiez une performance extrême avec, un bon rapport qualité-prix avec, ou une solution portable avecPortable, la polyvalence des produits aura s'adapter à vos besoin de stockage du moment.Article sponsorisé.