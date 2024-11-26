Boostez votre expérience gaming avec les SSD KIOXIA

À l'approche du Black Friday, c'est le moment idéal pour améliorer les performances de votre setup gaming. Les SSD (Solid-State Drives) sont devenus essentiels pour des temps de chargement rapides, que ce soit pour vos jeux ou pour vos données personnelles.
KIOXIA
, anciennement Toshiba Memory, est un acteur majeur de la mémoire flash. Ils ont développé la technologie NAND BiCS, une mémoire de pointe offrant des vitesses de transfert élevées et une grande fiabilité.
Cette technologie est le cœur de leurs trois SSD phares : l'EXCERIA PRO
pour les gamers exigeants, l'EXCERIA G3
pour un bon compromis entre performance et budget, et l'EXCERIA PLUS
Portable, une option nomade pour ceux qui ont besoin de transférer des fichiers entre différents appareils. Découvrons ensemble leurs avantages pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre setup.
EXCERIA PRO : le haut de gamme pour les gamers passionnés
Avec ses vitesses de lecture allant jusqu'à 7 300 Mo/s, l'EXCERIA PRO NVMe
de KIOXIA est idéal pour les gamers et les créateurs de contenu. Ce SSD est conçu pour les tâches les plus exigeantes et réduit les temps de chargement même sur des jeux gourmands en ressources.
Finalement, grâce à sa technologie PCIe Gen4 x4, il s'adapte parfaitement aux configurations modernes
afin de vous soutenir au mieux sur les nouveaux titres AAA du moment ou à venir.
Informations techniques
- Capacité :
- Vitesse de lecture/d'écriture séquentielle maximale :
- Vitesse de lecture/d'écriture aléatoire maximale :
- 1 000 000/1 100 000 IOPS (1To)
- 800 000/1 300 000 IOPS (2To)
- Garantie commerciale
Pourquoi le choisir ?
L'EXCERIA PRO
offre de très bonnes performances pour les utilisateurs qui cherchent à obtenir le meilleur de leur système. Si vous êtes un joueur passionné ou que vous faites de l'édition vidéo ou de la modélisation 3D, ce SSD est un investissement à réfléchir.
EXCERIA PLUS G3 : le parfait équilibre entre prix et performance
Le SSD EXCERIA PLUS G3
est un excellent choix pour ceux qui cherchent un bon compromis entre performance et prix. Avec des vitesses de lecture de 4 000 Mo/s, il reste extrêmement rapide pour la majorité des tâches, y compris les jeux, mais avec un coût plus abordable que le modèle haut de gamme.
Ce modèle utilise aussi la mémoire NAND BiCS
, définie plus haut dans l'article, garantissant durabilité et vitesse pour une expérience fluide.
Informations techniques
- Capacité :
- Vitesse de lecture/d'écriture séquentielle maximale :
- Vitesse de lecture/d'écriture aléatoire maximale :
- 770 000/950 000 IOPS (1To)
- 680 000/950 000 IOPS (2To)
- Garantie commerciale
Pourquoi le choisir ?
Si vous cherchez un SSD rapide sans exploser votre budget, l'EXCERIA PLUS G3
est un excellent choix. Il est parfait pour les joueurs réguliers, ou même pour les créatifs qui n'ont pas besoin des performances extrêmes de l'EXCERIA PRO.
EXCERIA PLUS Portable : le SSD de poche pour vos données où que vous soyez
Le modèle portable EXCERIA PLUS
est compact, léger et extrêmement robuste. Avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 1 050 Mo/s
, il vous permet de transférer rapidement des fichiers volumineux, que ce soit pour sauvegarder vos sessions de jeu, partager des vidéos ou transporter des documents professionnels.
Compatible avec PC, Mac, et consoles, il vous suit partout et reste performant en toutes circonstances
.
Informations techniques
- Capacité :
- Vitesse de lecture/d'écriture séquentielle maximale :
- Garantie commerciale
Pourquoi le choisir ?
L'EXCERIA PLUS Portable est parfait pour ceux qui ont besoin d'un stockage rapide et transportable. Si vous êtes un créateur de contenu ou un joueur qui souhaite transporter ses données entre plusieurs appareils, c'est le choix idéal. En outre, pour les utilisateurs de consoles aux capacités limitées telles que la Xbox Séries|S ou la Playstation, ces dernières proposant tout de même des titres toujours plus gourmands, c'est un excellent moyen de stockage.
Nos conseils avant le Black Friday
Le Black Friday
est l'occasion parfaite pour profiter de ces SSD à des prix réduits. Rendez-vous sur Rue du Commerce
, pour découvrir l'étendu de la gamme KIOXIA ainsi que les prix proposés.
Finalement, KIOXIA
propose des options adaptées à tous les budgets et tous les usages. Que vous recherchiez une performance extrême avec l'EXCERIA PRO
, un bon rapport qualité-prix avec l'EXCERIA PLUS G3
, ou une solution portable avec l'EXCERIA PLUS
Portable, la polyvalence des produits aura s'adapter à vos besoin de stockage du moment. Article sponsorisé
.
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