AVerMedia : Que choisir entre boîtier et carte d'acquisition pour streamer ?

Quel choix faire entre boîtier et carte ?

Carte d'acquisition

Boîtier d'acquisition

Solution entrée de gamme ou consoles 30 FPS

Solution milieu de gamme ou consoles 60 FPS

Boîtier d'acquisition

Carte d'acquisition

Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

Intel Core i5-3330 ou supérieur (i7-3770 recommandé)

4 Go de RAM

NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250X ou plus recommandé

Transit 4K

Solution haut de gamme ou consoles 60 FPS+

Boîtier d'acquisition

Carte d'acquisition

Système d'exploitation : Windows 10 x64

Windows 10 x64 CPU : Intel i5-6XXX / AMD Ryzen 5 1600 ou supérieur

Intel i5-6XXX / AMD Ryzen 5 1600 ou supérieur GPU : NVIDIA GTX 1050 / AMD R7 560 ou supérieur

NVIDIA GTX 1050 / AMD R7 560 ou supérieur RAM : 8 GO DE RAM

Logiciel AverMedia

Si les jeux vidéo se popularisent et deviennent de plus en plus accessibles, le rendu des consoles next-gen devient de plus en plus difficile à capturer sans perdre en qualité. Cela est grandement dû l'évolution graphique ou la vitesse de l'image puisque certaines d'entre elles peuvent à présent atteindre des résolutions de 4K pour 120 FPS. Quelle que soit la console qui vous intéresse, ce guide vous permettra de faire un choix judicieux en passe de répondre à votre problématique et vos besoins. Ainsi, il vous est possible detout en profitant du rendu adapté.Il s'agit là de la première question à vous poser lors du choix d'un système d'acquisition. Si les boîtiers et les cartes sortent souvent par paires,Tout d'abord, il est intéressant de notifier que lessont légèrement plus chères que les boîtiers. De plus elles demandent à votre carte mère d'être équipée d'un. Ce dernier ressemble à celui sur lequel est branchée votre carte graphique et permet d'intégrer une seconde carte graphique ou tout simplement une carte d'extension. Nous vous conseillons tout de même de regarder la compatibilité du produit acheté en comparant votre carte mère sur le site de son constructeur.En règle générale, la carte d'acquisition est également légèrement plus performante que le boîtier. Toutefois, ne vous y trompez pas, la différence ne sera notable que pour, qui pourront constater une amélioration qui se veut négligeable pour une utilisation classique. Pour finir, la carte d'acquisition permet d'économiser un port USB (obligatoire pour un boîtier) et ainsi profiter de périphériques extérieurs supplémentaires.Maintenant que nous venons de mettre en avant la carte d'acquisition, vous allez nous dire « si elle est mieux qu'un boîtier sur de nombreux points, pourquoi prendre le risque de m'intéresser à ces derniers ? » La réponse est aussi simple que logique : le côté nomade ! En effet, si la carte d'acquisition se veut un tantinet plus performante, il faut déplacer son ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Autre point contraignant, l'encodage.proposent, pour la plupart, une solution interne permettant d'encoder plus facilement. Certains vont même jusqu'à permettre l'enregistrement sur des sources externes telles que des cartes SD.Vous l'aurez compris, le choix est situationnel et demandera de prendre en compte l'ensemble des tâches qui vous incombent pour faire un choix judicieux. Tout ceci est fort intéressant, mais pour entrer toujours plus dans les détails, voici lesIl existe des solutions proposées parqui sont à présent obsolètes. Nous vous conseillons de passer directement sur la gamme supérieure pour deux raisons. La première étant le manque de disponibilité des produits, mais également le cap à 30 FPS qui deviendra très vite contraignant pour votre utilisation même occasionnelle. Qui plus est, les solutions supérieures donnent un meilleur rendu pour un prix tout à fait raisonnable.La référence est le, remplaçant du non moins célèbre LGP lite pour une utilisation occasionnelle sur des consoles de salon ne nécessitant pas d'aller plus haut que du 1080p 60 FPS, comme la PS4, la Switch ou même la Xbox One. Nous lui avons d'ailleurs consacré, pour en apprendre un peu plus sur ce remplaçant.La référence est lequi, a l'égal de sa version boîtier, propose une qualité d'image bien plus fluide et précise tout en garantissant un stream en 1080p60 de qualité supérieure. De plus, il ne faut pas oublier la configuration minimale demandée pour l'utilisation de cette carte, ne possédant pas de logiciel interne dédié.Il est important de noter que ces boîtiers ne permettent pas de profiter d'un rendu 4K, qu'il s'agisse ducomme de l'enregistrement. Pour cela,propose des solutions transitoires, moins chères qu'une solution 4K full, mais ne permettant pas d'enregistrer en aussi grosse qualité, mais en maximum Full HD 60 FPS. Il s'agit ici de produits permettant de réduire la dépense pour celles et ceux qui ne souhaitent pas capturer de contenu sur les consoles next-gen tout en profitant d'une résolution maximale sur leur écran.Pour cela nous retrouvons la fameuse carte d'acquisitionou le boîtier d'acquisition, tous deux disposant d'un article dédié dans la partie test de notre site ou en suivant les liens.Leest un produit aussi performant que nomade. Avec l'évolution des technologies, le boîtier se veut minime pour une utilisation optimale. Il profite d'un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 120 FPS en Full HD. Il faut tout de même rester vigilant, car s'il est possible d'avoir un rendu en 4K60FPS il ne sera tout de même possible que d'enregistrer en 4K30FPS maximum.Laest la dernière sortie de chez. Grâce a elle, vous pouvez non seulement profitez d'un, mais également d'un enregistrement. Aucune perte de vitesse, que ce soit en jeu comme lors de la création de contenu, profiter d'une image fidèle et d'un rendu approprié. Notez toutefois qu'une configuration minimale est requise afin de pouvoir utiliser un tel produit.Pour finir, il est important de noterdispose d'un logiciel unique capable de prendre en compte l'ensemble des périphériques d'acquisition de la marque, mais également les équipements annexes. On note également qu'un seul logiciel gère la partie. Il s'agit dequi vous laisse la possibilité d'enregistrer vos parties, les streams, ou simplement profiter du meilleur de votre console.