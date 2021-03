Le Live Gamer Mini, l'évolution du LGP Lite

Interface: USB 2.0 (Micro USB)

Entrée Vidéo: HDMI

Sortie Vidéo (Pass-Through): HDMI

Entrée Audio: HDMI

Sortie Audio (Pass-Through): HDMI

Résolution Max du Pass-Through: 1080p60

Résolution Max de l'enregistrement: 1080p60

Résolutions prises en charge (entrée vidéo): 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i

Format de codage: MPEG 4 (H.264+AAC) / Supporte l'encodage matériel

Dimensions (W x D x H): 147 x 57 x 47 mm

Poids : 74.5 g

Les gammes

4K Record : les derniers produits, généralement les plus performants et qui s'adaptent au mieux à l'évolution des consoles nouvelle génération. Ces boîtiers permettent un enregistrement qualitatif et quasiment sans limites.

les derniers produits, généralement les plus performants et qui s'adaptent au mieux à l'évolution des consoles nouvelle génération. Ces boîtiers permettent un enregistrement qualitatif et quasiment sans limites. 4K Pass-Through 1080P60 Record : pour ceux qui souhaitent le meilleur, à la fois dans l'enregistrement et dans la diffusion. Ces boîtiers permettent d'obtenir, à l'aide du Pass-Through, une fidélité entre le visuel à l'écran et l'enregistrement. Ils évitent la latence entre l'écran et la diffusion, pour profiter au mieux des heures de jeu, qu'elles soient partagées ou non.

pour ceux qui souhaitent le meilleur, à la fois dans l'enregistrement et dans la diffusion. Ces boîtiers permettent d'obtenir, à l'aide du Pass-Through, une fidélité entre le visuel à l'écran et l'enregistrement. Ils évitent la latence entre l'écran et la diffusion, pour profiter au mieux des heures de jeu, qu'elles soient partagées ou non. 1080P60 Record : boîtier d'acquisition classique et adapté à la plupart des bourses, pour ceux qui souhaitent profiter de leurs consoles directement sur leur ordinateur.

boîtier d'acquisition classique et adapté à la plupart des bourses, pour ceux qui souhaitent profiter de leurs consoles directement sur leur ordinateur. 1080P30 Record : nous retrouvons généralement dans cette section, la plupart des produits estampillés "Lite". Comme pour la section précédente, ils s'adaptent à ceux qui désirent obtenir un boîtier à moindre coup, pour des consoles ne bénéficiant pas d'une résolution jusqu'à 60 FPS (la plupart des anciennes générations de consoles).



Que choisir entre boîtier et carte de capture

Depuis 1990, AVerMedia n'a cessé de se démarquer sur le plan technologie de bureautique depuis l'essor d'internet et des plateformes permettant aux créateurs de contenu de s'exprimer, sur l'aspect média grâce aux. Ainsi, la marque a progressivement fait évoluer ses produits pour les proposer plus spécifiquement aux joueurs en suivant l'évolution des produits du genre.AVerMedia fait partie des acteurs majeurs, depuis quelques années, de l'univers gaming en proposant de manière réactive un ensemble de produits adaptés à. Il est facile de revenir sur la popularité de la gamme LGP qui a accompagné nombre streameurs, youtubeurs, ou même vous, dans la capture et partage de gameplay.Aujourd'hui encore, le constructeur est en recherche constante d'amélioration et de création afin de s'affirmer au sein d'un réseau de. Pour autant,ne perd pas de vue l'aspect professionnel et avance sur les deux fronts en proposant une gamme gaming séparée de celle commerce et industrie.Avant toutes choses, il faut s'intéresser aux dénominations marketing des deux produits que sont leet le. Si nous suivons la logique des choses, l'un est censé être l'évolution de l'autre. Point déroutant cependant, leest appelétandis que le. Nous pourrions donc croire à un produit différent, ayant d'autres objectifs ou but que le LGP Lite. Pourtant, après discussion avec des membres de l'équipe, leest bel et bien le fidèle remplaçant du boîtiersi réputé.Bien que le nom choisi ne soit qu'une référence au châssis du(qui est vraiment très petit pour le coup), il se veut novateur et adapté à une nouvelle consommation. Là où la concurrence décide d'ajouter une lettre à leurs produits pour permettre un meilleur référencement et suivi, AVerMedia a une conception différente de l'impact final voulu pour son boîtier.Il faut savoir, tout de même, que lea fait son temps et qu'il n'est, normalement, plus possible de le trouver en vente. Nous constatons également qu'il a disparu du catalogue AVerMedia. Cela confirme la volonté de renouveau par le constructeur. Maintenant que vous connaissez l'histoire, passons aux caractéristiques.Vous l'aurez compris, avec sa taille et son poids, le boîtier se transporte aussi facilement qu'il se connecte à votre ordinateur ou votre console. Le logicielest disponible pour l'utilisation classique ou pour le streaming, tandis quesera consacré à l'enregistrement, sans overlays, de vos sessions de jeu lorsque vous utilisez un logiciel de streaming tiers (OBS, Xsplit, Streamlabs OBS, etc.), sans utiliser de ressources CPU et directement sur votre PC.Suite à la comparaison entre leainsi que le, respectivement dénomméset, il est important de noter que AVerMedia propose une diversité de produits ayant pour but de convenir aux différentes exigences, qu'elles soient budgétaires ou techniques. Pour notre cas, nous resterons sur la gammecquisition et capture de jeu vidéo.L'une des questions que l'on se pose souvent est l'intérêt du choix entre boîtier ou carte d'acquisition. Pour rester assez simple et concis, il faut tout d'abord s'intéresser à vos besoins. Si vous souhaitez utiliser la capture de manière récurrente, sur le même ordinateur et qui plus est de bureau, alors le mieux reste d'opter pour la solution carte intégrée. Bien sûr, il faut avoir une carte-mère adaptée ainsi que la place nécessaire au niveau de votre boîtier. La qualité d'une carte est légèrement plus optimale qu'avec un boîtier.Pour la seconde partie concernant l'acquisition via un boîtier comme le, il s'agit plutôt d'un élément nomade et qui s'adapte facilement si vous utilisez un ordinateur portable. De plus, si vous souhaitez capturer ou streamer sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, il reste rapide d'accès bien que les logiciels demandent un certain temps d'adaptation. Certains boîtiers permettent aussi un enregistrement en standalone ce qui signifie qu'ils peuvent capturer votre gameplay de manière indépendante (non disponible pour le GC551 par exemple).En bref, la carte d’acquisition est pour une utilisation légèrement améliorée et bureautique tandis que le boîtier sera pour une utilisation nomade et classique.