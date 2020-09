Caractéristiques

Enregistrement : vidéo 4K60 HDR 10

: vidéo 4K60 HDR 10 Entrée HDMI : double, une cam et une flux

double, une cam et une flux Pass-through : 4K60 HDR10 / Full HD 240 FPS



4K60 HDR10 / Full HD 240 FPS Enregistrement : Full HD HDR

Full HD HDR Traitement vidéo : embarqué

embarqué Audio : 7.1/51. passage du son surround Ch

7.1/51. passage du son surround Ch Effets d'éclairage : RGB

RGB Compatibilité : RECentral 4

Unboxing

La carte

Câble HDMI

Guide de démarrage

La carte

Châssis



Résolutions

Interface : PCI-Express x4 Gen 2

PCI-Express x4 Gen 2 Entrée 1 : HDMI 2.0 * 1

HDMI 2.0 * 1 Entrée 2 : HDMI 1.4 * 1

HDMI 1.4 * 1 Sortie 1 (Pass-Through) : HDMI 2.0 * 1

HDMI 2.0 * 1 Sortie 1 Max. Résolution de passage : 2160p60 HDR / 1440p144 / 1080p240

2160p60 HDR / 1440p144 / 1080p240 Max. Résolution d'enregistrement : Entrée 1 : 1080p60 HDR* Entrée 2 : 1080p60

Résolution soutenue : Entrée 1 : 2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Entrée 2 : 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Format d'enregistrement : MPEG 4

Logiciel REcentral et fonctionnement

Enregistrement et stream

Mode de capture : vous permet de choisir d'avoir simplement la source du boîtier ou de créer vos propres scènes à l'instar d'un logiciel de streaming via le mode multi.

vous permet de choisir d'avoir simplement la source du boîtier ou de créer vos propres scènes à l'instar d'un via le mode multi. Appareil de capture : c'est ici que sont référencés les différents boîtiers ou cartes compatibles avec le RECentral 4 et ainsi configurer ou choisir parmi l'un d'eux.

c'est ici que sont référencés les différents boîtiers ou cartes compatibles avec le et ainsi configurer ou choisir parmi l'un d'eux. Qualité de l'enregistrement : choix de la qualité ainsi que du rendu vidéo. Vous pouvez donc choisir la résolution ainsi que sa netteté .

choix de la qualité ainsi que du rendu vidéo. Vous pouvez donc choisir la résolution ainsi que sa . Plateforme de diffusion : choisissez et configurez avec non moins de sept plateformes . Insérez automatiquement vos comptes pour pouvoir changer à tout moment.

choisissez et configurez avec non moins de . Insérez automatiquement vos comptes pour pouvoir changer à tout moment. Multistream : assez clair, une solution intéressante aux logiciels ou sites permettant déjà le multistream.

Paramètres

Général : pour modifier la langue, mais aussi le chemin d'enregistrement des fichiers.

pour modifier la langue, mais aussi le chemin d'enregistrement des fichiers. Raccourci : pour modifier les touches rapides du clavier ou de la souris permettant d'effectuer certaines actions.

pour modifier les touches rapides du clavier ou de la souris permettant d'effectuer certaines actions. Gestion de profil : exporter où importer votre profil directement depuis cette section afin de garder toujours vos configurations où que vous soyez.

exporter où importer votre profil directement depuis cette section afin de garder toujours vos configurations où que vous soyez. À propos : donne des informations pratiques concernant le logiciel ainsi que ses mises à jour.

Configuration requise

Pour un enregistrement 4Kp60 HDR ou 1080p240 Système d'exploitation : Windows 10 Système d'exploitation : Windows® 10 x64 Processeur : Intel® i5-6XXX / AMD Ryzen 5 1600 ou supérieur Carte graphique : NVIDIA® GTX 1050 / AMD R7 560* ou supérieure RAM : 8 Go de RAM (DDR4 2400 ou plus)



Utilisation avec un logiciel de streaming tiers

Qualité d'utilisation

Deux entrées HDMI

Que choisir entre boîtier et carte de capture

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme à son habitude, 96 nous propose une boîte aux couleurs noires et rouges emblématiques du constructeur. Laest ainsi livrée de manière compacte. Nous retrouvons avec un matériel assez léger puisque :Nous regretterons simplement l'absence d'un deuxièmeafin d'avoir tous les éléments nécessaires à le rendre autonome qu'il s'agisse des deux entrées ou simplement de la sortie.Souvent adepte des boîtiers d'acquisition, le passage sur une carte demande certaines vérifications. Tout d'abord, bien que cela semble logique, assurez-vous d'avoir un portde libre sur votre ordinateur. Pour notre cas, nous l'avons placé sur le port destiné aux. Ce n'est pas totalement intuitif puisque l'interface carte-mère et carte d’acquisition ne correspondent pas, mais fonctionnent tout de même. Si c'est la première fois, pensez àsur vos composants avant de sauter le pas.Côté carte, elle dispose deainsi qu'une sortie. Nous soulignerons aussi sonqu'il est possible de régler à l'aide du logicielLes différentes caractéristiques sont celles qui suivent :Qu'il s'agisse d'un boîtier ou d'une carte qu'acquisition, le logiciel reste la part centrale autant pour le stream que la capture et le partage. Il ne faut toutefois pas oublier qu'une configuration convenable est nécessaire afin d'utiliser le boîtier dans. Cependant, le logicielne fait pas partie des logiciels les plus faciles d'installation et d'accès. Pour ce faire, il faudra chercher sur le siteafin d'obtenir une application vous permettant de télécharger les drivers et logiciels nécessaires à l'utilisation du boîtier.C'est une manipulation qui peut prendre un peu de temps, mais qui est surtout essentielle à l'utilisation de ce dernier qui n'est pascomme nous avons l'habitude de le voir. Prenez donc le temps de faire toutes les installations jusqu'à activer lede votre carte.C'est l'onglet principal du logiciel puisqu'il vous permet de régler la majeure partie des informations concernant votre capture ou stream. L'interface semble simplifiée, mais reste assez agréable à utiliser. Nous retrouvons ainsi :Assez explicite, cette partie vous permettra de régler la plupart des informations concernant le logicielLa carte d'acquisition ne possède pas de cellule d'enregistrement dédiée. Assurez-vous donc d’avoir une configuration assez performante pour permettre un enregistrement qualitatif et sans saccade tel que :Configurations requises (plateforme de streaming dédiée)Il est bon de rappeler que vous ne pouvez en aucun cas utiliser plusieurs fois la même source vidéo. Ainsi, si vous utilisez un logiciel de stream comme... il ne faudra pas récupérer la source du, mais bel et bien la fenêtre du logicielcapture de chezSi vous souhaitez récupérer directement la source c'est possible, mais vous devrez vous passer du retour son ce qui n'est pas réellement pratique. Pour le moment,n’est à constater lors de l'utilisation pour du streaming.Pour l'utilisation en stream il vous faudra donc lancer leet récupérer la source via une capture de fenêtre. Le rendu reste fidèle et permet de jouer sans constater de différence. De plus, avec leadapté ainsi que d'une très faible latence, il est possible d'utiliser la capture depuis un écran ou un ordinateur.Le principal point négatif avec l'utilisation de la carte sans le logiciel dédié pour stream est l'impossibilité de dissocier les deux scènes. Sipropose un transfert fluide et facile entre, il ne vous sera cependant pas possible de récupérer les entrées indépendamment par le biais d'un logiciel tiers comme. Il faudra donc choisir l'entrée qui vous intéresse puis la récupérer sur le logiciel utilisé.Quelle que soit son utilisation, la carte d'acquisitionprofite d'une qualité d'image exemplaire pour une récupération fidèle en stream ou enregistrement. Nous noterons également lasi vous l'utilisez sur une télévision en prime. Elle reste toutefois un peu en avance sur son temps puisque les consoles capables de proposer du 4K ne sont pas encore sorties. Il faudra donc attendre un peu pour développer son potentielà son maximum.Bien quesoient dissociés et avec des retours d'images légèrement différents (voir caractéristiques), ils restent très pratiques. Initialement annoncés pour une utilisation console et appareil photo, nous trouvons très rapidement de nouvelles possibilités. Pour nous, l'intégration d'une caméra n'est pas le point fort de cette carte. L'arrivée de deuxpermet aussi l'utilisation de! C'est ce que nous avons testé en connectant uneainsi qu'uneLe passage entre chaque scène est fluide et ne perd pas en qualité. Cependant, lene permettra l'utilisation que d'une seule source attitrée à l'entrée 1 en HDR, ce que ne propose pas le port secondaire. Le retour quant à lui reste deL'une des questions que l'on se pose souvent est l'intérêt du choix entre un boîtier ou une carte d'acquisition. Pour rester assez, il faut tout d'abord s'intéresser à vos besoins. Si vous souhaitez utiliser la capture de manière récurrente, sur le même ordinateur et qui plus est, alors le mieux reste d'opter pour la solution carte intégrée. Bien sûr, il faut avoirainsi que la place nécessaire au niveau de votre boîtier (dont on parlera au cœur d'un autre article). La qualité d'une carte estqu'avec un boîtier.Pour la seconde partie concernant l'acquisition via un boîtier comme le, il s'agit plutôt d'un élément nomade et qui s'adapte facilement si vous utilisez un ordinateur portable. De plus, si vous souhaitez capturer ou streamer sur l'ordinateur de, il reste rapide d'accès bien que les logiciels demandent un certain temps d'adaptation. Certains boîtiers permettent aussi un enregistrement ence qui signifie qu'ils peuvent capturer votre gameplay de(non disponible pour le GC551).En bref, la carte d’acquisition est pour une utilisation légèrement améliorée et bureautique tandis que le boîtier sera pour une utilisation nomade et classique.