Cémantix 1600 : Indices et solution, quel est le mot du 19 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 19 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 19 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 19 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 19 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je demeure immobile tandis que le monde choisit de tourner autour de moi, mais il suffit parfois d'un souffle pour inverser nos rôles.
Indice 2Sans commencement ni fin, je garde mes secrets dans une boucle que seuls les plus attentifs savent parcourir.
Indice 3Certains me couvrent de sillons pour y enfermer des voix, d'autres de lumière pour y cacher des souvenirs.
Indice 4Je peux faire danser une aiguille, réfléchir un rayon ou traverser le ciel selon la matière dont je suis fait.
Indice 5Ma forme est simple, mais mes usages vont de la musique au sport, en passant par l'informatique.
Indice 6On me retrouve aussi bien sur une platine que dans un ordinateur ou lancé sur une pelouse.
Indice 7Mon nom désigne souvent un objet rond et plat, même lorsque son contenu est bien plus important que son apparence.
Indice 8Objet généralement circulaire et plat, utilisé pour enregistrer, stocker, diffuser ou servir dans différentes activités selon son matériau et sa fonction.
Solution du 19 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 19 juillet 2026Disque
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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