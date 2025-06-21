5 anecdotes sur Nintendo qui risquent de vous surprendre



le 21 juin 2025 à 18h00 Publié par Justine Manchuelle le 21 juin 2025 à 18h00

Vous pensez bien connaître l'histoire et les consoles de Nintendo ? Préparez-vous à quelques surprises avec ces anecdotes insolites sur la firme incluant un aspirateur, un cube menteur et même un voyage dans les étoiles.