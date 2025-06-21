5 anecdotes sur Nintendo qui risquent de vous surprendre

Vous pensez bien connaître l'histoire et les consoles de Nintendo ? Préparez-vous à quelques surprises avec ces anecdotes insolites sur la firme incluant un aspirateur, un cube menteur et même un voyage dans les étoiles.
Acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo au même titre que Sony ou Microsoft, Nintendo divertit des millions de joueurs depuis plusieurs décennies. Que ce soit avec la NES, la Game Boy, la Wii ou la récente Nintendo Switch 2
, l'entreprise japonaise a su s'imposer et même sauver l'industrie du jeu vidéo suite au crack de 1983. Aujourd'hui, la firme propose des consoles qui plaisent à un large public et des licences cultes comme The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid Prime 4
ou Mario Kart World
.
Cependant, Nintendo possède aussi des secrets inattendus.
En effet, elle ne développe des consoles de jeu que depuis 1977, mais l'entreprise existe depuis 1889. En 136 ans d'existence, Nintendo n'a pas manqué de surprendre sa communauté à plus d'un titre. Découvrez 5 anecdotes liées à l'histoire de l'entreprise, à certaines de ses consoles et aussi à ses échecs, dont certains ont de quoi provoquer des haussements de sourcils.
1. Mario n'a pas toujours été la mascotte de Nintendo
La popularité du premier jeu Super Mario Bros a rapidement mis le plombier à la tenue rouge sur le devant de la scène. Depuis la sortie du jeu, il s'est imposé comme la mascotte de Nintendo, mais il a bien failli ne jamais prétendre à ce titre.
Quand la firme a lancé la Famicom, elle souhaitait que la mascotte de la division jeux vidéo de Nintendo soit Diskun
. Cette petite mascotte jaune était présente dans tous les manuels des jeux de la Famicom à l'époque. Mais face à la popularité de Mario, Diskun n'avait aucune chance et le célèbre plombier est devenu la mascotte officielle de Nintendo.
2. Avant de développer des consoles de jeux, Nintendo a sorti des jeux de cartes et un aspirateur
Nintendo s'est consacré à la création de jouets, de jeux vidéo et de bornes d'arcade dans les années 1970. Mais, comme mentionné plus haut, l'entreprise existe depuis 1889. À ses débuts, elle était célèbre pour le Hanafuda, un jeu de cartes à jouer constitué de 48 cartes représentant chacune des fleurs. Puis elle a tenté de diversifier son activité en développant notamment en même temps que ses premières consoles un aspirateur télécommandé : le « Chiritori »
. Toutefois, cet article ménager aux allures de jouet rétrofuturiste a été un échec commercial.
3. La NES, première console de Nintendo, a été produite en même temps que la PlayStation 2
Lancée en 1983, la NES (pour Nintendo Entertainment System) est une console qui détient l'un des records de longévité les plus étonnants du jeu vidéo. En effet, elle a été produite pendant 20 ans, jusqu'en 2003. À titre de comparaison, la plupart des consoles actuelles ne sont produites que pendant une dizaine d'années. Dans les derniers mois de son existence, elle a donc côtoyé la PlayStation 2, la GameCube, la Xbox, la Game Boy Advance SP et même la N-Gage.
4. En réalité, la GameCube n'est pas un cube
Sortie en 2002 en Europe, la GameCube est reconnaissable à sa forme atypique de cube violet et à ses jeux sur disque optique miniature. Si l'objet est devenu culte au fil des années malgré un design boudé à sa sortie, il cache un mensonge quasi-invisible à l'œil nu. En effet, si vous prenez un mètre et que vous prenez les mesures de la console, vous constaterez qu'elle mesure en réalité 15 cm de large, 10 cm de haut et 15 cm de profondeur.
La GameCube n'est pas un cube à proprement parler, mais un prisme rectangulaire.
5. La Nintendo DS a failli avoir un autre nom rendant hommage à l'une de ses aînées
Facile à glisser dans la poche et reconnaissable à ses deux écrans dont un tactile, la Nintendo DS est la console portable qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, de nombreux joueurs savent que les lettres D et S sont l'abréviation de « Double Screen » ou de « Dual Screen », la principale caractéristique de la console. Mais en réalité, Nintendo avait un autre nom en tête pour cette console.
Étant la deuxième console portable jamais développée par Nintendo après le Game Boy, la firme voulait garder cet héritage en appelant la DS la « City Boy ».
Si le clin d'œil était amusant, l'idée n'a pas été retenue.
BONUS : Une console Nintendo a déjà été envoyée dans l'espace
En 1993, l'astronaute russe Aleksandr Serebrov marque l'histoire en devenant le premier homme à jouer avec une console de jeu dans l'espace. Il avait réussi à glisser une Game Boy dans ses affaires avant d'embarquer dans le vaisseau spatial Soyouz TM-17. Il en a donc profité pour jouer à Tetris pendant sa mission. Une fois revenue sur Terre, la console était toujours fonctionnelle.
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