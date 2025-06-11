La Switch 2 devient la console Nintendo la plus rapidement vendue

Nintendo a, récemment, communiqué un chiffre concernant les ventes de la Nintendo Switch 2.

La Nintendo Switch 2 est un franc succès

#NintendoSwitch2 has sold over 3.5 million units worldwide in its first four days, becoming the fastest-selling Nintendo hardware ever globally. pic.twitter.com/JNrl3Z92pv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 11, 2025

Un succès qui n'est, probablement, pas prêt de s'arrêter

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la Nintendo Switch 2 est disponible, dans le monde entier, depuis le 5 juin 2025. Très attendue, les joueurs et les joueuses étaient au rendez-vous pour le lancement de cette nouvelle console hybride, à en juger parEn effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Nintendo a annoncé que. Cette statistique a été atteinte en seulement 4 jours de commercialisation et est, de ce fait, plutôt impressionnante, vous en conviendrez certainement.Dans la même publication, la firme a également précisé que. C'est donc un nouveau record et, surtout, un bel exploit pour Nintendo. D'autant plus qu'à l'annonce de son prix, de nombreuses personnes avaient fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, notamment.Bien que la Nintendo Switch 2 ait déjà trouvé de nombreux preneurs, il y a de grandes chances que la nouvelle console hybride de Nintendo fera encore des heureux dans les mois à venir. Effectivement, malgré un bon line-up de lancement, notamment porté par Mario Kart World ou encore Cyberpunk 2077, plusieurs jeux très attendus doivent encore arriver sur la Switch 2. Nous pensons, par exemple, à Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends: Z-A et bien d'autres.