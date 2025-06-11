La Switch 2 devient la console Nintendo la plus rapidement vendue

Nintendo a, récemment, communiqué un chiffre concernant les ventes de la Nintendo Switch 2.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la Nintendo Switch 2 est disponible, dans le monde entier, depuis le 5 juin 2025. Très attendue, les joueurs et les joueuses étaient au rendez-vous pour le lancement de cette nouvelle console hybride, à en juger par le dernier chiffre communiqué par Nintendo à propos des ventes de la Switch 2
.
La Nintendo Switch 2 est un franc succès
En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Nintendo a annoncé que la Nintendo Switch 2 s'est écoulée à plus de 3,5 millions d'exemplaires dans le monde entier
. Cette statistique a été atteinte en seulement 4 jours de commercialisation et est, de ce fait, plutôt impressionnante, vous en conviendrez certainement.
Dans la même publication, la firme a également précisé que la Switch 2 est, désormais, la console Nintendo la plus rapidement vendue dans le monde
. C'est donc un nouveau record et, surtout, un bel exploit pour Nintendo. D'autant plus qu'à l'annonce de son prix, de nombreuses personnes avaient fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, notamment.
Un succès qui n'est, probablement, pas prêt de s'arrêter
Bien que la Nintendo Switch 2 ait déjà trouvé de nombreux preneurs, il y a de grandes chances que la nouvelle console hybride de Nintendo fera encore des heureux dans les mois à venir. Effectivement, malgré un bon line-up de lancement, notamment porté par Mario Kart World ou encore Cyberpunk 2077, plusieurs jeux très attendus doivent encore arriver sur la Switch 2. Nous pensons, par exemple, à Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends: Z-A et bien d'autres.
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