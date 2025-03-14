WoW : Une surprise attendrait les Chasseurs avec le patch 11.1.5

Une nouvelle option de personnalisation pour les Chasseurs pourrait être introduite sur WoW avec la mise à jour 11.1.5.
La mise à jour 11.1.5
de WoW
The War Within amènera quelques nouveautés comme la faction de la Radiance de la Flamme ou l'événement des Duos infâmes, et les tests ont déjà commencé sur le PTR. Ainsi, les datamineurs ont pu repérer divers éléments tels que des modèles de montures
, mais il semble qu'une surprise attende également les Chasseurs.
Le glyphe de la chouette pour Chasseur pourrait arriver avec le patch 11.1.5 sur WoW
Avec l'ouverture de la saison 2 de WoW The War Within
et des portes de Terremine, Blizzard a appliqué des changements majeurs à la classe du Chasseur en proposant une refonte de la spécialisation Précision. Les joueurs disposent ainsi du Hurlement de traqueur
, une nouvelle capacité apportant la Furie sanguinaire (BL) et invoquant un aigle capable de plonger pour attaquer et étourdir ses ennemis. Grâce à des données récupérées sur le PTR du patch 11.1.5, le créateur de contenu "MrGM" a pu partager sur X l'ajout potentiel du « Glyphe of the Strix »
, que nous pourrions traduire par « Glyphe de la Chouette ».
Concrètement, ce glyphe serait une option de personnalisation
qui vous autoriserait à transformer votre aigle en chouette
. Aucun visuel présentant cette apparence n'a néanmoins été trouvé pour l'instant, si bien que nous ne pouvons affirmer si cette nouveauté sera bel et bien d'actualité avec le patch 11.1.5.
Quoi qu'il en soit, une telle option pourrait ouvrir à la voie à d'autres possibilités en matière de personnalisation du Chasseur
, qui pourrait de nouveau être accompagné de son compagnon de voyage préféré, et non plus être contraint de faire route avec l'aigle. Les joueurs espèrent d'ailleurs que des options similaires seront accordées pour le talent héroïque Chef de Meute, permettant l'invocation d'un ours, d'un sanglier ou d'une wyverne, mais le développeur n'a encore rien annoncé officiellement à ce sujet à l'heure d'aujourd'hui.
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