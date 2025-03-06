WoW : Une nouvelle faction arrive avec la mise à jour 11.1.5, les détails



le 06 mars 2025 à 12h47 Publié par Amandine Paccou le 06 mars 2025 à 12h47

Une mise à jour mineure de contenu est prévue sur WoW. Les joueurs pourront bientôt découvrir le Scénario de la Noctechute, les Duos infâmes et les Visions horrifiques grâce au patch 11.1.5.