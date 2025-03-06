WoW : Une nouvelle faction arrive avec la mise à jour 11.1.5, les détails

Une mise à jour mineure de contenu est prévue sur WoW. Les joueurs pourront bientôt découvrir le Scénario de la Noctechute, les Duos infâmes et les Visions horrifiques grâce au patch 11.1.5.
Alors que les portes de la Libération de Terremine viennent à peine d'ouvrir sur les serveurs de WoW
The War Within, Blizzard a dévoilé ce qui vous attend avec la mise à jour de contenu mineure 11.1.5. Vous rencontrerez notamment une nouvelle faction, la Radiance de la Flamme, et pourrez découvrir le scénario de la Noctechute et des Visions horrifiques. Pour en savoir plus, découvrez les ajouts prévus avec le patch 11.1.5 de WoW
.
La mise à jour 11.1.5 amènera quelques nouveautés sur WoW, les détails
Le patch 11.1.5 de WoW The War Within
va arriver sur le PTR, et pour bien préparer cette sortie, Blizzard a partagé les détails concernant les nouveautés qui s'ajouteront au jeu.
Scénario de la Noctechute
Une nouvelle faction, la Radiance de la Flamme
, visant à protéger les Arathis de la menace sureki, à la suite de la défaite de la reine Ansurek va requérir l'attention de tous les joueurs dès que le patch sera déployé. Jusqu'à 10 niveaux de Renom vous permettront de récupérer diverses récompenses, et vos missions principales consisteront à vous répartir en commandos durant le scénario de la Noctechute
afin d'accomplir plusieurs tâches, comme repousser des assauts ou nettoyer le champ de bataille.
Vous pouvez ainsi espérer récupérer de nouveaux ensembles d'armure, un tabard dont l'apparence évolue au fil de votre progression au sein de la Radiance de la Flamme, des armes et une nouvelle variante de couleur pour le dirigeable des archéologues. Vous bénéficierez aussi de « puissantes améliorations lorsque vous visiterez Sainte-Chute et Azj-Kahet
».
Duos infâmes
Un évènement d'une durée de six semaines sera l'occasion de décrocher « une foule d'objets ornementaux, de jouets et même d'objets issus de donjons, selon les boss affrontés
». Concrètement, vous devrez vous mesurer à des versions animatroniques d'anciens boss en groupe et effectuer le meilleur score possible dans les villes accueillant l'événement, Hurlevent, Orgrimmar et Dornogal. Au cours de la première semaine, quatre boss supplémentaires seront disponibles. Les semaines suivantes, d'autres boss seront ajoutés, pour un total de dix.
Visions horrifiques redécouvertes
Les versions de Hurlevent et d'Orgrimmar corrompues par N'Zoth seront disponibles et vous aurez là l'opportunité de relever quelques défis. Seul avec un Soridormi (l'équivalent de Brann) ou en groupe, des combats « corsés » vous attendent pour recevoir de l'équipement adapté à votre niveau.
Les masques vont faire leur retour, et vous retrouverez par exemple celui du souffrant ou de la longue nuit. De plus, trois nouveaux modèles seront ajoutés pour l'occasion. Au fil de vos activités en lien avec les Visions horrifiques, vous accumulerez des souvenirs corrompus déplacés, une monnaie à utiliser pour obtenir des butins variés (montures, jouets, enchantements...).
Mise à jour de l'interface utilisateur
Nous travaillons sur une nouvelle mise à jour de l'interface utilisateur qui ajoutera un gestionnaire de temps de recharge. Ce dernier permettra aux joueurs et joueuses de mieux suivre les temps de recharge de leurs techniques. Cette fonctionnalité de l'interface utilisateur peut être personnalisée en mode Édition.
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