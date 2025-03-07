WoW : Plus de 20 modèles de montures à venir avec le patch 11.1.5 ont été dataminés



le 07 mars 2025 à 16h36 Publié par Amandine Paccou le 07 mars 2025 à 16h36

La mise à jour 11.1.5 de WoW réserverait de belles surprises pour les collectionneurs de montures. Plusieurs modèles auraient été repérés grâce au dataminage.