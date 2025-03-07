WoW : Plus de 20 modèles de montures à venir avec le patch 11.1.5 ont été dataminés

La mise à jour 11.1.5 de WoW réserverait de belles surprises pour les collectionneurs de montures. Plusieurs modèles auraient été repérés grâce au dataminage.
En mars 2025, Blizzard présentait les nouveautés à venir avec la mise à jour mineure de contenu 11.1.5
sur WoW
The War Within, et annonçait en même temps l'ouverture du PTR. Comme d'habitude, les datamineurs ont exploré les fichiers du jeu, et ont trouvé une vingtaine de nouveaux modèles de montures.
22 nouvelles montures devraient arriver avec le patch 11.1.5 de WoW
Le lancement du PTR du patch 11.1.5 de WoW
a permis aux joueurs de découvrir un vaste aperçu de ce qui les attend d'ici quelques semaines. Une nouvelle faction, la Radiance de la Flamme, fera son entrée, et il sera possible de compléter le scénario de la Noctechute, de participer à l'événement des Duos infâmes et de relever des défis avec les Vision horrifiques revisitées. Or, d'autres nouveautés sont prévues, mais n'ont pas été présentées par le développeur, c'est pourquoi des actions de dataminage ont été effectuées dès l'ouverture du serveur de tests pour en savoir un peu plus, en particulier concernant les cosmétiques.
Au total, 22 modèles de montures ont ainsi été repérés dans les fichiers du PTR du patch 11.1.5,
et les visuels ont été partagés par l'intermédiaire du site Wowhead. Leur mode d'obtention aurait également été révélé.
- Tyrannotort → Duos infâmes, récompense pour complétion du haut-fait « Another Amazing Week ! »
- Radiant Imperial Lynx et Void-Scarred Lynx → Radiance de la Flamme (nouvelle faction)
- Lavaborn Azure Chimaera, Lavaborn Citrine Chimaera, Lavaborn Ruby Chimaera, Brown-Furred Spiky Bakar, Summer Harvesthog, Autumn Harvesthog, Winter Harvesthog, Spring Harvesthog, Spotted Black Riding Goat → Comptoir
- Void-Scarred Windrider, Void-Forged Stallion, Void-Scarred Pack Mother, Void-Scarred Gryphon, Voidfire Deathcycle, Ny'alothan Shadow Worm, Nesting Swarmite, Corruption of the Aspects → Visions horrifiques
- Void-Crystal Panther → Joaillier
- Lavaborn Emerald Chimaera → Offre promotionnelle
Notez toutefois que ces modèles sont le fruit de dataminage, et qu'il est possible que tous ne soient pas disponibles avec la mise à jour 11.1.5 de WoW
.
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