WoW : Une nouvelle race jouable pourrait être ajoutée

Des données dataminées sur le PTR de la mise à jour 11.1 de WoW ont révélés des modèles d'éthériens, ce qui pourrait signifier l'ajout d'une nouvelle race.
La sortie du PTR de la mise à jour 11.1 de WoW
The War Within permet aux datamineurs de pousser leurs recherches dans les fichiers du jeu concernant les nouveautés à venir, même si Blizzard a déjà livré un aperçu détaillé de ce qui vous attend avec le déploiement de Terremine
. Alors que de récents sondages présument envoyés aux joueurs laissent entendre que de nouvelles classes pourraient être créées
, il paraît à présent envisageable qu'une race inédite puisse voir le jour d'ici peu, c'est du moins l'hypothèse qui circule sur les réseaux depuis une trouvaille partagée par l'intermédiaire du site Wowhead.
La race des Éthériens pourrait devenir jouable sur WoW
En décembre 2024, juste après la sortie du PTR du patch 11.1 de WoW The War Within
, des données dataminées suggèrent qu'une nouvelle race pourrait bientôt être ajoutée au MMORPG
. En effet, des modèles d'éthériens
extraits dans les fichiers du jeu ont incité la communauté à théoriser une éventuelle addition de ce type.
La rumeur n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis cette trouvaille, mais l'idée que la race des Éthériens devienne jouable suscite le débat.
En effet, inclure une nouvelle race signifie beaucoup sur WoW
. De nouvelles quêtes et au moins une zone inédite se joignent habituellement à ce type de nouveauté, et il apparaît peu probable que la mise à jour de Terremine puisse contenir de telles choses, puisqu'elle sera centrée sur les Gobelins,
qui n'ont pas grand-chose à voir les Éthériens, créatures mystérieuses surtout présentes dans l'extension The Burning Crusade. Par ailleurs, les additions de race se font généralement en début d'extension, comme cela avait été le cas l'été dernier avec les Terrestres.
Just realized, of all the Outland comebacks we haven't seen any trace of these guys yet
byu/fruitymasta inwow
D'un autre côté, si ces modèles ne font pas référence à une nouvelle race jouable, il est difficile de concevoir quelle sera leur finalité, d'autant que la multitude d'exemplaires d'éthériens
inclut plusieurs types d'armures, ce qui pourrait illustrer différentes classes. Pourtant, il convient de rappeler que parfois, des données dataminées sur un PTR ne se concrétisent que longtemps après leur repérage, et que les éthériens pourraient en réalité n'être sous les feux des projecteurs qu'au cours d'une prochaine extension, comme Midnight ou The Last Titan.
Quoi qu'il en soit, la découverte de ces modèles génère plus de questions que de réponses, et pour le moment, nous ne pouvons que formuler des hypothèses puisque Blizzard ne s'est pas encore exprimé sur ce point.
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