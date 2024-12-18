WoW : De nouvelles classes pourraient être introduites sur le jeu

Une enquête effectuée auprès des joueurs de WoW permettrait de penser que Blizzard travaillerait à la création d'une ou plusieurs nouvelles classes.
Une enquête envoyée aux joueurs de WoW
laisse penser que Blizzard serait ouvert à l'idée d'inclure de nouvelles classes sur le MMORPG, et que des concepts seraient en cours d'exploration. Au total, pas moins de 16 catégories se distingueraient, dont certaines rappelles des archétypes classiques alors que d'autres permettraient de nouer des liens plus forts avec le Lore de la Saga de l'Âme-Monde.
16 idées de futures classes de WoW auraient été présentées aux joueurs
Régulièrement, Blizzard partage des sondages aux joueurs de WoW
pour aiguiller ses prises de décision, et il semblerait que la communauté soit souvent sollicitée ces derniers temps. En effet, après avoir sous-entendu des changements en mode Mythique+
, le développeur aurait aimé connaître vos préférences en matière de futures classes à rejoindre le MMORPG
. Notez toutefois qu'il ne s'agit à l'heure actuelle que d'une rumeur
, relayée le plus souvent par l'intermédiaire de Reddit.
Blizzard survey about potential new classes
byu/Support_Player50 inwow
Cette récente enquête aurait donc mis en lumière 16 classes potentielles
:
- Apothecary : Maîtres de la création de potions et élixirs qu'ils utilisent pour blesser leurs ennemis, renforcer et soigner leurs alliés. Ils combinent divers éléments pour créer des potions aux effets explosifs, toxiques ou de renforcement.
- Artificer : Tank, DPS et Heal au corps-à-corps, utilisant un mélange de machines artisanales et de technologie des Titans. Ils manient des armes innovantes comme des fléaux extensibles ou des boucliers réactifs, tout en soutenant leur équipe avec des inventions.
- Astrologian : Puissants lanceurs de sorts manipulant les pouvoirs cosmiques des étoiles et de la gravité. Ils invoquent des essaims de météores, créent des explosions stellaires et manipulent les champs gravitationnels.
- Barde : Soutien, soigneur et tank, utilisant le Chant d'Azeroth pour lancer des sorts, renforcer ses alliés et affaiblir ses ennemis. Ils brillent dans les groupes en améliorant les capacités des autres.
- Battlemage : Enchantent leurs armes avec la puissance des éléments pour soutenir leurs alliés, affaiblir leurs ennemis et contrôler le champ de bataille avec des constructions magiques.
- Celestial Lancer : Guerriers utilisant des lances et de la magie des Titans pour effectuer des bonds rapides et des frappes puissantes, imprégnés par les dieux.
- Gunner : Combattants à distance rapides, armés de deux pistolets appliquant des effets élémentaires variés pour maximiser sa puissance de destruction.
- Gunslinger : Combattants agiles au corps-à-corps maniant deux pistolets. Leur précision leur permet de viser les points faibles des ennemis.
- Leyweaver : Reliés aux lignes telluriques d'Azeroth, ils manipulent ces énergies arcaniques pour aider leurs alliés, infliger des dégâts ou appliquer des améliorations.
- Necromancer : Invoque une armée de morts-vivants pour submerger les ennemis. Ils combinent divers sorts pour créer l'armée parfaite.
- Prismatic : Héritiers de pouvoirs cosmiques titanesques, ils manipulent ces énergies pour soigner, protéger ou infliger des dégâts.
- Spellbreaker : Combattants au corps-à-corps spécialisés contre la magie, utilisant les sorts ennemis pour améliorer leur équipement.
- Tinker : Inventeurs géniaux utilisant la technologie des Titans pour protéger leurs alliés, soigner ou attaquer. Ils contrôlent des Mech-suits et déploient des constructions mécaniques en combat.
- Titankiller : Manient les fragments d'épées légendaires pour exploiter les pouvoirs cosmiques des Titans et défendre Azeroth contre toute menace.
- Warden : Chasseurs polyvalents utilisant des chakrams et des pièges pour des attaques dévastatrices à distance et au corps-à-corps.
- Witch : Dégâts et soins utilisant la « vieille magie » – des pouvoirs sombres et naturels comme les malédictions, rituels, familiers, poisons et décomposition.
Comme vous l'aurez constaté, certaines propositions s'accordent avec le thème des Titans, tandis que d'autres se rapprochent du Lore de WoW
que nous connaissons déjà très bien, comme le Nécromancien ou le Tinker. Nous tenons néanmoins à vous rappeler que ce sondage est encore supposé pour le moment, et que la prudence est de mise. Quoi qu'il en soit, l'arrivée d'une nouvelle classe demeure tout à fait probable, puisque le développeur en ajoute régulièrement, comme cela avait dernièrement était l'Évocateur qui avait intégré Dragonflight.
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