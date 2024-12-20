WoW : Blizzard offre un aperçu détaillé du contenu de la saison 2

Un vaste aperçu de la saison 2 de WoW The War Within a été apporté par Blizzard en décembre 2024. Apprenez-en davantage au sujet de Terremine et des nouvelles instances dans cet article.
En novembre 2024, Blizzard annonçait au cours de l'événement Warcraft direct célébrant les 30 ans de Warcraft le contenu prévu en saison 2 de WoW
The War Within, et une surprise de taille attend les joueurs. Les Gobelins vont effectivement enfin bénéficier de leur propre capitale, Terremine
(Undermine). Quelques semaines plus tard, le développeur partageait un aperçu plus détaillé des nouveautés à venir avec la mise à jour 11.1.
Ce qui vous attend avec le patch 11.1 de WoW The War Within, les détails
Terremine, le capitale des Gobelins
Avec la sortie du patch 11.1 de WoW
, les joueurs auront l'occasion de parcourir les rues de Terremine
et d'y découvrir la créativité des experts en technologie et en alchimie. Vous pourrez en apprendre davantage à propos des centres d'intérêts des Gobelins, ainsi que sur leurs problèmes, sans pour autant faire fi des explosions dont raffolent cette race.
En pénétrant sur les lieux, vous constaterez aussi qu'un conflit oppose Gallywix à un groupe imprégné de ténèbres, et vous aurez la possibilité de partir tout de suite à la rencontre des 4 grands cartels et d'en soutenir un, ce qui viendra modifier votre expérience selon le choix effectué (
personnalisation du véhicule, apparences de transmogrifications, jouets) :
- Les Gentepression
- Les Flots noirs
- Les Baille-Fonds
- La KapitalRisk.
Cependant, un cinquième existe
, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant.
V.R.O.U.M.
V.R.O.U.M, le Véhicule Résolument Original et Ultra-Modernisé
, vous permettra de parader en ville à vive allure. Cette monture spéciale ultra-rapide
pourra être acquise au début de votre aventure à Terremine, et ne pourra pas être utilisée en dehors de la capitale. Ce véhicule pourra être personnalisé
, et Mémé Tallulah vous enverra en « Service d'expédition » pour obtenir de la monnaie et acheter des pièces pour votre véhicule.
Concrètement, il sera possible d'ajuster les caractéristiques de votre V.R.O.U.M à votre guise, en changeant par exemple sa couleur ou en ajoutant des pièces pour mieux déraper. D'ailleurs, des courses chronométrées
seront organisées sur 4 circuits, en marche avant ou arrière.
Nouveaux Gouffres
Deux Gouffres inédits
seront accessibles avec le patch 11.1 de WoW The War Within
, le site d'excavation 9 et le chenal de ruelle
. Qui plus est, des variantes des Gouffres actuelles suivant la thématique des Gobelins seront disponibles, et octroieront de nouvelles récompenses comme la nouvelle monture Gob-trotteur, comprenant un modèle doré pour le mode Défi.
Le chenal de ruelle se déroulera dans les égouts de Terremine, et le site d'excavation 9 derrière la halte de l'Aubaine, au sud de la zone des Abîmes retentissants. Par ailleurs, Brann Barbe-de-Bronze sera capable de se spécialiser en tank en saison 2, ce qui devrait faciliter la vie des healers dans les Gouffres.
Nouvelle arène PvP
Une semaine après le lancement de la mise à jour 11.1, une nouvelle arène, la cage du Carnage
, sera déployée. Les joueurs pourront y entrer par le biais d'une trappe, et y découvrir une « zone traversée de part en part par des rampes métalliques
».
Nouveau donjon : Opération Vannes ouvertes
Un nouveau donjon, Opération : Vannes ouvertes, comprenant 4 boss
ouvrira dans les Abîmes retentissants. Votre mission sera d'empêcher un groupe de Gobelins de faire exploser un barrage, ce qui nuirait à la zone. Il sera disponible tout de suite dans la rotation de la saison 2 en mode héroïque, mythique et mythique+, aux côtés de l'atelier de Mécagone, le Filon et le théâtre de la Souffrance.
Nouveau raid : Libération de Terremine
Une semaine après le lancement du patch 11.1, vous pourrez vous rendre dans le raid de la Libération de Terremine comportant 8 boss
. Là-bas, dans les rues de la ville, vous en apprendrez plus sur les secrets de Gallywix, le propriétaire.
Attendez-vous à participer à des combats « un peu loufoques
», par exemple en découvrant « le chaudron du Chaos où un gorille et un tyrannosaure mécanique s'affrontent, une cuve qui lance des flammes et un combat de boss DJ lors duquel la puissance du son vous forcera à n'écouter que Gallywix, ainsi qu'à combattre Gallywix lui-même et son incroyable méca
».
En guise de récompense, vous obtiendrez des montures épiques, de nouveaux ensembles d'équipement dont les bonus 2 pièces seront propres à chaque rôle. Les bonus 4 pièces seront destinés à une spécialisation spécifique.
Le mode histoire
sera praticable une semaine après le lancement du raid de la Libération de Terremine.
Enfin, la carte de Terremine a déjà été dataminée
, et nous savons à présent comment la capitale des Gobelins devrait s'organiser.
Comme vous pouvez le constater, les lieux risquent d'être immenses, vous laissant l'opportunité de les parcourir à vitesse éclair à bord de votre V.R.O.U.M.
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