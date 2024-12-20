WoW : Blizzard offre un aperçu détaillé du contenu de la saison 2



le 20 décembre 2024 à 13h32 Publié par Amandine Paccou le 20 décembre 2024 à 13h32

Un vaste aperçu de la saison 2 de WoW The War Within a été apporté par Blizzard en décembre 2024. Apprenez-en davantage au sujet de Terremine et des nouvelles instances dans cet article.