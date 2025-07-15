WoW : Un changement majeur concernant les pierres de vaillance est prévu avec la saison 3



le 15 juillet 2025 à 10h29 Publié par Amandine Paccou le 15 juillet 2025 à 10h29

Blizzard a décidé d'apporter un confort notable aux joueurs de WoW, en lien avec les pierres de vaillance, à l'approche de la sortie de la saison 3 de The War Within.