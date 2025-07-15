WoW : Un changement majeur concernant les pierres de vaillance est prévu avec la saison 3

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 juillet 2025 à 10h29
Blizzard a décidé d'apporter un confort notable aux joueurs de WoW, en lien avec les pierres de vaillance, à l'approche de la sortie de la saison 3 de The War Within.
WoW : Un changement majeur concernant les pierres de vaillance est prévu avec la saison 3
La troisième et dernière saison de WoW The War Within approche à grands pas, puisqu'elle sera lancée au début du mois d'août 2025. En prévision de cette sortie, les joueurs commencent à se préparer en équipant par exemple leurs personnages secondaires, mais une autre tâche devrait les occuper jusqu'au 6 août : la récolte de pierres de vaillance. 

Les pierres de vaillance ne seront pas réinitialisées avec la saison 3

Chaque nouvelle saison de WoW The War Within oblige les joueurs à farmer un maximum de Pierres de vaillance en donjon, dans les gouffres, en PvP, ou encore à Terremine, dans l'optique d'améliorer leur équipement sans attendre. Il est vrai qu'il est essentiel de disposer d'un personnage optimisé pour faire ses premiers pas dans le nouveau raid, cette fois la Manaforge Oméga, mais les choses seront bien plus simples qu'auparavant dans le cadre de cette dernière saison.

En effet, les notes de patch du PTR 11.2 indiquent que les « pierres de vaillance ne seront plus réinitialisées au début d'une nouvelle saison ». En d'autres termes, vous pouvez dès à présent atteindre le plafond de pierres de vaillance en prévision des débuts de la saison 3 de The War Within. Cela représentera un gain de temps certain à compter du 13 août prochain, date de sortie de la première aile de la Manaforge Oméga.

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La limite de pierres de vaillance reste toutefois fixée à 2 000, bien que les joueurs espèrent que le développeur la lève un jour. Cet ajustement n'arrivera donc sans doute pas sur l'extension actuelle, mais Midnight pourrait réserver de belles surprises en la matière. Quoi qu'il en soit, le fait que les pierres de vaillance ne seront pas réinitialisées avec la saison à venir incarne une nouveauté encourageante, qui devrait ravir la communauté de WoW.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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