WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 septembre 2026 à 11h21
Une monture qui va faire de l'ombre au célèbre Brutosaure de BFA sera disponible avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight à Harandar, mais il faudra payer plusieurs millions pour en bénéficier.
WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5

Préparez-vous à mettre à mal vos économies avec la mise à jour 12.1.5 de WoW Midnight. En septembre 2026, Blizzard a révélé l'ajout d'une monture qui vous rappellera l'esprit du fameux Brutosaure de Battle for Azeroth : le Sporebearer Fungal Strider vous coûtera 5 millions de pièces d'or et devrait attirer la convoitise des collectionneurs en raison d'une fonctionnalité inédite.

Une monture exceptionnelle arrive avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight, mais elle vous coûtera cher

Si vous avez remué ciel et terre pour vous offrir le Brutosaure doré de négoce, vous serez sans doute tout aussi motivé à récupérer le Sporebearer Fungal Strider avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight. Cette monture inspirée des créatures luminescentes d'Harandar aura en effet la particularité d'être utilitaire, et de proposer pour la première fois un système de personnalisation des PNJ. Concrètement, il sera possible de les interchanger, et de faire ainsi appel à un commissaire-priseur ou à un transmogrifieur. Le développeur envisage d'ailleurs d'inclure d'autres PNJ au cours des prochaines mises à jour. 

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Sporebearer-Fungal-Strider-monture-5-millions-wow

Pour acquérir cette monture, vous devrez débourser 5 millions de PO auprès d'un marchand d'Harandar. Elle sera alors équipée d'une boîte aux lettres et d'un réparateur, mais il sera proposé d'ajouter d'autres options contre un supplément :

  • 1 500 000 PO pour un commissaire-priseur
  • 500 000 PO pour un transmogrifieur

marchand-harandar-mount  

Au total, 7 millions de pièces d'or sont à économiser pour profiter pleinement du Sporebearer Fungal Strider. Cette monture ne pourra être acquise que jusqu'à la fin de Midnight, mais l'accès aux PNJ interchangeables sera disponible indéfiniment pour tous ceux l'ayant achetée. Alors, vous laisserez-vous tenter ou ferez-vous l'impasse sur ce modèle hors de prix ?

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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