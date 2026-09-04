WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 septembre 2026 à 10h54
La terrible Ula'tek est tombée le 3 septembre 2026 : Liquid signe son un nouveau World first dans le raid de l'abîme Venimeux de la saison 2 de WoW Midnight.
WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux

Cela fait plus de deux semaines que le raid de la saison 2 de WoW Midnight, l'abîme Venimeux, a ouvert ses portes dans tous les modes de difficulté. Comme d'habitude, la course à la première place a été intense, mais cette compétition s'est une nouvelle fois conclue par une victoire de la guilde américaine "Liquid" dans la soirée du 3 septembre 2026.

La guilde "Liquid" s'offre une 5ème victoire consécutive dans l'abîme Venimeux

En septembre 2023, la guilde "Liquid" a décroché son 5ème World First de suite en terrassant le boss final de l'abîme Venimeux, la redoutable Ula'tek. Il aura fallu 17 jours et 306 tentatives pour venir à bout du serpent en difficulté mythique, mais cette victoire en a surpris plus d'un. 

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En effet, les Américains ont réalisé là un coup de théâtre, puisque leurs adversaires directs, la guilde "Echo" avait pris une avance remarquable en effectuant plusieurs essais ayant laissé le boss à moins de 10 % de points de vie. La tendance s'est inversée de façon étonnante, et Ula'tek a finalement rendu son dernier souffle. Pour réussir cet exploit, 2 chevaliers de la mort Sang ont été utilisés, ainsi que 4 soigneurs ; 2 évocateurs, un chaman et un prêtre Sacré. Seulement 6 DPS en mêlée ont été appelés, contre 9 à distance, dont 2 mages Arcane.

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L'abîme Venimeux aura apporté un spectacle plus palpitant que celui de la saison 1, puisque l'Autel annelé a tout autant éprouvé les esprits. Des correctifs ont dû être appliqués pour rendre le kill possible, et même après cela, Ula'tek demeurait un combat très difficile, tant pour les DPS que les healers. Le raid de la saison 2 de WoW Midnight s'est ainsi révélé comme l'une des courses les plus longues de l'histoire du MMORPG, un spectacle que nous avons apprécié suivre, et qui sera, nous l'espérons, aussi passionnant en saison 3.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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