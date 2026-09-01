WoW : Blizzard s'attaque aux tricheurs du Top 1 % et souhaite mettre un terme à la rigidité de la méta

Entre chasses aux boosts payants et promesses de rééquilibrage par spécialisation, Blizzard tape du poing sur la table pour assainir le sommet du classement Mythique+ de WoW Midnight.

Au cours de la première saison de WoW Midnight, les joueurs ayant atteint le Top 1 % en donjon mythique ont reçu une monture magnifique pour récompenser leur performance : les Cendres ombreuses. Or, il semble que certains des victorieux n'aient pas réellement mérité cette distinction, et Blizzard enquête aujourd'hui pour rétablir l'ordre des choses avec un « nettoyage approfondi ».

Blizzard enquête sur les joueurs boostés ayant atteint le Top 1 % en saison de Midnight

Contrairement aux récompenses PvP qui reposent sur un système de points fixes, celles relatives à la cote en donjon mythique en saison 1 de WoW Midnight se basent sur un pourcentage. Ce système a eu le mérite de maintenir la compétition jusqu'au bout, mais a engendré un effet négatif difficile à contrôler : certains joueurs n'ont pas hésité à payer pour se faire booster et améliorer leur RIO. Cependant, en accédant au Top 1 % avec cette méthode, cela éjectait mécaniquement un autre prétendant légitime au classement. La frustration a d'ailleurs atteint son paroxysme en fin de saison, avec les clés résilientes, et les demandes de paiement pour pouvoir être accepté dans un groupe.

Selon PC Gamer et une interview avec le directeur de WoW, Ion Hazzikostas, le développeur serait en train de rendre justice en établissant un « nettoyage approfondi » , visant à débusquer ceux qui ont bénéficié d'un boost payant.

L'équipe procède à un nettoyage approfondi pour la saison 1 et partagera bientôt plus d'informations avec la communauté sur la manière dont nous avons abordé cet examen, ainsi que sur les résultats finaux.

Certains risquent ainsi de subir une désillusion en se faisant retirer leur haut-fait et la monture, tandis que d'autres auront sans doute la bonne surprise de se voir attribuer les Cendres ombreuses d'ici quelque temps.

Un Top 1 % par spécialisation en préparation ?

Ce phénomène n'aurait pas pu naître si le système du Top 1% avait été conçu différemment. Une reconnaissance décernée par spécialisation pourrait remédier à la situation, et le développeur ne ferme pas la porte à cette possibilité.

Bien que la récompense de titre spécifique à une spécialisation soit une chose que nous sommes ravis d'explorer [...] Il reste un certain nombre de facteurs logistiques et de scénarios dont nous devrons tenir compte au fur et à mesure que nous développons cette fonctionnalité, afin d'assurer l'équité pour tous. Mais d'après nos premières discussions sur cette idée, il semble que la communauté soit tout aussi enthousiaste, nous en partagerons donc plus dès que possible.

Il est vrai que la méta qu'au-delà de la fraude, le bilan statistique de cette saison 1 de WoW Midnight livre un constat amer sur la diversité du jeu à haut niveau. Bien qu'il existe une quarantaine de spécialisations, la quête du Top 1 % a verrouillé le jeu de groupe autour d'une poignée de classes précises, le moine heal, l'évocateur augmentation, le chevalier de la mort impie, le chasseur de démons dévoration et le druide gardien. Paul Kubit, directeur associé du jeu, a concédé qu'un joueur visant le Top 1 % ne devrait pas se sentir contraint de renier sa classe de cœur, c'est pourquoi le développeur chercher activement une solution pour remédier à cela.

Des changements devraient donc finir par être déployés, et nous en saurons plus au cours des semaines à venir. Blizzard montre ici son désir de rendre le jeu plus diversifié et moins toxique, ce qui devrait séduire les joueurs, déjà lassés de devoir s'adapter à une méta fermée pour prétendre aux plus belles récompenses.