WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight

La Malédiction d'Ula'tek a été déployée en août 2026 sur les serveurs de WoW Midnight, et a en même temps amené la seconde saison de l'extension. Comme au cours de la phase 1, des mises à jour de contenu seront introduites durant ce deuxième chapitre, et la première d'entre elles sera la 12.1.5. Un nouveau boss vous attend, la campagne va progresser, et vous aurez l'occasion de participer à des activités supplémentaires, comme les Labyrinthes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu officiel du patch 12.1.5 de WoW Midnight partagé par Blizzard le 3 septembre 2026.

Aperçu de la mise à jour 12.1.5 de WoW Midnight

La prochaine mise à jour de contenu de Midnight vous invite à revenir au cœur de Quel'Thalas et de Zul'Aman pour le final dramatique de cette saga.

Ce qui vous attend :

Nouvelle campagne de l'histoire : La Promesse de demain

Nouveau raid à boss unique : le Déliement de Kith'ix

Labyrinthes et labyrinthe de Kindo'jan

Évènement en extérieur : l'invasion des Aqir

Les venithes ascendantes

Campagne de l'histoire : La Promesse de demain

La défaite d'Ula'tek a réveillé une terreur qui sommeillait depuis longtemps. Préservez une paix fragile entre Quel'Thalas et Zul'Aman, descendez dans les profondeurs vertigineuses de l'île Annelée et faites votre baroud d'honneur contre l'antique adversaire des Amani, le général c'thraxxi Kith'ix.

Nouveau raid à un boss : le Déliement de Kith'ix

Caché sous les caveaux d'Ula'tek, Kith'ix était captif dans son repaire souterrain. Lors de la défaite d'Ula'tek, les liens qui le maîtrisaient se sont affaiblis et ont libéré la monstruosité que les Amani avaient enfermée il y a si longtemps.

Affrontez Kith'ix aux côtés de dame Liadrin lors d'un intense raid à boss unique qui vous emmène au point culminant de la menace de la campagne. Rassemblez vos camarades et préparez-vous pour une bataille qui conclura l'histoire de Quel'Thalas et de Zul'Aman.

Labyrinthes : conquérez les profondeurs pour obtenir les récompenses

Pour celles et ceux qui adorent les Gouffres et cherchent à vivre une aventure plus profonde, bienvenue dans les labyrinthes.

Bien qu'ils conservent les principes d'exploration, de découverte et de défi à relever aux côtés d'un personnage compagnon, les labyrinthes sont des sortes de donjons qui s'étendent à perte de vue et qui ont été conçus pour que vous les conquériez comme bon vous semble avec des systèmes de progression dédiés, des éléments puissants à débloquer et des récompenses qui reflètent l'importance du défi.

Aventurez-vous dans ces labyrinthes en une session épique ou avancez étape par étape sans vous presser. Vous choisissez votre rythme. Plus vous progresserez, plus vous aurez de possibilités d'améliorer votre personnage et de récupérer des trésors à la hauteur des risques qui vous attendent.

Comme les Gouffres, les labyrinthes vous propulsent face au danger avec une fidèle camarade à vos côtés. Valeera Sanguinar vous guidera dans votre plongée dans les profondeurs de l'inconnu.

Explorez le premier labyrinthe : Kindo'jan

Cet antique complexe funéraire amani était scellé depuis des siècles. Avec sa réouverture, de la vermine pillarde et des Vilebranches le fouillent à la recherche de reliques, tandis que les esprits ensevelis le défendent avec une férocité meurtrière.

Évènement en extérieur : l'invasion des Aqir

Affrontez les invasions des Aqir, de nouveaux évènements publics de zone qui se dérouleront aux Chants éternels ou à Zul'Aman.

Pendant dix minutes toutes les heures, les braves compléteront une série d'évènements publics l'un après l'autre dans toute la zone avant d'affronter un boss intense. Que vous repoussiez les attaques aériennes ou rassembliez les défenses au sol, les forces aqir n'auront aucune chance contre les braves d'Azeroth.

Chaque invasion propose six types de scénarios, dont trois qui se concentrent sur le combat et trois sur des expériences différentes. Huit affixes possibles sont associés aux scénarios de combat. Les braves qui créeront des groupes recevront des récompenses pour chaque objectif terminé pendant la fenêtre d'action de dix minutes.

Affixes

Protection du Vide : vous avez une chance de voir apparaître un tisse-Vide aqir qui créera une barrière autour de tous les autres Aqir.

: vous avez une chance de voir apparaître un tisse-Vide aqir qui créera une barrière autour de tous les autres Aqir. Fouisseur aqir : plusieurs Aqir fouissent agressivement dans la zone. Ils envoient dans les airs les personnages-joueurs qui se rapprochent.

: plusieurs Aqir fouissent agressivement dans la zone. Ils envoient dans les airs les personnages-joueurs qui se rapprochent. Sphère du Vide : les sphères du Vide se déplacent dans la zone pour essayer de piéger celles et ceux qu'elles rencontrent.

: les sphères du Vide se déplacent dans la zone pour essayer de piéger celles et ceux qu'elles rencontrent. Angoisse d'Astalor : les expériences d'Astalor se poursuivent. Il a envoyé ses cristaux d'angoisse pour aider, ce qui infligera des dégâts aux Aqir et aux personnages-joueurs pris dans l'explosion.

: les expériences d'Astalor se poursuivent. Il a envoyé ses cristaux d'angoisse pour aider, ce qui infligera des dégâts aux Aqir et aux personnages-joueurs pris dans l'explosion. Des essaims ! – tous les Aqir adverses sont remplacés par une nuée de petits Aqir.

– tous les Aqir adverses sont remplacés par une nuée de petits Aqir. Élite des Aqir : le nombre d'Aqir adverses est réduit, mais ils sont remplacés par des Aqir plus puissants.

: le nombre d'Aqir adverses est réduit, mais ils sont remplacés par des Aqir plus puissants. Infestation du Vide : certains Aqir sont infestés et explosent au bout de quelques secondes de combat, ce qui inflige des dégâts aux personnages-joueurs et infecte les autres Aqir.

: certains Aqir sont infestés et explosent au bout de quelques secondes de combat, ce qui inflige des dégâts aux personnages-joueurs et infecte les autres Aqir. Tissetoiles : vous avez une chance de voir apparaître un tissetoile aqir. Si sa canalisation n'est pas interrompue, il couvrira un personnage-joueur avec une toile.

Déchaînez de nouveaux pouvoirs grâce aux venithes ascendantes

À la suite du déploiement de la mise à jour de contenu 12.1.5, les noyaux du Vide ascendants feront leur retour sous la forme de venithes ascendantes, permettant aux joueurs et joueuses d'élever leur puissance vers de nouveaux sommets.

Pour obtenir des venithes ascendantes, parlez à Orin Fugéclat près du catalyseur de Lune-d'Argent afin de commencer la quête Profondeurs ancestrales, venin ancestral. Une fois cette quête terminée et quand Orin aura eu le temps de mener ses recherches, ce dernier permettra aux joueurs et joueuses d'obtenir des venithes ascendantes sur chaque boss de raid en mode héroïque ou mythique, dans les donjons de clé mythique + à +10 et au-delà, dans les Gouffres abondants de niveau 11 ainsi que dans les coffres d'équipement de champion des traques en mode cauchemar.

Une fois 10 venithes ascendantes obtenues, utilisez-les pour augmenter le nivO d'une arme, d'un bijou ou d'un collier de la saison 2 entièrement amélioré de niveau héroïque ou mythique, ou de l'artisanat des marées de la plus haute qualité.