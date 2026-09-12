WoW Eclipse : Le patch 12.2 de Midnight se dévoile

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2026 à 21h47
Le chapitre final de WoW Midnight sera intitulé Eclipse, et vous mènera vers un affrontement d'anthologie contre Xal'atath. Blizzard a partagé la première bande-annonce du patch 12.2 durant la BlizzCon en septembre 2026.
WoW Eclipse : Le patch 12.2 de Midnight se dévoile

Alors que la Malédiction d'Ula'tek est disponible depuis le mois d'août 2026 sur les serveurs de WoW Midnight, Blizzard n'a pas attendu longtemps pour nous faire saliver avec la dernière mise à jour majeure de l'extension. La bande-annonce de WoW Eclipse, le patch 12.2 de Midnight, a été révélée, et promet un affrontement de légende avec Xal'atath.

Xal'atath sera votre adversaire dans le patch 12.2 de WoW Midnight 

Lors de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2026, Ion Hazzikostas a pris la parole pour évoquer ce qui vous attend avec l'ultime mise à jour de WoW Midnight. Au cours du patch 12.2, Eclipse. Xal'atath sera de retour, et nous l'affronterons enfin.

La prochaine mise à jour de contenu majeure pour Midnight, Eclipse, amène les joueurs à faire face à Xal'atath alors qu'elle se trouve à deux doigts d'atteindre son objectif ultime : l'Âme-monde. Le destin d'Azeroth étant en jeu, les joueurs devront l'affronter directement et l'empêcher de crier victoire. Les événements d'Eclipse se dérouleront dans le cœur du monde, préparant le terrain pour une révélation et un conflit qui mèneront la Saga de l'Âme-monde vers son chapitre final dans The Last Titan.

Miniature vidéo
 

D'une durée de 2 minutes et 49 secondes, le trailer met en scène Xal'atath face à un Titan, devant des portes qui vous rappelleront celles d'Ulduar. Très peu d'informations sont connues à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais nous en apprendrons davantage au cours du week-end.

Néanmoins, une publication sur X confirme l'ajout d'un nouveau raid et d'un donjon inédit, ce qui ne vous surprendra pas, mais aussi la possibilité de décrocher une dague légendaire à destination des casters, la première arme d'une telle qualité depuis Dragonflight. Il va s'en dire que bon nombre d'entre vous seront prêts à tout pour la récupérer, et conclure ainsi l'extension Midnight, qui laissera ensuite place à The Last Titan en 2027.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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