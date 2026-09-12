Quel est ce nouveau jeu StarCraft en monde ouvert prévu pour 2030

L'attente est enfin terminée pour les fans de l'univers de science-fiction de Blizzard. Lors de la BlizzCon 2026, un nouveau jeu StarCraft a été officialisé. Fini la stratégie en temps réel, la licence se réinvente en jeu de tir narratif en monde ouvert pour une sortie prévue en 2030.

C'est une annonce qui fera date dans l'histoire de Blizzard Entertainment. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2026, le studio californien a créé la surprise générale en dévoilant l'avenir de l'une de ses franchises les plus cultes. Des décennies après les ultimes batailles de StarCraft II, la saga s'apprête à faire un retour fracassant sur le devant de la scène vidéoludique. Mais que les puristes se préparent, car le changement de cap est radical. L'éditeur souhaite explorer de nouveaux horizons et toucher un public encore plus large avec une proposition totalement inédite.





Un virage inattendu vers le jeu de tir en monde ouvert

Oubliez la collecte de minerais et la gestion d'armées immenses en vue de dessus. Ce nouveau projet, sobrement présenté sous le nom de code StarCraft pour le moment, prend la forme d'un jeu de tir de science-fiction en monde ouvert. Fortement axé sur la narration, ce titre AAA promet une immersion sans précédent dans cet univers impitoyable qui a bercé des générations de joueurs.

La première cinématique diffusée lors de l'évènement a permis de poser les bases d'une direction artistique familière mais modernisée. L'objectif est clair : proposer une expérience spectaculaire qui saura captiver autant les vétérans nostalgiques que les nouveaux venus cherchant une aventure riche en rebondissements.





Un saut dans le temps de soixante-dix ans

Côté scénario, les développeurs ont fait le choix de s'éloigner des conflits directs que nous connaissons. L'intrigue prendra place dans le célèbre secteur de Koprulu, soixante-dix ans après les évènements tragiques et épiques de l'extension Legacy of the Void. Cet écart temporel offre une liberté créative totale à l'équipe de développement pour introduire de nouvelles menaces, de nouveaux héros et des alliances inédites entre Terrans, Protoss et Zergs, tout en respectant l'héritage de la saga.



























Un développement dirigé par un vétéran de l'industrie

Pour mener à bien ce projet titanesque, Blizzard a confié les rênes à Dan Hay, un producteur reconnu pour son travail sur de grandes franchises de jeux de tir et d'action. Sa vision semble s'aligner parfaitement avec les ambitions du studio de redonner ses lettres de noblesse à la licence.

Ce n'est que le début. Nous avons hâte de vous en montrer plus dans les années à venir, avec notamment du gameplay inédit et des présentations détaillées de l'univers.

Toutefois, il faudra s'armer de beaucoup de patience. Le développement n'en est qu'à ses balbutiements et la fenêtre de sortie est d'ores et déjà fixée à l'horizon 2030. En attendant, les joueurs désireux de suivre l'évolution du projet sont invités à s'inscrire sur le site officiel de la franchise pour recevoir les futures actualités. Le rendez-vous est pris pour découvrir comment Blizzard compte transformer l'essai et imposer sa vision du jeu de tir narratif dans un marché toujours plus concurrentiel.